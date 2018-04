Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - Mỹ Linh bỏ tiền túi làm show, bán vé 300 nghìn

“Chúng ta đang ngày càng ít người đi học nhạc để làm nhạc công. Bởi người ta không thấy sự nổi tiếng bằng ca sĩ”, nhạc sĩ Anh Quân trăn trở.

Anh cho rằng, tại Việt Nam, đi đến đâu người ta cũng chỉ coi trọng ca sĩ, trong khi những nhạc công lại thường bị xem nhẹ. “Các ban nhạc đang hoạt động manh mún và không có sân khấu biểu diễn thực thụ và thị trường cho mình. Sự trụ lại của một số ban nhạc hiện nay chỉ được xem như yếu tố phụ, làm nền cho ca sĩ”, nhạc sĩ nhìn nhận.

“The BandFest là ý tưởng ấp ủ rất lâu của tôi và ê - kíp, là cảm hứng của tôi muốn tạo một sân khấu đúng nghĩa cho các ban nhạc được hoạt động và chơi nhạc, biểu diễn. Âm nhạc Việt Nam từng chứng kiến thời hoàng kim của các ban nhạc nhạc. Ở đó, các ban nhạc trở thành yếu tố chủ chốt cách tân, định hướng và tiên phong mở ra các xu hướng âm nhạc mới. Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta lại đang bị mất cân bằng giữa ca sĩ và ban nhạc”, nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ.

The BandFest 2018 (diễn ra vào ngày 30.4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội) sẽ quy tụ các ban nhạc trẻ triển vọng trong nước với các thành viên ở lứa tuổi đôi mươi như Jazz Glory, Yellow Star Big Band, FB Nation, Màu nước band, cùng ca sĩ khách mời Mỹ Linh, ca sĩ người Thụy Điển Anna Hogberg. Jazz Glory Band và Yellow Star Big Band đều là Á quân của chương trình Ban nhạc Việt 2017. Trong khi đó, FB Nation được thành lập vào năm 2015 với 2 thành viên Hà Lê và Phúc Bồ.

Đặc biệt, nghệ sĩ người Pháp gốc Việt nổi tiếng thế giới Nguyên Lê và ban nhạc của ông sẽ đến Việt Nam tham dự The BandFest. Ban nhạc quốc tế của nghệ sĩ Nguyên Lê gồm nghệ sĩ piano Benjamin Schatz (Đức), nghệ sĩ bass Hogyu Hwang (Hàn Quốc). Từ Pháp, nghệ sĩ Nguyên Lê chia sẻ, ông nhận lời tham gia The BandFest vì tin tưởng và mong muốn ủng hộ thế hệ trẻ Việt Nam. “Tôi mong truyền kinh nghiệm của mình cho các bạn trẻ”, nghệ sĩ nói. Nghệ sĩ trống Lê Minh Hiếu, Trưởng nhóm Jazz Glory Band, sẽ cùng chơi với nhóm nhạc quốc tế của nghệ sĩ Nguyên Lê.

Giá vé chương trình được tính toán ở mức vừa phải, có mức giá chỉ 300.000 đồng. “Chúng tôi muốn chương trình dành cho nhiều người yêu nhạc. Nhiều chương trình bây giờ có giá cao chỉ dành cho người sang chảnh, mà có khi có người mua vé nhưng lại không biết gì về nhạc”, ca sĩ Mỹ Linh nói.

Việc thực hiện một chương trình như The BandFest cho thấy trước sự khó khăn. Trong khi, cả nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh nuôi ước muốn The BandFest sẽ trở thành sân chơi thường niên với số lượng khán giả lớn hơn. The BandFest song hành cùng những tâm huyết của vợ chồng hai nghệ sĩ với việc giáo dục, đào tạo âm nhạc từ nhiều năm qua. Khi được hỏi lý do vì sao thấy khó vẫn quyết bỏ tiền túi để làm, nhạc sĩ Anh Quân nói: “Vẫn có những chương trình người nghệ sĩ như chúng tôi làm vì cuộc sống, nhưng vẫn có chương trình làm vì nghề”.