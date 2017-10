Như thông tin đã đưa trước đó, Wanna One sẽ đến Việt Nam dự lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2017 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Chưa bàn đến giá vé hay chất lượng sân khấu có phù hợp với tiêu chí của một sự kiện âm nhạc tầm châu lục hay không thì quy trình tiếp đón dàn nghệ sĩ nổi tiếng khắp châu Á trong đó có Wanna One là điều mà không ít fan tò mò.



Mới đây, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi tiết lộ những đãi ngộ thuộc hàng sao hạng A mà Wanna One đang nhận được. Nhóm gần đây đã kết thúc chuyến fan meeting ở Singapore, Úc, Hồng Kông, Đài Loan và Philippines. Người trong ngành giải trí Hàn Quốc cho biết những nam ca sĩ điển trai đều được ngồi khoang thương gia trong mỗi lần di chuyển bằng máy bay và các thành viên không phải dùng chung phòng như các nhóm nhạc khác. 11 chàng trai đều được nghỉ ngơi ở phòng riêng tại khách sạn hạng sang.

Đây là điều rất hiếm đối với một tân binh “lên sàn” được 3 tháng. Bởi thông thường các nhóm nhạc mới ra mắt chỉ được ngồi ghế hạng phổ thông và ở chung phòng khách sạn với các thành viên khác. Tuy nhiên, nhờ sức hút mạnh mẽ của mình, Wanna One đang được hưởng những đãi ngộ tương ứng với độ nổi tiếng của họ.

Được biết, tất cả những sự ưu ái trên đều do phía tổ chức sự kiện đặc biệt dành cho nhóm chứ không phải yêu cầu của công ty quản lý YMC Entertainment. Đây cũng được xem là tiêu chuẩn để những đơn vị sản xuất chương trình lấy ra làm mẫu mỗi khi chuẩn bị chào đón Wanna One tới dự.

Ngoài ra, với lượng fan đông đảo tại Việt Nam, chuyện Wanna One “bình an” rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn cũng rất đáng được quan tâm, bởi sao Hàn từng không ít lần “dở khóc dở cười” mỗi khi đặt chân xuống sân bay quốc tế TP.HCM trước sự chào đón quá nhiệt tình từ người hâm mộ. Còn nhớ, hồi năm 2015, các thành viên T-ara đã chịu cảnh chen lấn, xô đẩy và thậm chí là bị giật tóc. Và đương nhiên, fan Wanna One không muốn điều tương tự xảy ra với thần tượng. Đây là kinh nghiệm mà ban tổ chức nước ta nên xem xét kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, với đội hình gồm 11 người thì vấn đề xe đưa rước như thế nào cho hợp lý cũng gây ít nhiều khó khăn. Chắc chắn chương trình sẽ sắp xếp xe hơn 30 chỗ ngồi để giúp các chàng trai cùng nhân viên thuận tiện trong việc di chuyển từ khách sạn đến nơi họp báo và nhà hát.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là đối phó với fan cuồng. Cách đây không lâu, ban tổ chức T-ara concert ở Việt Nam đã tuyên bố sẽ điều động 120 vệ sĩ thường xuyên túc trực, bảo vệ 4 cô gái trong suốt thời gian nhóm có mặt tại TP.HCM. Và có lẽ đối với Wanna One, con số nhân viên an ninh không thể kém cạnh. Do một phần số lượng thành viên trong nhóm khá đông và một phần là do fan của Wanna One được biết đến là khá cuồng nhiệt. Tại Hàn Quốc, lượng người hâm mộ quá khích này thường bị chỉ trích rất nhiều.

Lễ trao giải MAMA 2017 sẽ diễn ra tại ba nơi khác nhau ở châu Á là Việt Nam, Nhật Bản và Hồng Kông trong vòng 7 ngày từ 25.11 đến 1.12, với chủ đề Tuần lễ MAMA. Cụ thể, chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) ngày 25.11, Yokohama Arena (Nhật Bản) ngày 29.11 và kết thúc ở AsiaWorld-Expo Arena (Hồng Kông) trong hai ngày 30.11 và 1.12.