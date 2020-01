Trường Giang: Nếu '30 chưa phải tết' bị cấm chiếu, tôi có lỗi với con

30 chưa phải tết do Quang Huy đạo diễn và Trường Giang đóng chính được xem là bộ phim "đinh" của Tết Canh Tý 2020 và được quảng bá rầm rộ suốt thời gian qua. Ngày 14.1 được ê-kíp lên lịch là ngày premiere phim, bất ngờ được chuyển thành tiệc cảm ơn của đoàn phim và thừa nhận chưa xác định ngày ra rạp.

Với vai trò diễn viên chính kiêm nhà đầu tư, Trường Giang không giấu buồn bã khi phát biểu trước báo giới. Anh nói: "Đây là một trong những phim đầu tiên Trường Giang tham gia từ đầu đến cuối, ròng rã mất 6 tháng trời. Cái tên 30 chưa phải tết đúng vận vào, y chang luôn. Khi quay phim gặp nhiều bão, phim này toàn bộ bối cảnh phải làm mới hết, thiết kế mới nên phải chờ đợi, rồi trục trặc thời tiết, con người. Đây là một trong những phim khủng khiếp nhất đó giờ Giang tham gia. Vai diễn cũng khác biệt nhất, khó nhất. Ngày xưa tôi chỉ đóng hài, drama một tí, yêu đương nhăng nhít, vai này nhìn mặt đã thấy không dễ ưa".

Trường Giang cũng trầm ngâm khi thừa nhận phim có thể không ra rạp. " Cuộc sống luôn có nhiều khó khăn. Ngày xưa chưa có gia đình chưa có con thì cách đương đầu khó khăn khác, giờ có vợ con thì nó khác. Hi vọng những may mắn sẽ tới với anh em chúng ta trong ngày hôm nay. Nếu không may mà chúng ta không được ngồi trong rạp mà xem, hay xem YouTube, điều không may nhất là khán giả ở đây đã chờ đợi. Còn đối với báo chí, họ sẽ viết Quang Huy - Trường Giang mất 1 triệu USD gì đó, tôi chưa bao giờ quan tâm tới điều đó đâu. Ngày hôm nay tôi nói luôn, tôi đi diễn chưa bao giờ biết diễn show nào đóng phim được bao nhiêu tiền, và tôi cũng chưa bao giờ quan tâm tiền. Thật lòng mà nói, tiền bạc là anh Vũ (anh ruột kiêm quản lý của Trường Giang - PV) giữ, tới tháng đưa vợ tôi tôi không biết luôn. Tôi không quan tâm vì tiền không đánh giá được giá trị. Nói bỏ 5 triệu USD mua lại phim này rồi không chiếu tôi cũng không đồng ý với Quang Huy luôn. Bộ phim này bỏ 1 triệu USD ra làm không là gì cả. Làm phim này khủng khiếp lắm mọi người ơi, mọi người có cơ hội coi sẽ thấy. Báo viết Trường Giang - Quang Huy mất 1 triệu USD đối với Quang Huy không là gì vì Quang Huy có nhiều triệu USD, còn tôi thì tiền vợ lấy không có một đồng, cũng không quan tâm. Còn cái buồn là quay xong bộ phim hai vợ chồng vui ngồi khóc cả đêm. Bộ phim này tôi làm cho con, mong muốn có cái để lại cho con, mai mốt con ngồi trước màn ảnh coi bộ phim của ba. Tôi tiếc là bộ phim chỉn chu, Giang không dám nói hay nhưng sạch sẽ, chỉn chu".