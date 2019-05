Vì sao Britney Spears ngừng hát vô thời hạn?

Chia sẻ với Variety, quản lý của Britney Spears cho biết: “Hãy cho cô ấy một khoảng thời gian sống cuộc sống bình thường. Cô ấy đã hi sinh rất nhiều thứ”. Ngoài ra, ông Larry Rudolph còn chia sẻ với TMZ: “Là người quản lý của nữ ca sĩ cũng như dựa trên những thông tin của các chuyên gia (y tế) đã làm việc với cô ấy, tôi cho rằng Britney Spears không nên tiếp tục sống ở Las Vegas nữa, không phải trong tương lai gần mà có thể sẽ là mãi mãi”.

Nhà quản lý các ca sĩ hàng đầu của Mỹ nghẹn ngào nói thêm: “Tôi đã ở bên cô ấy gần hai phần ba cuộc đời. Tôi xem cô ấy như con gái của mình. Tôi muốn cô ấy tìm thấy một nơi bình yên và hạnh phúc. Ở đó không phải là sự nghiệp, mà đó là một cuộc sống đúng nghĩa”. Được biết, Larry Rudolph bắt đầu làm việc với giọng ca Toxic từ những năm cô bắt đầu vào nghề, đặc biệt là giai đoạn Britney Spears trình làng album đầu tiên Baby… Once More Time vào năm 1999.

Thông tin trên gây bất ngờ với hàng triệu người hâm mộ toàn cầu. Được biết, trước khi đi đến quyết định ngừng biểu diễn, nữ ca sĩ đã hủy chương trình âm nhạc tại Dom Domination (Las Vegas, Mỹ) vào ngày 13.2 khiến dư luận chú ý.

Ảnh: AFP Nữ ca sĩ nổi tiếng với biệt danh ''công chúa nhạc pop''

tin liên quan Britney Spears thông báo hủy loạt tour vì chuyện gia đình Larry Rudolph cho biết: "Nữ ca sĩ buộc phải dừng tất cả công việc để chuẩn bị cho đợt kiểm tra, đánh giá tâm lý... Thời gian này, cha cô cũng nhập viện sau khi phát hiện bị vỡ đại tràng". Ngoài ra, ngôi sao người Mỹ còn chịu áp lực từ lịch diễn dày đặc cũng như các vụ kiện tụng từ phía chồng cũ.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng nguyên nhân sâu xa của việc khiến công ''chúa nhạc pop'' rơi vào suy sụp còn rất nhiều yếu tố. Đặc biệt, ông Jamie Spears, cha đẻ giọng ca Crazy là lý do chủ yếu.

Ông Jamie Spears được chỉ định làm người giám hộ của Britney Spears vào năm 2008. Sau phán quyết này nữ ca sĩ buộc phải thông qua cha đẻ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì. Thời điểm đó, hàng triệu người hâm mộ đã vô cùng bức xúc và lên tiếng phản đối nhưng mọi thứ đã đâu vào đấy. Tuy nhiên, chính Britney Spears cũng không ngờ rằng phán quyết này đã đưa cuộc đời cô vào hàng loạt khủng hoảng tiếp theo.

Ảnh: Reuters Britney Spears bị cha đẻ kiểm soát nghiêm ngặt khiến cô rơi vào khủng hoảng

Từ khi bắt đầu chịu sự kiểm soát của cha ruột, giọng ca Baby… Once More Time phải chịu sự quản lý vô cùng nghiêm khắc. Theo thông tin trên tờ The Sun, nữ nghệ sĩ từng nhiều lần lên tiếng trước báo giới rằng cha cô đã cố tình cô lập cuộc sống của cô. Được biết, ông Jamie Spears từng cấm cửa tất cả những ai đến thăm con gái nếu thấy không hài lòng, thậm chí là quản lý của nữ ca sĩ. Có giai đoạn, người đàn ông này còn thay đổi chìa khóa nhà của giọng ca 37 tuổi. Tờ TMZ cũng từng chia sẻ chi tiết gây rúng động dư luận khi cha của "công chúa nhạc pop" ép cô dùng thuốc và đưa cô vào bệnh viện tâm thần dù cho nữ ca sĩ phản ứng gay gắt.

Câu chuyện này khiến khán giả yêu mến giọng ca In the zone vào cuộc. Phong trào #FreeBritney (tạm dịch: Trả tự do cho Britney) được hưởng ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ quyết liệt phản đối sự độc đoán của ông Jamie Spears và giễu cợt phán quyết “với mục đích tốt đẹp và định hướng đúng đắn sự nghiệp cho nữ ca sĩ” của tòa án năm nào. Thậm chí, nhiều khán giả cực đoan còn dọa giết bất kỳ ai trong gia đình cô nếu can thiệp quá sâu vào đời tư của ngôi sao này.

Ảnh: Chụp màn hình Đỉnh điểm, khán giả bàng hoàng khi thấy Britney Spears cạo trọc đầu

Chia sẻ trong Britney: For the Record, cô so sánh việc bị buộc phải sống ẩn mình khỏi thế giới như một nhà tù. Chính điều này đã khiến nữ ca sĩ cạo đầu để giải tỏa sự bí bách. Cô chia sẻ: “Mọi người nghĩ rằng tôi đang phát điên. Tôi chỉ cảm thấy một chút nổi loạn, tự do và muốn rũ bỏ những thứ đã xảy ra”.

Chưa dừng lại, thế giới âm nhạc của ngôi sao sinh năm 1981 bắt đầu sụp đổ vào tháng 1 năm nay khi ông Jamie Spears được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng. Britney Spears ngay lập tức từ bỏ tất cả các công việc vô thời hạn để dành thời gian ở nhà chăm sóc cha. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ People: “Cha Britney Spears bị ốm đã gây thiệt hại lớn cho sự nghiệp của cô ấy. Ông suýt chết và đã được phẫu thuật vài tuần trước”.

Larry Rudolph cũng vừa tiết lộ Britney Spears sẽ sớm tái xuất khi cô ấy sẵn sàng. Trên mặt pháp lý, ngôi sao vẫn có thể ký hợp đồng với hãng thu âm RCA nếu trở lại làm làm việc. Kể từ khi rời khỏi trung tâm điều trị tâm lý cuối tháng trước, nữ ca sĩ đã xuất hiện tại một phiên điều trần về quyền bảo hộ vào tuần trước. Đáng chú ý, cô khiến dư luận sốc khi đi đôi chân trần. Điều này gợi lên một trong những hành vi thất thường của cô vào năm 2008, dẫn đến việc cha cô được chỉ định làm người giám hộ. Ngày ra tòa tiếp theo được ấn định là 18.9.

Gần đây, nữ nghệ sĩ âm thầm chia sẻ một số bài đăng trên Instagram. Trong đó, cô bày tỏ sự biết ơn và xoa dịu dư luận bằng dòng trạng thái: “Gần đây gia đình tôi đã trải qua rất nhiều căng thẳng và lo lắng nên tôi chỉ cần thời gian để giải quyết. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại sớm thôi”.

Danh xưng “công chúa” đối với Britney Spears giờ đây là một chiếc áo quá rộng. Không phải vì sự nghiệp không xứng tầm, sắc đẹp tàn phai, giọng ca xuống dốc… mà bởi trong thực tế, "công chúa" vẫn chưa tìm được cái kết đẹp cho cuộc đời mình.