Ví gánh hàng rong như 'ký sinh trùng': VTV phải xin lỗi

Trong bản tin Tài chính kinh doanh ngày 17.8 trên kênh VTV1, biên tập viên Anh Quang gây chú ý với phát ngôn liên quan đến người bán hàng rong. Cụ thể, khi dẫn dắt thông tin về ảnh hưởng của dịch Covid-19 , MC cho biết tình hình dịch đã khiến những con phố ở TP.HCM trở nên tiêu điều. Đồng thời, Anh Quang nói thêm: “Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong, vốn được xem là sống ký sinh trùng lên trên những con phố này, sẽ tồn tại ra sao".

VTV xin lỗi vì phát ngôn ví gánh hàng rong như "ký sinh trùng"

Nhiều người bức xúc với câu nói của biên tập viên Anh Quang. Họ cho rằng cách nói ẩn dụ này không chính xác và mang tính xúc phạm vì những người bán hàng rong vẫn phải lao động, làm việc vất vả. Một tài khoản bình luận: “Người bán hàng rong vẫn đi làm bằng mồ hôi, nước mắt cực nhọc, sao gọi là ký sinh trong ghê rợn vậy. Thật khủng khiếp... Mùa Covid -19 này, kiếm ăn vốn đã khó mà không nghĩ là kiếm sự tử tế còn khó hơn gấp bội".

Một tài khoản khác bức xúc: “Những người bán hàng rong, những vật phẩm họ mua đều có thuế trong đó, sao nỡ gọi họ là ký sinh trùng... Ác gì mà ác dữ vậy?".

Có rất nhiều tranh luận xung quanh vụ việc này, nhiều ý kiến cho rằng đó là do dốt ngôn ngữ nên dùng từ ẩu, có thể muốn nói "cộng sinh" nhưng lại dùng sai, hay là biên tập viên bản tin và cả phát thanh viên coi thường người dân sinh sống đường phố, nhưng ví von quá lại thành miệt thị họ. Tuy nhiên chiều hướng thứ hai ít được đẩy mạnh. "Chắc anh này không đến nỗi vậy, chỉ vì sính chữ nhưng lại dốt chữ, mới ra sai sót", một cư dân mạng bình luận. Dù vậy, làn sóng yêu cầu nhà đài phải xin lỗi vẫn rất mạnh mẽ. "Phát ngôn vô ý thức, khinh thường những người nghèo khổ như vậy thì lẽ ra phải sa thải biên tập, hoặc chính thức xin lỗi", "Sai nghiêm trọng, đã phát lên sóng quốc gia thì người đứng đầu phải xin lỗi dân trên sóng quốc gia..., dù đây không phải là quan điểm của VTV"... Tuy nhiên đến thời điểm này, nhà đài vẫn chưa lên tiếng.

Người dùng mạng không đồng ý với việc chỉ có MC xin lỗi, mà yêu cầu nhà đài phải đứng ra chịu trách nhiệm Ảnh: Chụp màn hình clip

Liên quan đến ồn ào này, mạng xã hội cũng chia sẻ bài viết được cho là đến từ tài khoản của biên tập viên Anh Quang. Người dẫn bản tin gửi lời xin lỗi vì đã sai sót trong quá trình truyền tải thông tin đến khán giả. Cụ thể, trong một câu dẫn anh đọc nhịu khiến người xem hiểu sai nội dung truyền tải, gây ra sự phản cảm không đáng có. “Đây hoàn toàn là sai sót của cá nhân tôi trong quá trình truyền tải thông tin tới khán giả. Trong khi nội dung của phóng sự là góc nhìn chia sẻ, đồng cảm với những người bán hàng rong vất vả mưu sinh, chứ không có bất kỳ một ý coi thường nào. Hiện cá nhân tôi đã viết bản tường trình và nhận các hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan", trích từ bài viết được cho là của Anh Quang đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, lời xin lỗi vẫn khiến nhiều người chưa hài lòng. Một tài khoản bày tỏ: "Bạn biên tập viên đăng đàn xin lỗi vì "nói nhịu", tôi tất nhiên là hoài nghi với lời xin lỗi này. Đây không phải là chương trình truyền hình trực tiếp , đây là một bản tin được cắt dựng và biên tập hẳn hoi. Là người đã từng làm nhiều chương trình cho đài, tôi thừa biết một chương trình phải gửi file trước bao lâu, người này duyệt xong rồi tới người khác duyệt, người này chỉnh xong tới người kia, rồi mới lên sóng. Bộ tưởng quay xong, muốn dựng gì dựng chắc?". Cũng có ý kiến cho rằng các chương trình thời sự của VTV đều làm trực tiếp, bản tin tài chính kinh doanh cũng vậy. "Nhưng tôi cũng không hiểu, nói nhịu là nhịu thế nào? Từ chữ nào mà thành chữ "ký sinh trùng" vậy, kể cả gọi "ký sinh" cũng không chấp nhận được", một dân mạng khác ý kiến. "Tôi nghĩ bạn BTV này nên nói rõ câu mà bạn đọc trên prompter (máy chạy chữ) là gì, thì khi đó lời xin lỗi sẽ chân thật hơn", một người dùng phân tích. Bà mẹ ba con Phương Lê tỏ thái độ bức xúc sau khi xem bản tin Ảnh: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi, Hoa hậu Phương Lê không giấu khỏi sự khó chịu khi theo dõi bản tin có đoạn ví bán hàng rong như ký sinh trùng. Cô bày tỏ quan điểm: “Trên bản tin mà còn dám nói vậy thì bên ngoài cậu ấy coi thường họ đến mức nào nhỉ. Mình thường hay nghe câu "vô học" để chỉ người ít học, câu này xứng đáng dành cho những người có học mà ăn nói láo, xem thường người nghèo”.

Trong khi đó, MC Quốc Bình chia sẻ với Thanh Niên về "sự cố" của đồng nghiệp, biên tập viên và người phát ngôn không có ý miệt thị nhưng đã lựa chọn sai từ. “Lỗi này do tật thích dùng từ đao to búa lớn, thích dùng sự so sánh ví von để tạo ấn tượng cho câu nói, đoạn văn của mình nhưng chưa có sự tỉnh táo (nếu nói nặng hơn là trình độ) để nhìn nhận câu đó, từ đó mang ý tiêu cực hay tích cực, dùng trong trường hợp nào thì phù hợp và trường hợp nào thì không. Và sự so sánh những gánh hàng rong sống ký sinh trên những con phố là không phù hợp bởi cụm từ "sống ký sinh" mang tính tiêu cực. Và khi đề cập về những công việc lao động tây chân mà không vi phạm pháp luật, không bị cấm nhưng có những hạn chế gây vài rắc rối nhỏ cho công tác quản lý thì là một vấn đề nhạy cảm cần cân nhắc câu từ”, MC Quốc Bình phân tích.

MC Quốc Bình cho rằng vụ việc là một bài học cho các biên tập viên hay các MC, phát thanh viên trong việc sử dụng từ ngữ phải thật thận trọng Ảnh: FBNV