Việt Nam đến với thế giới qua màn ảnh nhỏ

Không thể phủ nhận, những bộ phim, chương trình về VN trên các kênh truyền hình nước ngoài đã và đang mang lại hiệu ứng tích cực, cho thấy những hình ảnh đa dạng về đất nước, văn hóa, con người VN

Gần 1 năm trước, một chương trình đặc biệt về Hà Nội đã lên sóng kênh truyền hình CNN. Chương trình My Hanoi theo bước chân của 6 nhiếp ảnh gia tự do làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau (trong đó có vợ chồng nhiếp ảnh gia Hải Thanh và Maika Elan, nhiếp ảnh gia người Ý Javier Puig Saura...) khám phá Hà Nội đã được phát sóng trên kênh CNN ở nhiều thành phố, đất nước châu Á như Singapore, Bắc Kinh (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản)... Với độ dài khoảng 30 phút, My Hanoi đưa khán giả đến với nhiều không gian văn hóa, cũng như đời sống thường nhật của Hà Nội, từ bia hơi vỉa hè, gánh bún riêu ven đường, hay cà phê trứng, ca quán ca trù... Trước đó, CNN cũng từng có chương trình giới thiệu ẩm thực VN với khách mời là vị đầu bếp nổi tiếng, người được coi là một trong những bếp trưởng được yêu thích nhất châu Á - Bobby Chinn.