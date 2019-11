'Vợ ba' nhận 3 đề cử danh giá tại giải Tinh thần Độc lập của Mỹ

Giải thưởng điện ảnh Tinh thần Độc lập là một trong những giải thưởng quan trọng tiền Oscar nơi những "ngựa chiến" sừng sỏ của năm tranh tài với nhau. Danh sách đề cử năm nay được chọn ra từ các thành viên Hội đồng giải thưởng. Đáng chú ý trong đó là 3 đề cử dành cho tác phẩm Vợ ba (tựa tiếng Anh: The third wife) của đạo diễn Nguyễn Phương Anh. Ba đề cử của phim bao gồm Quay phim xuất sắc, Dựng phim xuất sắc và Nhà làm phim đáng chú ý.

Với 3 đề cử danh giá, tác phẩm kể về thân phận người phụ nữ miền Bắc Việt Nam thế kỷ 19, được lấy cảm hứng từ cuộc đời, hồi ức của chính đạo diễn, đã có một vị trí xứng đáng ở mùa giải 2020. Bởi theo thống kê của trang Deadline, các tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất tại giải thưởng là 3 tác phẩm nổi bật Lighthouse, Honey Boy và Uncut Gems (đều nhận 5 đề cử), còn lại đa phần trong danh sách là các tác phẩm nhận 3 đề cử. Đáng chú ý là từ khi ra mắt, câu chuyện đi tìm tiếng nói về nữ giới của đạo diễn Nguyễn Phương Anh rất được giới phê bình phương Tây mến mộ. Tác phẩm được chấm 90% trên Rotten Tomatoes, 7,1/10 trên Metacritic.

Trang IndieWire nhận định cuộc đua tại mùa giải lần thứ 35 là gay go khi nhiều tác phẩm ngang tài ngang sức với nhau. Cũng tại mùa giải này tiếp tục đánh dấu sự trở lại ấn tượng của hãng phim độc lập nổi tiếng là A24, dẫn đầu với tổng cộng 18 đề cử. Bước ra từ giải Tinh thần Độc lập là bệ phóng cho nhiều tác phẩm tại giải Oscar hằng năm như The Artist, Moonlight, Spotlight, 12 Years a Slave và Birdman. Rất có thể giải thưởng lần này chắp thêm đôi cánh cho bộ phim Vợ ba bay cao bay xa đến các giải thưởng quốc tế khác.

Ở Việt Nam, bộ phim của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh là tâm điểm gây chú ý khi tác phẩm chiếu được một thời gian nhưng sau đó bị ngưng chiếu. Sau khi ra mắt khán giả Việt vào ngày 17.5, đến tối 20.5 tác phẩm bị rút khỏi tất cả các cụm rạp. Lý do là bộ phim có những cảnh nóng gây tranh cãi, đặc biệt là cảnh nóng do nhân vật của nữ diễn viên Nguyễn Phương Trà My (khi đóng mới 13 tuổi) thực hiện trong phim.