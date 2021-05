Vẹn nguyên Miền xanh thẳm của nhà văn Trần Hoài Dương

Tham dự buổi tọa đàm Trần Hoài Dương – Cuộc đời và tác phẩm có Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Bích Ngân, các nhà văn – nhà thơ: Trầm Hương, Trần Quốc Toàn, Văn Công Hùng, Cao Xuân Sơn, Bùi Phan Thảo, Kim Quyên, Phương Huyền, Võ Thu Hương, nhà nghiên cứu Lý Đợi… và những độc giả yêu quý ông.

Nhà văn Trần Hoài Dương tên thật là Trần Bắc Quỳ. Ông từng nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng Trung ương (năm 1968) với tác phẩm Cuộc phiêu lưu của những con chữ. Ông nhận Giải nhất kịch bản phim cho thiếu nhi tại Liên hoan phim VN lần thứ 6 (1983) với kịch bản phim hoạt hình Bé rơm, Giải A Tác phẩm tuổi xanh (năm 1993) với tác phẩm Một thoáng heo may phương Nam; Giải nhì cuộc thi truyện ngắn viết cho thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ bà mẹ & trẻ em Việt Nam tổ chức năm 1994 với tác phẩm Một thoáng heo may phương Nam; Giải B (không có giải A) cuộc vận động sáng tác kịch bản múa rối do đoàn Nghệ thuật múa rối TP.HCM tổ chức năm 2000 với kịch bản Huyền thoại Cửu Long Giang; Giải B cuộc vận động sáng tác truyện và tranh truyện cho thiếu nhi năm 1999 - 2000 của NXB Kim Đồng; Giải B (không có giải A) của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001 với tác phẩm Miền xanh thẳm.