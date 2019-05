'Vợ ba' xuất hiện trên báo lớn của Mỹ dẫu gây tranh cãi về cảnh nóng

Bài viết có tên 'The Third Wife’ Review: Cruelty and Sensuality in 19th-Century Vietnam với những dòng giới thiệu chi tiết về bộ phim. Có thể thấy, không chỉ thu hút sự chú ý của công chúng trong nước, báo chí quốc tế cũng rất quan tâm đến tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phương Anh (tên tiếng Anh: Ash Mayfair)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES Bài viết về tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phương Anh trên trang báo uy tín của Mỹ

“Bối cảnh Việt Nam thế kỷ 19 được Mayfair - đạo diễn sinh ra ở TP.HCM và học làm phim tại Đại học New York, tái hiện với độ chính xác đến tinh tế. Ngôi nhà mới của Mây ở giữa một thung lũng dốc với những cây hoa và những tòa nhà gỗ thoáng mát, vừa là thiên đường vừa là nhà tù - nơi được "cai trị" bởi các phong tục và nghi lễ cứng nhắc, gia trưởng. Các thói quen hằng ngày của cô cũng dành chỗ cho sự cô độc và thi thoảng là niềm vui”, tác giả A.O Scott viết về bộ phim.

Ngoài những chi tiết giới thiệu nội dung của The Third Wife, thời báo này nhận định: “Vợ ba quá hay để làm nên một tác phẩm nhạc kịch xưa và quá đẹp để trở thành một bộ phim chính trị. Câu chuyện về trải nghiệm của Mây đã nhận được những sự đồng cảm nhưng cũng vấp phải không ít tranh cãi”.

ẢNH: ĐPCC Câu chuyện về Mây, một cô gái mới 14 tuổi đã làm vợ lẽ nhà phú hào khiến dư luận quốc tế không khỏi tò mò

Trước The New York Times, một trang báo nổi tiếng khác của Mỹ là The Hollywood Reporter cũng dành hẳn một bài viết để giới thiệu về Vợ ba. Trong đó, tác giả Neil Young nói Vợ ba là câu chuyện về một cô dâu trẻ rất Việt Nam. “Bộ phim của Mayfair giống như được tạo ra bởi một chiến binh dày dạn kinh nghiệm hơn là một người mới, nhưng đây không hẳn là một lời khen. Phim nhạy cảm, thơ mộng và tinh tế đến mức sai lầm”, tạp chí này đánh giá.

Bên cạnh việc thu hút sự chú ý của báo chí phương Tây, truyền thông châu Á cũng có những bài viết thể hiện góc nhìn của hệ tư tưởng Á đông đối với Vợ ba. Trong khi The Straits Times của Sinagapore gọi bộ phim là một áng thơ bằng thị giác thì hãng tin Ifeng của Trung Quốc lại đánh giá đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Phương Anh có nội dung táo bạo hơn cả hai tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ là Đèn lồng đỏ treo cao của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và Mùa quýt chín.

ẢNH: ĐPCC Vợ ba là phim nghệ thuật hiếm hoi của Việt Nam được công chiếu tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ

Không chỉ được báo chí quan tâm, The Third Wife cũng nhận được sự đánh giá khá cao từ giới chuyên môn. Bằng chứng là trước khi công chiếu tại Việt Nam vào ngày 17.5, Vợ ba đã có nửa năm “chinh chiến” tại các liên hoan phim quốc tế và giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Tiêu biểu nhất là giải Phim châu Á xuất sắc nhất ở LHP quốc tế Toronto (TIFF) tại Canada vào tháng 9.2018. Một số giải thưởng nổi trội khác bao gồm Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất dành cho Nguyễn Phương Anh ở LHP quốc tế Chicago (Mỹ), hay Phim có đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Cairo (Ai Cập), giải Phim truyện xuất sắc nhất (LHP quốc tế Kolkata, Ấn Độ). Đặc biệt, phim đã bán được bản quyền chiếu thương mại ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.