Vợ Justin Bieber vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Theo Daily Mail, mới đây, bức ảnh ghép quá khứ và hiện tại của nữ người mẫu Hailey Bieber đã được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. So với gương mặt dễ thương, xinh xắn và hơi bầu bĩnh thuở mới lớn, diện mạo của bà xã “hoàng tử nhạc pop” giờ đây trông góc cạnh, quyến rũ và thần thái hơn nhiều. Không ít bình luận chỉ ra rằng chân dài sinh năm 1996 rõ ràng có những thay đổi bất thường trên gương mặt và cho rằng cô đã nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt sexy, sắc sảo như hiện tại.

Trước “nghi án” đụng chạm dao kéo, Hailey Bieber đã lên trang cá nhân bày tỏ nỗi bức xúc. Nữ người mẫu 9X đáp trả gay gắt: “Làm ơn ngưng lấy những bức ảnh đã bị các chuyên gia trang điểm chỉnh sửa quá đà. Đó không phải là gương mặt thực sự của tôi”. Cô cũng khẳng định bản thân chưa từng mượn công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ để chỉnh sửa bất kỳ điểm nào trên gương mặt: “Tôi chưa từng đụng chạm dao kéo trên khuôn mặt mình. Nếu bạn vẫn cứ thích ngồi một chỗ rồi so sánh ảnh tôi lúc 13 tuổi với 23 tuổi thì ít nhất hãy dùng tấm hình nào đó tự nhiên hơn chứ không phải một bức ảnh chỉnh sửa lố thế này”.

Chân dài 1,71m khẳng định cô sở hữu vẻ đẹp tự nhiên ẢNH: INSTAGRAM NV

Thái độ cương quyết của Hailey Bieber nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Nhiều bình luận bênh vực chân dài người Mỹ, khẳng định cô có vẻ đẹp tự nhiên. Dẫu vậy, nhiều ý kiến vẫn bày tỏ sự ngờ vực đối với nhan sắc được cho là “sinh ra đã vậy” của bà xã Justin Bieber.

Hailey Bieber (Hailey Baldwin) sinh năm 1996, cô là người mẫu 9X nổi tiếng trên sàn diễn thời trang quốc tế và là con gái của diễn viên kỳ cựu Stephen Baldwin. Năm 2017, người đẹp từng được tạp chí Maxim vinh danh là mỹ nhân gợi tình nhất hành tinh. Tuy nhiên, chỉ đến khi làm vợ của Justin Bieber, tên tuổi của chân dài này mới thực sự được cả thế giới biết đến. Cô và giọng ca người Canada từng có thời gian ngắn hẹn hò (cuối năm 2015 đến đầu năm 2016) rồi chia tay trước khi tái hợp vào tháng 5.2018. Bộ đôi đính hôn vào tháng 7.2019 và xác nhận kết hôn vào tháng 11 cùng năm. Lễ cưới cổ tích của cặp vợ chồng Justin Bieber diễn ra vào cuối tháng 9.2019.

Hailey Bieber liên tục "phủ sóng" truyền thông từ khi kết hôn với ngôi sao nhạc Pop đình đám ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sau khi trở thành vợ của giọng ca What do you mean? nữ người mẫu đã đổi từ tên Hailey Baldwin sang Hailey Bieber nhằm “đánh dấu chủ quyền”. Thành vợ của ngôi sao nhạc Pop đình đám thế giới, “nhất cử nhất động” của người đẹp liên tục được đặt vào tầm ngắm của truyền thông cũng như công chúng. Trước khi vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, Hailey Bieber vấp phải không ít tai tiếng, chỉ trích. Mới đây nhất, cô và Justin Bieber nhận “gạch đá” khi khoe khoang cuộc sống giàu có trên mạng xã hội giữa mùa dịch Covid-19.