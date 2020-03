Vũ Thảo My mất kênh YouTube xây dựng 3 năm

Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ hai đã thông qua network mà mình đang cộng tác để làm việc với YouTube nhưng cuối cùng không tìm ra được lý do chính xác, và cũng không lấy lại được kênh của mình như mong muốn. Trước sự cố này, Vũ Thảo My đành ngậm ngùi chấp nhận việc mất kênh và lập kênh YouTube mới để chuẩn bị cho các hoạt động âm nhạc mới nhất của mình trong thời gian tới đây.

Cháu gái Vũ Thu Phương ngậm ngùi chia sẻ: “Với sức ảnh hưởng hiện nay của YouTube thì việc mất kênh là điều vô cùng khó khăn. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc lẫn tâm lý của ca sĩ. My đã buồn gần cả tuần khi phát hiện kênh của mình “không cánh mà bay” và cũng không thể cứu được dù đã cố gắng làm việc với phía network và YouTube. Cuối cùng My đành phải chấp nhận lập kênh mới và cố gắng xây dựng mọi thứ lại từ đầu". Giọng ca Thôi anh cứ đi bày tỏ sẽ cần rất nhiều thời gian nhưng hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người cho mình có thêm nhiều động lực.

Vũ Thảo My đăng quang The Voice 2013 khi chưa tròn 16 tuổi. Chưa kịp ăn mừng khi tên của mình được xướng lên trong đêm chung kết, cô gái quê Nam Định đã hứng chịu loạt phản ứng phẫn nộ của cộng đồng mạng khi cho rằng Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn hoặc Hà My xứng đáng hơn. Dù vậy, giọng hát nội lực của cháu gái siêu mẫu Vũ Thu Phương là không thể phủ nhận. Sau đêm chung kết không lâu, Thảo My “Nam tiến” nhưng không phải theo đuổi nghệ thuật mà vẫn tập trung vào việc học tập. Sau nhiều năm trôi qua, Thảo My ngày nào đã trở thành cô gái 23 tuổi, cá tính và đậm phong cách phương Tây với gần 10 hình xăm trên người. Nhiều bộ hình cho thấy giọng ca này lột xác đến chóng mặt.