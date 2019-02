Vui chơi, giải trí ngày tết

Hà Nội: 30 điểm bắn pháo hoa

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trong đêm giao thừa. 6 điểm bắn tầm cao gồm: hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thành tích - Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, thành cổ Sơn Tây. 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: hồ Ngọc Khánh, công viên hồ Đền Lừ, trung tâm thương mại Vincom - Long Biên, bán đảo hồ Hoàng Cầu, công viên Cầu Giấy, công viên hồ điều hòa Nhân Chính…

Nhiều hoạt động kéo dài từ ngày 25.1 - 24.2 tại khu vực phố cổ Hà Nội. Chương trình giới thiệu không gian sinh hoạt tết truyền thống, triển lãm ảnh tết xưa, giới thiệu thú chơi cây cảnh, thưởng trà của người Hà Nội xưa. Triển lãm 3 dòng tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng diễn ra tại Trung tâm thông tin di sản phố cổ Hà Nội. Từ mùng 2 đến mùng 5 tết, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống diễn ra tại đình Hồng Lạc, đình Kim Ngân...

Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra tại khu vực Hồ Văn (đối diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám) từ ngày 29.1 - 17.2 với sự tham gia của 60 ông đồ viết thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ.

Huế: Hội tụ trò chơi dân gian

Công viên Lý Tự Trọng (từ nam cầu Phú Xuân đến Nhà thiếu nhi TP.Huế), Bảo tàng Văn hóa Huế (đường Lê Lợi) trưng bày, triển lãm các loại hoa, cây kiểng, đá nghệ thuật, đá quý, các tác phẩm thư pháp và sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nay đến mùng 6 tết (10.2). Bia Quốc học diễn ra hàng loạt hoạt động ca múa nhạc, vui chơi ngoài trời. Trong khi đó, công viên Thương Bạc ở bờ bắc sông Hương là nơi hội tụ các trò chơi dân gian, thả diều nghệ thuật, liên hoan chim cảnh “Cúp vàng cố đô” 2019 diễn ra từ mùng 1 - 4 tết. Các di tích, bảo tàng, nhà trưng bày mở cửa tham quan miễn phí phục vụ nhân dân trong 3 ngày tết.

Đà Nẵng: Lễ hội “Heo vàng gõ cửa” hết tháng 2

Bắn pháo hoa đón giao thừa tại 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, khu vực trước Trung tâm hành chính Q.Liên Chiểu, khu Trung tâm hành chính H.Hòa Vang. Chương trình đêm giao thừa mừng Đảng đón Xuân Kỷ Hợi 2019 (4.2), chương trình “Lộc Xuân đầu năm” 2019 tại Bảo tàng Đà Nẵng (5.2). Lễ hội hoa Tulip (từ 10.2) tại khu du lịch Bà Nà Hills. Công viên Sun World Danang Wonders đón chào xuân Kỷ Hợi với lễ hội “Heo vàng gõ cửa” (từ 5.2 đến hết tháng 2). Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cũng tổ chức lễ đón và tặng quà cho du khách đầu năm 2019…

Quảng Nam: Diễu hành rước “Sắc bùa chúc xuân”

TP.Hội An (Quảng Nam) tổ chức nhiều hoạt động như đoàn rước “Sắc bùa chúc xuân” diễu hành khắp các tuyến đường ở khu phố cổ để mang may mắn đến cho mọi người; chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hội đón giao thừa Kỷ Hợi 2019” vào lúc 22 giờ ngày 30 tết (4.2) tại vườn tượng An Hội và màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật. Tại công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, có chương trình “Tết miền di sản”, tái hiện không gian 5 làng nghề cổ truyền.

Quảng Ngãi: Bảo tàng mở cửa tham quan miễn phí

Chương trình Đêm hội đón giao thừa và bắn pháo hoa “Chào xuân Kỷ Hợi 2019” được tổ chức tại quảng trường trên đường Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi) vào đêm giao thừa. Từ ngày 29.1 - 10.2, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi mở cửa tham quan miễn phí khu trưng bày bảo vật quốc gia. Vườn hoa Ba Tơ được trang trí theo chủ đề: TP.Quảng Ngãi - Khát vọng mới, Thành công mới.

Bình Định: Đêm võ đài...

Trưng bày linh vật xuân Kỷ Hợi và triển lãm ảnh tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP.Quy Nhơn từ 30.1 - 13.2; chương trình dạ hội và bắn pháo hoa đón giao thừa tại quảng trường Nguyễn Tất Thành vào đêm giao thừa. Cũng tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, vào các đêm 11, 12, 13.2 sẽ diễn ra chương trình Đêm võ đài Bình Định. Đặc biệt, lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019) được tổ chức lớn tại Bảo tàng Quang Trung (H.Tây Sơn) vào mùng 4 tết.

Nha Trang: “Phiên chợ đồ xưa - đồ cũ”

Chương trình ca múa nhạc chào đón năm mới tại quảng trường 2 Tháng 4 (tối 30 tết); biểu diễn nghệ thuật đường phố tại công viên Tuệ Tĩnh (từ mùng 1 - 10 tết); thi đấu cờ người tại quảng trường 2 Tháng 4 (từ mùng 3 - 5 tết); “Phiên chợ đồ xưa - đồ cũ” tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa (mùng 5 tết); hô hát bài chòi tại công viên bờ biển đối diện khách sạn Novotel (từ mùng 1 - 5 tết); biểu diễn nhạc cụ dân tộc, triển lãm nghệ thuật thư pháp, biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm, trình diễn ca múa nhạc cổ truyền dân tộc Chăm... tại Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng (từ mùng 1 - 6 tết)…

Lâm Đồng: Triển lãm trên 1.000 tuyệt phẩm hoa, bonsai

Đêm giao thừa có 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, gồm: TP.Đà Lạt (hồ Xuân Hương), TP.Bảo Lộc (hồ Đồng Nai) và H.Đức Trọng (sân vận động huyện). Tại vườn hoa Đà Lạt diễn ra Hội hoa xuân Kỷ Hợi triển lãm trên 1.000 tác phẩm hoa, cây cảnh, bonsai… kéo dài đến mùng 7 tết. Tại khu Golf Valley TP.Đà Lạt diễn ra Hội Tết Kỷ Hợi với các chương trình nghệ thuật hằng đêm, các trò chơi dân gian, thi đấu võ thuật cổ truyền…

Đắk Lắk: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông

Chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim và bắn pháo hoa đêm giao thừa tại quảng trường 10.3, TP.Buôn Ma Thuột. Hội đua thuyền tại H.Krông Ana (mùng 4 tết); ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại xã Cư Pui, H.Krông Bông (mùng 4 - 5 tết); lễ hội Lồng Tồng tại H.Cư M’gar (mùng 6 tết)...

Bình Thuận: Hội thi chạy vượt đồi cát

Đêm giao thừa bắn pháo hoa bên bờ sông Cà Ty (TP.Phan Thiết). Mùng 1 tết có hội thi chim chào mào ở quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Phan Thiết). Mùng 2 tết: hội thi đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty. Mùng 4 tết: hội thi chạy vượt đồi cát Mũi Né, chung kết cuộc thi hát bolero tỉnh Bình Thuận lần 2.

TP.HCM: Bắn pháo hoa tại 8 điểm

2 điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn (Q.2) và tòa nhà Landmark, khu vực công viên Vinhomes, thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (Q.Bình Thạnh). 6 điểm bắn tầm thấp có công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11); Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (Q.9); Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi); Đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ (H.Cần Giờ); KCN Hiệp Phước (H.Nhà Bè) và Ban Chỉ huy quân sự Bình Chánh (H.Bình Chánh).

Hội hoa Xuân tại công viên Tao Đàn (Q.1). Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (Q.9) tổ chức nhiều hoạt động lễ hội tại khu tưởng niệm các vua Hùng, dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và dâng hương Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại sân lễ Khu tưởng niệm các vua Hùng và chính điện đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lúc 8 giờ ngày 27 tháng chạp (1.2). Chương trình dâng hương Quốc tổ Hùng Vương, các vị nhân thần, nhiên thần và phát lộc đầu năm cho đồng bào diễn ra từ 0 - 2 giờ ngày mùng 1 tết. Chương trình dâng hương Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh và các vị tả ban, hữu ban, tiền hiền, hậu hiền, tổ chức đón giao thừa và phát lộc đầu năm cho nhân dân đến viếng đền diễn ra từ 0 - 2 giờ ngày mùng 1 tết tại đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Công viên văn hóa Đầm Sen hoạt động xuyên suốt từ 17 giờ ngày 30 tết (4.2) đến ngày 17.2 với nhiều nội dung theo chủ đề Siêu tết Đầm Sen. Chương trình ca nhạc Xuân hội ngộ từ 21 giờ 30 - 23 giờ 40 ngày 30 tết với sự tham gia của các ca sĩ: Nguyễn Phi Hùng, Vĩnh Thuyên Kim, Trịnh Tuấn Vỹ… Chương trình ca nhạc 6 ngày diễn ra lúc 12 giờ từ mùng 1 - 6 tết tại sân khấu Ngôi Sao với các nghệ sĩ hài Hoài Linh, Tấn Beo, Minh Nhí, Lê Giang, Gia Bảo…; ca sĩ Ngọc Sơn, Chế Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Dương Ngọc Thái, nhóm Mây Trắng, đoàn lô tô Hương Nam...

Đồng Nai: Vui chơi trọn gói 100.000 đồng

Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa) áp dụng giá vé trọn gói 100.000 đồng sẽ được tham gia toàn bộ các trò chơi tại đây như rạp chiếu phim 12D, công viên khủng long, trò chơi kỳ bí kiếp luân hồi… Trên địa bàn TP.Biên Hòa còn có nhiều điểm cho du khách đến du xuân, chụp ảnh như đường hoa Nguyễn Văn Trị hay đường hoa Trấn Viên, nằm trong khuôn viên Văn miếu Trấn Biên nổi tiếng.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Pháo hoa từ chung cư tới cầu tàu

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa gồm: công viên Bãi Trước (P.1) và hồ Bàu Trũng - Trung tâm đô thị Chí Linh (P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu); công viên Bà Rịa (P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa); chung cư 18 tầng Phú Mỹ (P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ); Trung tâm thi đấu TDTT H.Đất Đỏ; công viên Bờ hồ Xuyên Mộc (TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc); cầu tàu 914 (H.Côn Đảo).

Tiền Giang: Đường hoa “Xuân tưng bừng”

Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Xuân tưng bừng” tại quảng trường trung tâm tỉnh (TP.Mỹ Tho). Tổ chức các hoạt động như: biểu diễn đờn ca tài tử, viết thư pháp, hội thi tìm kiếm tài năng trẻ, biểu diễn nhạc nước… tại quảng trường trung tâm tỉnh, công viên Lạc Hồng, một số tuyến đường thuộc P.1, TP.Mỹ Tho.

An Giang: Mở cửa phố đi bộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ

Đêm giao thừa tổ chức bắn pháo hoa tại TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc, TX.Tân Châu, H.Phú Tân, H.Thoại Sơn. TP.Long Xuyên đưa tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Huệ vào hoạt động. Tại đây cũng diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật chào năm mới gồm ẩm thực phục vụ khách du lịch; chương trình văn nghệ chào năm mới...

Sóc Trăng: 6 huyện, thị xã bắn pháo hoa

6 huyện, thị xã bắn pháo hoa đêm giao thừa là TX.Vĩnh Châu, H.Trần Đề, H.Cù Lao Dung, H.Kế Sách, TX.Ngã Năm và TP.Sóc Trăng.

Bạc Liêu: Triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật

Ngày 1.2, tại quảng trường Hùng Vương (TP.Bạc Liêu) diễn ra triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật và triển lãm sách, báo, tạp chí xuân. Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa vào đêm giao thừa tại TP.Bạc Liêu, TX.Giá Rai và H.Phước Long.

Cà Mau: 3 huyện bắn pháo hoa sớm

TP.Cà Mau tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 từ 21 giờ ngày 30 tết, bắn pháo hoa vào 22 giờ 40 cùng ngày tại quảng trường Thanh niên, Trung tâm văn hóa - thể thao H.Ngọc Hiển. 3 huyện bắn pháo hoa vào lúc 22 giờ 30 là U Minh, Thới Bình và Phú Tân. Tại H.Cái Nước, chương trình nghệ thuật bắt đầu vào lúc 19 giờ 30, bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ tại trụ sở văn hóa khóm 2, TT.Cái Nước.

Phú Quốc (Kiên Giang): Nhiều hoạt động tại sân bay cũ

Đêm giao thừa, Phú Quốc sẽ bắn pháo hoa tầm trung từ 21 giờ 30 kéo dài khoảng 15 phút tại khu vực sân bay Phú Quốc cũ. 20 giờ đêm 30 tết, cũng tại khu vực này, chương trình văn nghệ chào đón năm mới được tổ chức với sự góp mặt của danh hài Hồng Tơ, ca sĩ Ngọc Hạnh bolero... Tổ chức chợ hoa xuân tại khu vực sân bay Phú Quốc từ ngày 25.1 - 4.2.

Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An

Chương trình nghệ thuật đón giao thừa và bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra từ 21 giờ ngày 30 tết tại quảng trường Lam Sơn. Lúc giao thừa, đồng loạt tại quảng trường Lam Sơn, Trung tâm hội nghị TX.Bỉm Sơn và quảng trường công viên TT.Tĩnh Gia (H.Tĩnh Gia) diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Tại Ninh Bình, chương trình nghệ thuật đón giao thừa, đồng thời tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở khu vực trung tâm TP.Ninh Bình và TP.Tam Điệp.

Tại Nghệ An, quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh) diễn ra lễ hội đêm giao thừa với sự tham gia của các ca sĩ, vũ đoàn trong tỉnh và một số ca sĩ nổi tiếng người Nghệ An về tham gia biểu diễn. Kết thúc là màn bắn pháo hoa tại 2 điểm: quảng trường Hồ Chí Minh và đường 72 m (xã Nghi Phú, TP.Vinh).