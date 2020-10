Tương lai mờ mịt cho rạp chiếu phim ở Mỹ

Không chỉ có No Time To Die, các bộ phim kinh phí lớn khác bao gồm Black Widow, Top Gun: Maverick cũng bị trì hoãn qua năm sau lần lượt vào tháng 5.2021 và tháng 7.2021. Wonder Woman 1984 được nhà phát hành Warner Bros. lên kế hoạch khởi chiếu vào tháng 12.2020 - đúng vào dịp Giáng sinh, là một trong số ít phim “bom tấn” may mắn vẫn nằm trong danh sách ra rạp vào năm 2020.

Mong khán giả chia sẻ khi dời No Time to Die sang năm 2021

No Time to Die do hãng Universal Pictures, MGM, Eon Productions hợp tác sản xuất, phát hành, ban đầu dự kiến lên màn ảnh rộng vào tháng 4.2020 trước khi bị trì hoãn đến tháng 11.2020. Tuy nhiên, ngày ra rạp chiếu mới nhất được xác định là 2.4.2021. Trong khi đó, Fast&Furious 9 dự kiến dời sang ngày 28.5.2021.

Hãng Universal và hai nhà sản xuất Michael G.Wilson, Barbara Broccoli đều cho biết bộ phim No Time to Die bị trì hoãn “để khán giả toàn thế giới có thể xem”. “Chúng tôi hiểu rằng sự chậm trễ sẽ gây thất vọng cho người hâm mộ phim James Bond nhưng hiện tại chúng tôi mong muốn khán giả chia sẻ việc No Time To Die ra rạp chiếu vào năm sau”, họ viết trên tài khoản Twitter chính thức của phim James Bond.

Quyết định này được đưa ra sau những nỗ lực đáng thất vọng nhằm đưa khán giả Mỹ quay trở lại rạp sau khi đại dịch Covid-19 làm đóng cửa hệ thống rạp chiếu phim trên toàn thế giới vào tháng 3. Trong khi AMC Entertainment, Cineworld PLC và một số công ty khác đã mở cửa trở lại nhiều rạp chiếu, lượng khán giả xem phim vẫn rất thưa thớt. Các rạp chiếu tại những thị trường lớn ở Mỹ là New York và Los Angeles vẫn phải đóng cửa.

Ngôi sao Daniel Craig ký tặng người hâm mộ trong lần xuất hiện tại Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) để quảng bá phim No Time to Die ẢNH: REUTERS

Nhà phân tích truyền thông cấp cao Paul Dergarabedian của công ty đo lường và khảo sát Comscore nói với Reuters: “Các hãng phim đang phải liên tục đối mặt với những thực tế khó khăn của một thị trường đầy thách thức”. Nhưng ông nói thêm rằng việc hoãn chiếu phần mới nhất của loạt phim James Bond cho thấy các nhà sản xuất tin rằng rạp chiếu phim là “điểm đến ưu tiên” cho bộ phim. Một số phim "tự cứu mình" đã bỏ qua các rạp chiếu và hướng thẳng đến các dịch vụ phát trực tuyến.

James Bond là một trong những thương hiệu phim kiếm được nhiều tiền nhất thế giới. Spectre (ra rạp 2015) thu về 880 triệu USD tại phòng vé toàn thế giới, trong khi Skyfall (2012) gom về hơn 1,1 tỉ USD trên toàn cầu. No Time to Die có kinh phí sản xuất ước tính 250 triệu USD, đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của nam diễn viên Daniel Craig trong vai điệp viên 007.

Nhiều đạo diễn lên tiếng kêu gọi hỗ trợ tài chính cho công nghiệp điện ảnh

Ngày 30.9, các đạo diễn từng đoạt giải Oscar James Cameron, Clint Eastwood và Martin Scorsese đã cùng các chủ rạp chiếu phim kêu gọi chính phủ trợ giúp tài chính vì lo ngại cho tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh.

Đạo diễn từng đoạt Oscar - Clint Eastwood ẢNH: REUTERS

Ngoài 3 đạo diễn lừng danh kể trên, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng ký vào lá thư kiến nghị như nhà sản xuất phim James Bond - Barbara Broccoli, Michael G.Wilson, nữ đạo diễn phim Wonder Woman - Patty Jenkins, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim hành động Michael Bay…

Trong lá thư được ký bởi hơn 70 đạo diễn và nhà sản xuất cùng với Hiệp hội các chủ rạp hát quốc gia, Hiệp hội Đạo diễn Mỹ và Hiệp hội Điện ảnh Mỹ gửi cho các nhà lãnh đạo ở Thượng viện và Hạ viện Mỹ ghi rõ đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn nặng nề vào các rạp chiếu phim và nếu không có kinh phí thì “các rạp chiếu phim có thể không tồn tại được trước tác động của đại dịch”.

Rạp chiếu phim Regal ở thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ) đóng cửa vì đại dịch Covid-19 ẢNH: REUTERS

Những nỗ lực để khán giả Mỹ quay trở lại rạp chiếu thật sự gây thất vọng và các hãng phim Hollywood buộc phải trì hoãn việc phát hành các bộ phim “bom tấn” như Black Widow, Top Gun: Maverick, NoTime to Die… sang năm 2021.