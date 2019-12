Vũ Cát Tường: ‘Tôi từng cứng đầu và… ngông nghênh’

Khán giả vẫn thường thấy một ca sĩ Vũ Cát Tường luôn tỏ ra mạnh mẽ, cá tính với mái tóc cực ngắn cùng trang phục “tomboy” ở đời thường lẫn âm nhạc. Nhưng trong album Inner Me, cô đã chịu thay đổi thành một con người khác nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn qua 8 ca khúc Anh - Việt do chính mình sáng tác, thể hiện.

'Đừng sợ tổn thương nữa'

Vũ Cát Tường lần đầu cho biết những đổi thay trong gần 1 năm thực hiện album và thời gian sống ở Mỹ để cho ra đời một sản phẩm mà ở đó “gu” âm nhạc của cô có phần khác đi. Đặc biệt, trước thắc mắc về 2 chữ Tặng em trên bìa album, Vũ Cát Tường giải thích: “Tặng em không phải cho một người mà còn cho chính bản thân. Tường là con người từng cứng đầu, ngông nghênh với những gì đã chọn. Tường thích là thủ lĩnh khám phá những vùng đất chưa ai tới hay áp lực với ánh hào quang và cả sự mong đợi của mọi người. Trong Inner Me lần này, Tường muốn khán giả thấy được một mặt khác của Tường, một chút gì đó yếu đuối”.

Vũ Cát Tường cho rằng đừng sợ tổn thương, nếu cần hãy cứ... yếu đuối ẢNH: HOÀNG HỒ

Tâm sự về tình yêu mang tính riêng tư và tình yêu âm nhạc, Vũ Cát Tường thành thật: “Càng thành công sẽ càng có xu hướng gồng mình, muốn người khác thấy mình mạnh mẽ. Giờ Tường muốn thể hiện nhiều hơn từ việc yêu rất đau khổ, thấy chính mình thay đổi. Có những đổi thay mà khán giả hỏi rằng Vũ Cát Tường ngày xưa đâu rồi. Tường muốn nói, mình đã trưởng thành và bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp sáng tác. Tình yêu mà bạn thấy được khi nghe album có thể là tình cảm riêng tư. Tường muốn khi khán giả nghe những ca khúc này, họ không chỉ nhìn thấy Tường hay cố gắng tò mò "em" là ai mà còn nhận ra bản thân mình trong cuộc sống … Hãy nhìn sâu vào, thả lõng bản thân, đừng sợ ai làm tổn thương mình nữa”.

Vũ Cát Tường cùng ê kíp sản xuất âm nhạc của Mỹ trong buổi ra mắt album hôm 30.11 tại TP.HCM ẢNH: HOÀNG HỒ

Nhà sản xuất Mỹ muốn đưa giọng hát Vũ Cát Tường ra thế giới

Inner Me được Vũ Cát Tường thực hiện phần lớn ở phòng thu nổi tiếng United Recording tại Los Angeles (Mỹ) dưới sự giúp đỡ của các nhà sản xuất âm nhạc Mỹ như: Michael Choi, Benjamin James...

"Sau khi hợp tác trong album Stardom của Tường, chú Michael Choi muốn Tường có thể đi xa hơn. Chú muốn Tường tập viết và hát được nhạc tiếng Anh, rồi đưa qua Mỹ làm việc. Đối với một đứa trẻ như Tường nghe điều đó quá hấp dẫn và muốn biết bản thân sẽ làm được những gì nên quyết thử sức. Tường đã tập hạ cái tôi của mình xuống, làm việc cùng mọi người để cho ra được một sản phẩm chỉn chu. Để hát tiếng Anh khi vươn ra thị trường quốc tế không phải là hát được mà là phải hát tốt, hát để người ta không thể phân biệt người châu Á hay giọng ca Mỹ-Anh đang hát", ca sĩ kể. Chính thời gian ở Mỹ còn cho Vũ Cát Tường bài học làm việc theo quy chuẩn của Hollywood, biết được áp lực khi làm việc với những người thuộc hàng top thế giới.

Ê kíp âm nhạc tại Mỹ sẽ đưa giọng hát Vũ Cát Tường ra thế giới ẢNH: HOÀNG HỒ

Riêng Michael Choi, khi được hỏi về Vũ Cát Tường, ông nói: "Tôi rất trân trọng giọng hát của Vũ Cát Tường. Khi tiến hành thu âm ở Mỹ, chúng tôi gặp được những nhạc công hàng đầu thế giới đã thổi hồn bài hát hay hơn. Tường dám dấn thân và chịu những rủi ro, tôi đã nhìn thấy được tiềm năng của cô ấy. Tôi mong muốn âm nhạc của cô ấy sẽ chạm được đến thị trường thế giới nên đang cùng cô ấy làm điều đó. Tiêu chuẩn đặt ra cho Vũ Cát Tường không phải là hát được tiếng Anh mà phải hát giỏi, hát hay để người nước ngoài nghe sẽ không phân biệt được là người châu Á, người Việt hay bất cứ nước nào hát. Họ sẽ không có sự so sánh mà chỉ thưởng thức ca khúc tiếng Anh từ một ca sĩ thôi”.

Live concert Vũ Cát Tường sẽ diễn ra vào ngày 15.12 tại TP.HCM ẢNH: HOÀNG HỒ

Ngoài album mới, Vũ Cát Tường còn công bố live concert Inner Me sẽ diễn ra vào ngày 15.12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Đây còn là chương trình đầu tiên Vũ Cát Tường giới thiệu loạt ca khúc trong album Inner Me với rất nhiều bất ngờ dành cho người xem.