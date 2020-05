Vợ Justin Bieber bị bác sĩ thẩm mỹ khẳng định đã 'dao kéo'

Trong một video thuộc sêri Bí mật phẫu thuật thẩm mỹ của mình, bác sĩ Daniel Barrett đã so sánh bức ảnh nữ người mẫu 9X chụp năm 2011 với một bức ảnh hồi 2016 của cô. Barrett nói người xem hãy chú ý đến phần mũi của chân dài 24 tuổi trước khi khẳng định rằng việc dậy thì hay bất cứ yếu tố nào khác cũng không khiến mũi của người đẹp này thay đổi một cách ngoạn mục như vậy. Vị bác sĩ này cũng chỉ ra rằng Hailey Baldwin đã thực hiện phẫu thuật cằm, bơm môi và làm một số tiểu phẫu khác để cải thiện những đường nét trên khuôn mặt.

Trước những thông tin mà bác sĩ Daniel Barrett đưa ra, vợ chồng Justin Bieber đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại vị này. Phía cặp sao tố cáo Barrett có hành động xuyên tạc, bôi xấu, vi phạm bản quyền, vi phạm quyền riêng tư, vi phạm các quy định về thương hiệu và dịch vụ. Hailey Baldwin và nam ca sĩ What do you mean? yêu cầu bác sĩ kể trên phải gỡ video xuống và rút lại những tuyên bố sai trái của mình trong vòng 24 giờ. Nếu không thực hiện những đề nghị này, họ đe dọa sẽ có những hành động pháp lý nghiêm trọng hơn.