Về nhà đi con: 'Bố Sơn' nói 3 yếu tố xuất sắc giúp Bảo Thanh thắng VTV Awards

Người nào đoạt giải của năm nào cũng đều may mắn rơi vào một kịch bản tốt

Xin chúc mừng NSND Trung Anh vì đã nhận giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng VTV Awards. Ông nghĩ điều gì đã dẫn mình đến giải thưởng này?

NSND Trung Anh: Thực ra, giải thưởng nào cũng thế, đều có may mắn. Người nào đoạt giải của năm nào cũng thế đều có may mắn là rơi vào một kịch bản tốt, không thì chả có cách nào mà hay được cả; rồi rơi vào một ê kíp tốt nữa, những cái đó phụ thuộc vào may mắn nữa. Ngoài ra, còn là nhờ khán giả yêu bộ phim một cách đặc biệt nữa.

Thời điểm này không ai còn nghi ngờ khả năng diễn nhiều loại vai của ông. Nếu chưa có Lương Bổng của Người phán xử, chỉ có bố Sơn của Về nhà đi con , có thể người ta vẫn cho rằng ông chỉ quen đóng vai buồn khổ. Ông có nghĩ hình dung về ông giờ là cộng lại của cả bố Sơn cả Lương Bổng không?

Tôi nghĩ đúng là có vai Lương Bổng thì vai bố Sơn có khác. Người ta có cái để bảo à, nó khác nhau. Hai nhân vật trái ngược nhau về tính cách.

Bảo Thanh nhận giải Diễn viên nữ ấn tượng Ảnh Hoàng Dương

Bảo Thanh cũng nhận giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards với vai Thư trong phim Về nhà đi con. Ông đánh giá cô ấy thế nào?

Diễn viên biểu đạt bằng hình thể, bằng ngôn ngữ và bằng nét mặt. Thanh làm cả 3 điều đó đều rất tốt. Hình thể rất tốt. Biểu cảm nét mặt rất tốt. Về ngôn ngữ, tiếng nói đôi chỗ chưa tốt thôi, còn nhìn chung cũng là rất tốt. Nếu tổng hợp cả 3 cái, thật sự nghiêm túc, tôi nghĩ khó có diễn viên nào tốt hơn Bảo Thanh vào thời điểm này.

Diễn một con bé lúc đầu chỏng chảnh, hình thể và tiếng nói rất tốt. Diễn đoạn sau bị tổn thương cũng rất tốt.

Hai "bố con ông Sơn" cùng nhận giải diễn viên xuất sắc nhất VTV Awards với vai diễn trong phim Về nhà đi con Ảnh đoàn phim cung cấp

Còn "cô con gái cả" của ông - Thu Quỳnh, ông đánh giá thế nào về diễn xuất của cô ấy?

Thu Quỳnh theo đuổi nhân vật đến mức nghiệt ngã. Đến mức trên phim thấy dịu dàng nhưng thực sự nghiệt ngã. Quỳnh muốn thay đổi hình ảnh giữa My sói (phim Quỳnh búp bê) và Huệ (Về nhà đi con).

Giai đoạn đầu quay, Quỳnh cố gắng và thậm chí đề nghị quay lại rất nhiều lần vì không muốn bị trùng với nhân vật My sói. Mà không chỉ phim này đâu, Quỳnh luôn thế. Đấy là điều tôi rất thích ở diễn viên - muốn hóa thân vào nhân vật triệt để. Chưa nói về thành công hay không thành công, mà đấy là cái tôi rất thích ở diễn viên.

Và chính Quỳnh cũng đề nghị đạo diễn với biên kịch để thay đổi nhân vật Huệ. Quỳnh có một chút kinh nghiệm về việc hôn nhân tan vỡ, nên Quỳnh cũng đưa cái tôi của Quỳnh vào nhân vật Huệ. Hôm tôi, Quỳnh, Danh Dũng lên nói chuyện với biên kịch về việc với Quốc sau này và việc mở quán mà Quốc tài trợ, thật ra phản ứng của nhân vật với Quốc chính là phản ứng của Quỳnh, chứ không phải của Huệ đâu.

Quỳnh nói, cháu có cảm giác nhân vật đang bị mất lòng tin vào chính bản thân, đó chính là Thu Quỳnh chứ không phải Thu Huệ. Và Quỳnh muốn đưa tất cả những cái đó vào. Tôi thấy phản ứng đó hợp lý. Để việc Quốc yêu được Huệ nó khó khăn. Không phải Huệ chảnh hay không yêu Quốc, mà cảm giác đó chính là chim trúng tên nhìn cái cây cong cũng giật mình bay cao.

"Hân có làm được nhân vật khác hay nữa hay không thì còn chờ"

"Gái út" Bảo Hân cũng được đề cử nữ diễn viên ấn tượng, ông nghĩ sao về triển vọng của diễn viên này?

Bảo Hân thì đúng là một vai diễn xuất sắc phù hợp với Hân. Khẳng định nhân vật đó hay thì rõ. Còn khẳng định Hân có làm được nhân vật khác hay nữa hay không thì còn chờ. Hân cũng biết điều đó. Gần hết phim Hân cũng nói con biết đây là nhân vật hợp với con.

Trong chia sẻ của ông về phim Về nhà đi con, có thể thấy có nhiều trao đổi để thay đổi tình tiết, nhân vật phim. Đóng phim truyền hình bây giờ và cách đây 10 năm, ông thấy việc diễn viên trao đổi để thay đổi nhân vật có khác nhiều không?

Cũng tùy đạo diễn. Có đạo diễn cởi mở, như Danh Dũng trong phim Về nhà đi con chẳng hạn. Vũ Trường Khoa cũng thích khai thác ý kiến của diễn viên về những điều không giống trong kịch bản. Nhưng cũng có những đạo diễn ngại diễn viên lớn tuổi mà đồng ý thay đổi, một số khác không thích thảo luận mà cứ theo kịch bản để làm. Điều đó nhiều khi làm diễn viên ức chế vì nhân vật không đúng. Cũng có cả diễn viên không thích góp ý kịch bản nữa.