Vợ chồng Ryan Reynolds quyên góp 1 triệu USD chống Covid-19

Theo Variety, Ryan Reynolds và Blake Lively mới đây thông báo rằng họ đã quyên góp 1 triệu USD cho hai tổ chức cứu đói những người bị nạn trong đại dịch Covid-19. “Covid-19 đã tác động tàn nhẫn đến người già và gia đình có thu nhập thấp. Blake và tôi đang quyên góp 1 triệu USD chia đều giữa Feeding America (Mạng lưới thức ăn của Mỹ) và Food Banks Canada (Ngân hàng thực phẩm Canada). Nếu bạn có thể giúp thì hãy làm ngay vì những tổ chức này cần sự giúp đỡ của bạn", Reynolds chia sẻ.

Ông Dan Nisbet, đại diện Feeding America, bày tỏ niềm biết ơn trên Variety rằng: "Chúng tôi rất cảm kích vì sự đóng góp vô cùng hào phóng của Ryan Reynolds và Blake Lively. Feeding America gồm 200 ngân hàng thực phẩm đang làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ và cung cấp thức ăn cho những nạn nhân đáng thương - trẻ em, người già và các gia đình đang phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực, cũng như sự gián đoạn công việc trên khắp đất nước. Sự hào phóng của họ sẽ tạo nên những sự khác biệt".

Ryan Reynolds và vợ quyên góp ủng hộ chống dịch Covid-19 Ảnh: Variety

Ngôi sao của Deadpool cũng cho biết thêm: “Hãy chăm sóc cơ thể và trái tim của bạn. Hãy chừa chỗ cho niềm vui. Gọi cho “ai đó” bị cô lập và có thể cần được kết nối”.

Ngoài Ryan Reynolds và Blake Lively, những ngôi sao khác đã kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội cho tổ chức Feeding America bao gồm Justin Timberlake, Natalie Portman, Ben Affleck, Vanessa Hudgens, Alan Cumming, chị em Gigi và Bella Hadid, Josh Gad, Nick Lachey....

Ryan Reynolds tên đầy đủ là Ryan Rodney Reynolds. Anh được công chúng biết tới qua nhiều bộ phim như: The Proposal , Buried, National Lampoon's Van, Definitely, Maybe (2008), Wilder (2002), The Voices (2014), Woman in Gold (2015), Deadpool (2016).... Tài tử và vợ mình - kiều nữ Blake Lively, được xem là một trong những cặp đôi hoàn hảo trong làng giải trí Hollywood. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào của họ khiến nhiều người xuýt xoa hâm mộ.