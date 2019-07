Tuấn Ngọc: Học trò của tôi hoàn toàn xứng đáng là quán quân 'Giọng hát Việt'

Giọng ca Chiều một mình qua phố cảm thấy hạnh phúc khi học trò Hoàng Đức Thịnh đã vượt qua những đối thủ khác để giành chiến thắng chung cuộc. Ca sĩ Tuấn Ngọc cho biết nếu được chương trình mời để ngồi vào vị trí huấn luyện viên cho mùa sau thì ông có thể sẽ tham gia. Nam danh ca chia sẻ: “Chắc là tôi sẽ tham gia chương trình vào mùa tiếp theo. Trở thành huấn luyện viên Giọng hát Việt 2019 tôi cảm thấy rất vui bởi vì tôi có thể giúp cho các em tỏa sáng và hiểu rõ bản thân. Những trải nghiệm mà các em có được đôi khi các ca sĩ chuyên nghiệp cũng chưa từng có”. Bên cạnh đó, nam danh ca cho biết nếu tham gia chương trình vào mùa tiếp theo thì ông vẫn không thay đổi tiêu chí chọn thí sinh cũng như phong cách của bản thân.

Ca sĩ Tuấn Ngọc đánh giá học trò là người có tố chất để trở thành một ngôi sao. Quán quân Giọng hát Việt 2019 sở hữu một giọng ca đặt biệt cùng với ngoài hình sáng sân khấu nhưng Hoàng Đức Thịnh cần phải trao dồi thêm kinh nghiệm trên con đường phát triển sự nghiệp ca hát của bản thân.

Chiến thắng của Hoàng Đức Thịnh khiến cho nhiều khán giả bất ngờ vì trước đó một số khán giả nghĩ rằng thí sinh Lâm Bảo Ngọc đội Tuấn Hưng có khả năng cao trở thành quán quân. Thậm chí, tin đồn chiến thắng thuộc về đội ca sĩ Thanh Hà cũng khiến nhiều người hâm mộ chương trình hoang mang. Đề cập đến chiến thắng bất ngờ của học trò, ca sĩ Tuấn Ngọc cho rằng bất kỳ ai trở thành quán quân cũng sẽ gây bất ngờ bởi vì mỗi khán giả họ đều có những yêu cầu riêng cho của bản thân đối với người thắng cuộc. Tuy nhiên, nam danh ca thấy rằng chiến thắng của Hoàng Đức Thịnh trong cuộc thi này là xứng đáng.

Ca sĩ Tuấn Ngọc cho rằng ngoài yếu tố về tài năng và ngoại hình thì may mắn cũng là một trong những nhân tố quyết định Ảnh: Minh Hy

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng chiến thắng của Hoàng Đức Thịnh trong Giọng hát Việt năm nay là do có sự thiên vị hay ưu ái nào đó dành cho giọng ca Riêng một góc trời, trả lời về vấn đề này ca sĩ Tuấn Ngọc cho rằng ngoài những yếu tố về tài năng thì nhân tố may mắn vẫn rất cần thiết: “Thật sự khó để nói rằng người chiến thắng của cuộc thi năm nay có công bằng, xứng đáng hay không bởi vì cho dù mình siêng năng, chăm chỉ nhưng chiến thắng vẫn cần yếu tố may mắn”. Bên cạnh đó, ca sĩ Tuấn Ngọc cũng nhấn mạnh thêm không phải trở thành quán quân là sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, nhiều thí sinh bước ra từ các cuộc thi vẫn nổi tiếng dù họ không giành được chiến thắng chung cuộc.

Ngoài ra, huấn luyện viên Tuấn Ngọc cũng có những chia sẻ về Lâm Bảo Ngọc và Layla, ông dành nhiều lời khen cho tài năng của hai thí sinh này, nam ca sĩ sinh năm 1947 cho biết: “Đối với tôi, Đức Thịnh, Bảo Ngọc và Layla là ba thí sinh tôi đánh giá là xuất sắc nhất. Trong tương lai, nếu ba thí sinh trở nên nổi tiếng thì tôi cũng không ngạc nhiên, họ sẽ có cách nổi tiếng khác nhau vì khán giả có thể sẽ không giống nhau”.

Tối 21.7, chung kết Giọng hát Việt 2019 diễn ra với chiến thắng chung cuộc thuộc về Hoàng Đức Thịnh đội huấn luyện viên Tuấn Ngọc. Hoàng Đức Thịnh đã thể hiện thành công hai ca khúc Tìm lại nhau, một sáng tác của Lưu Thiên Hương và ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu song ca cùng với Giang Hồng Ngọc. Chiến thắng của học trò huấn luyện viên Tuấn Ngọc gây cho khán giả sự bất ngờ, tuy nhiên, phần đông mọi người đều cho rằng đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.