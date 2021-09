Vũ công Việt MT-POP kể chuyện sang xứ người thi 'Đây chính là nhảy đường phố 4'

Bắt đầu tập nhảy từ năm 12 tuổi, MT-POP đã có 14 năm theo đuổi sự nghiệp vũ đạo đường phố. Năm 2009 anh gia nhập X-Clown Crew. Năm 2017, MT-POP giành chức quán quân cuộc thi Street Star Festival tại Thụy Điển. Cùng năm, anh tiếp tục giành quán quân Who Is The Champion tại Malaysia. Minh Tuấn cũng là quán quân của Groove 'N' Move Festival được tổ chức ở Thụy Điển năm 2018, đồng thời trở thành người chiến thắng cuối cùng của Jack of All Trades Festival tại Canada cũng năm đó. Ngoài ra, Minh Tuấn - MT-POP còn là quán quân của các cuộc thi nhảy khác như: Drop The Beat Australia 2018, DOGEATDOG Vol.1 Japan 2018. Năm 2019 anh có cơ hội lớn khi chiến thắng mảng Popping tại cuộc thi nhảy đường phố thế giới Juste Debout Bangkok và tiến vào vòng chung kết ở Pháp. Đối đầu với những vũ công mạnh nhất thế giới của giải đấu Juste Debout, Minh Tuấn dừng chân ở top 8. Cùng năm anh trở thành quán quân mảng Popping tại BIS - cuộc thi vũ đạo đường phố hàng đầu Trung Quốc, được tham gia giảng dạy vũ đạo ở những trung tâm lớn của đất nước tỉ dân.