Tưởng niệm danh tướng Nguyễn Tri Phương và giới thiệu thần công 350 tuổi

Khóa học ngắn về thời trang cao cấp do Hollywood tổ chức dành cho con nhà nòi của các siêu sao được thiết kế riêng dạy con cái các sao xây dựng thương hiệu thời trang riêng bắt đầu từ mới 6 tuổi.

Quentin Tarantino đã quy tụ dàn diễn viên đẳng cấp cho 'bom tấn' Once Upon a Time in Hollywood như Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Margot Robbie, Margaret Qualley... Thế nhưng, ngôi sao thực sự của phim lại là cô bé 10 tuổi Julia Butters.