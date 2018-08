Valak thoắt ẩn thoắt hiện rùng rợn trong 'Ác quỷ ma sơ’

Đoạn video dài 30 giây phủ một màu u tối thường thấy của những bộ phim kinh dị. Đó là không gian rùng rợn, vắng lạnh của một nghĩa trang heo hút, những bước chân lần mò trong một con đường bí mật. Thỉnh thoảng, khán giả mới định hình được dấu vết của con người với những chuyển động chậm rãi, những ánh sáng vụt rồi tắt từ những chiếc bật lửa hay đèn pin le lói, tù mù. Phần giới thiệu này hé mở một phần trong màn dạo đầu rùng rợn mà ma sơ chuẩn bị dẫn dụ người xem bước vào hành trình đầy ám ảnh của mình.



Nổi lên trong phần hình ảnh vừa đủ sợ, teaser của The nun mô tả tình tiết linh mục Burke bị đẩy rơi xuống một chiếc quan tài được chôn sâu 2m so với mặt đất. Khi nắp quan tài vừa khép lại cũng chính là lúc nỗi kinh hãi, ám ảnh bắt đầu xâm chiếm nhân vật này. Burke gào thét, run rẩy, hoảng sợ trong vô vọng. Mọi nguồn sáng mong manh bị bóng đêm vô tận nuốt chửng trong tích tắc.

Ảnh: Warner Bros Không gian của The nun đã được mở rộng ra bên ngoài với các tình tiết phiêu lưu, hành động xen lẫn yếu tố chính: kinh dị

Trong giây phút khởi đầu của cơn ác mộng, chiếc quan tài chứa vị linh mục không chỉ có một mình ông ta. Bàn tay trắng toát và sắc lạnh của ma sơ thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau Burke, giằng lấy người đàn ông này. Khuôn mặt ghê rợn của The nun hết biến mất rồi lại thình lình hiện lên trong không gian sặc sụa tử khí. Thần sắc hoảng sợ tột độ của nạn nhân cùng với gương mặt dọa người của ma sơ khép lại đoạn giới thiệu.

Xét về độ rùng rợn, đoạn video không đến mức khiến người xem phải gào thét vì sự xuất hiện của quỷ dữ nhưng đủ để khơi dậy hứng thú cùng sự tò mò của nhiều khán giả mê những tác phẩm rùng rợn. Ma sơ dắt người xem vào điểm xuất phát của hành trình và những điều đáng sợ còn đợi họ ở phía sau. Gary Dauberman, biên kịch của The nun, cho biết bộ phim sẽ không đi theo lối mòn của nhiều tác phẩm cùng thể loại. “Khi tôi và James Wan (nhà sản xuất của The nun - PV) cùng trao đổi, chúng tôi đều muốn bộ phim phải ẩn chứa nhiều yếu tố đặc biệt đáng sợ. Đó là lý do tôi thêm vào tác phẩm lần này một chút màu sắc của phiêu lưu hành động thay vì máy móc đi theo mô típ kinh điển: ai đó dọn đến một ngôi mới và bắt đầu bị ma ám”, biên kịch của phim cho biết. Người này cũng chia sẻ thêm rằng để không khí thật sự rợn tóc gáy, bối cảnh của phim đã được tiến hành tại Rumani.

Ảnh: Warner Bros Bối cảnh phim được quay tại lâu đài cổ ở Rumani để tăng phần bí hiểm và rùng rợn

The nun là phần phim thứ năm của vũ trụ The Conjuring. Phim theo chân linh mục Burke và Irene đi đến một tu viện ở Rumani để điều tra về cái chết bí ẩn của một nữ tu. Burke là một nhà trừ tà giàu kinh nghiệm trong khi Irene có khả năng nhìn thấy những điềm báo về tương lai. Ngay tại nơi ngự trị của Chúa, họ phải đối đầu cùng ác quỷ đội lốt ma sơ.

Tác phẩm do “ông hoàng kinh dị” James Wan ngồi ghế nhà sản xuất và viết nên câu chuyện. Corin Hardy, nhà làm phim tiềm năng được đánh giá cao qua bộ phim đầu tay The Hallow, được “chọn mặt gửi vàng” vào vị trí đạo diễn. Ngoài ra, biên kịch đình đám Gary Dauberman, người từng gây tiếng vang với vai trò chấp bút của IT và hai phần của Annabelle đảm nhiệm phần kịch bản. The nun có sự tham gia của nam tài tử từng nhận đề cử Oscar Demián Bichir, nữ diễn viên phim kinh dị American horror story - Taissa Farmiga và Bonnie Aarons, người thủ vai Valak trong các phần trước.

Phim dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 7.9 tới.