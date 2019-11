Vừa cán mốc 1 tỉ USD toàn cầu, 'Joker' sẽ có tiếp phần 2?

Tạp chí Variety tiết lộ trong một bài viết đăng tải hôm 20.11 (giờ địa phương) rằng ông Toby Emmerich - người đứng đầu hãng phim Warner Bros đã gặp gỡ đạo diễn Tood Philips cùng biên kịch Scott Silver để tìm hiểu những ý tưởng khả thi cho phần tiếp theo của Joker. Nguồn tin thân cận cho biết các cuộc đàm phán xoay quanh tác phẩm tiếp theo về “hoàng tử tội phạm” của thành phố Gotham đang rất sơ bộ. Hiện các nhà làm phim vẫn chưa đưa ra bất cứ thỏa thuận chi tiết nào bao gồm cả việc thống nhất cốt truyện mới hay tiến hành viết kịch bản. Dẫu vậy, tất cả đều mong muốn Joker sẽ có tiếp phần 2 sau thành công vang dội của phần phim đầu tiên ra mắt vào tháng 10 vừa qua.

Joker là phim dán nhãn R đầu tiên cán mốc doanh thu 1 tỉ USD đồng thời là chủ nhân giải Sư tử vàng 2019 ẢNH: WARNER BROS.

Nguồn tin của Variety cũng tiết lộ Tood Philips tham vọng rằng bất kỳ phần tiếp theo nào của Joker cũng đạt được tính nghệ thuật đỉnh cao như phần đầu. Thêm vào đó, tác phẩm ấy phải được nhiều phản ứng tích cực từ công chúng, giới chuyên môn và giúp nam chính Joaquin Phoenix gây tiếng vang tại Oscar. Tài tử thủ vai Joker trong phim trước đây đã khẳng định rằng anh sẵn sàng tham gia vào phần tiếp theo của tác phẩm. Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar cũng tiết lộ bản thân đã có nhiều cuộc trò chuyện với đạo diễn bộ phim về những gì họ có thể làm nếu có phần tiếp theo. Trong khi người hâm mộ đang hết sức tò mò về phần 2, phía Warner Bros cũng như Tood Philips hay Joaquin Phoenix vẫn chưa chính thức đưa ra bình luận về vấn đề này.

Ra mắt vào đầu tháng 10.2019, Joker với phần thể hiện tài tình của nam diễn viên Joaquin Phoenix đã nhanh chóng trở thành tác phẩm đắt khách tại phòng vé toàn cầu. Phim liên tục đứng đầu doanh thu Bắc Mỹ, phá vỡ nhiều kỷ lục chiếu rạp và trở thành tác phẩm gắn nhãn R đầu tiên cán mốc 1 tỉ USD. Đáng nói, tác phẩm 18+ này chỉ mất hơn 1 tháng để chạm đến cột mốc ấn tượng này. Trước đó, phim đã gây tiếng vang lớn với giới mộ điệu quốc tế khi được ra mắt tại Liên hoan phim Venice 2019 và xuất sắc giành giải Sư tử vàng - hạng mục danh giá nhất tại liên hoan nói trên.

Joaquin Phoenix và Tood Philips đã có màn kết hợp ăn ý trong Joker. Khi phần hai của phim chính thức được xác nhận, khả năng cao bộ đôi diễn viên - đạo diễn này sẽ tiếp tục hợp tác ẢNH: GETTY

Đặc biệt, diễn xuất tinh tế, chỉn chu và nổi loạn của Joaquin Phoenix đã giúp nam diễn viên tài năng khắc họa rõ quá trình Joker từ một gã hề hiền lành, vô danh thành một ác nhân đáng khiếp sợ. Với vai diễn trên, tài tử người Mỹ đang được dự đoán sẽ là ứng cử viên sáng giá cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2020.

Ngoài thông tin phần 2 của Joker đang ở giai đoạn “thai nghén”, người trong cuộc đã phủ nhận với Variety chuyện Warner Bros và Tood Philips đang bàn bạc với nhau phát triển thêm các dự án về những nhân vật phản diện khác của vũ trụ DC. Theo vị này, trong trường hợp tin đồn trở thành sự thật thì những bộ phim xoay quanh ác nhân nổi tiếng như Joker cũng cần đợi nhiều năm sau mới có thể trình làng bởi trước mắt, hãng phim đã sở hữu hàng loạt tác phẩm trọng điểm. Cụ thể, những năm tới, Warner Bros trình làng những siêu phẩm như: Wonder Woman 1984 (Gal Gadot đóng chính), The Batman (phiên bản với sự tham gia của Matt Reeves và Robert Pattinson), Black Adam (do Dwayne Johnson đảm nhiệm), Bird of Prey của Margot Robbie và một phần hậu truyện Suicide Squad.