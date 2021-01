'Wonder Woman 1984' gặp khó ở phòng vé Trung Quốc

Tuần thứ 3 xuất xưởng (ở Mỹ) và tuần thứ 4 ra rạp ở các thị trường châu Á, phim Wonder Woman 1984 của nữ đạo diễn Patty Jenkins "kiệt sức" trên đường đua kiếm lời từ các thị trường lớn, trong đó có Bắc Mỹ lẫn Trung Quốc. Tính đến hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của phim chỉ mới hơn 132 triệu USD, trong đó tổng doanh thu ở Bắc Mỹ trên 32 triệu USD. So với tốc độ kiếm tiền của phần đầu ra mắt cách nay 4 năm, phần tiếp theo của Wonder Woman kiếm tiền rất chậm (từ tuần thứ 3 ở Bắc Mỹ, Wonder Woman năm 2017 thu về trên 260 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu của dự án này trên 821 triệu USD; riêng ở Trung Quốc, tổng doanh thu của phim trên 90,4 triệu USD).

Ở thị trường Trung Quốc, doanh thu phim bị "chững" lại do "đụng độ" với nhiều dự án khác. Cụ thể, theo số liệu trích xuất từ Deadline, Wonder Woman 1984 đến hiện tại mang về tổng doanh thu trên 25 triệu USD riêng ở đại lục. Cũng dễ hiểu thất bại của phim này ở thị trường đại lục khi vừa xuất xưởng ngày 18.12.2020, "con cưng" của Warner Bros. đã "đụng độ" với phim nội địa là The Rescue của đạo diễn Dante Lam (ra rạp cùng ngày).

Phim A Little Red Flower hiện đang sinh lời rất tốt tại phòng vé Trung Quốc với tổng doanh thu trên 160 triệu USD Ảnh: HG Entertainment

Nếu nhìn cụ thể ở thị trường phim Trung Quốc, hiện nơi này đang chiếu những tác phẩm "cây nhà lá vườn" với doanh thu "khủng". Chẳng hạn như phim A Little Red Flower của đạo diễn Han Han hay Shock Wave 2 của đạo diễn Khâu Lễ Đào. A Little Red Flower hiện đạt tổng doanh thu phòng vé trên 160 trệu USD, còn Shock Wave 2 thì có tổng doanh thu trên 149 triệu USD. Từ khoảng cuối năm 2020, phòng vé đại lục có sự chuyển sắc nhờ sự trỗi dậy của phim Bát bách của đạo diễn Quản Hổ (trên 472 triệu USD) hay như phim hoạt hình Khương Tử Nha: Đại chiến phong thần của các đạo diễn Trình Đằng, Lý Vĩ với tổng doanh thu trên 243 triệu USD...

Vẫn có phim nước ngoài lãi tốt tại đại lục

Phim hoạt hình Soul đang chiếu ở nhiều thị trường châu Á, còn ở những thị trường có dịch vụ Disney+, phim được phát trên nền tảng này Ảnh: Disney

Ngoài Wonder Woman 1984, có thể điểm qua phim Soul (Pete Docter đạo diễn) của Disney vẫn sinh lời tốt tại phòng vé đại lục những ngày gần đây. Hiện doanh thu của phim này ở Trung Quốc trên 36 triệu USD, báo chí quốc tế đưa ra nhận định, những ngày tới, nó có thể vượt doanh thu phim Finding Dory (38,4 triệu USD) để giành vị trí thứ 3 những phim hoạt hình Pixar ăn khách bậc nhất tại Trung Quốc. Hiện 3 phim hoạt hình Pixar ăn khách nhất tại Trung Quốc là Coco (trên 189 triệu USD), Incredibles 2 (51,4 triệu USD) và Finding Dory.

Thời gian tới, thị trường đại lục tiếp tục mời gọi khán giả với nhiều tác phẩm đáng chú ý, ví dụ như phim Wish Dragon (phim hợp tác của Trung Quốc - Mỹ) của đạo diễn Chris Appelhans, dự kiến xuất xưởng tại đại lục ngày 15.1.2021.