Tại Mỹ, 24 trong số 51 tiểu bang (gồm cả Washington D.C.) có lượng tìm kiếm Wonder Woman đứng đầu bảng. Một số anh hùng DC cũng có mặt trong danh sách tìm kiếm nhiều nhất như Harley Quinn, Joker và Catwoman. Do sự thu hút của It (Chú hề ma quái), hóa trang kiểu chú hề cũng xuất hiện trong danh sách.

Wonder Woman là phim điện ảnh đưa hình tượng nữ siêu anh hùng lên làm nhân vật chính khá hot thời gian qua. Phim do Patty Jenkins đạo diễn và Gal Gadot hóa thân vào vai nữ chính, nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn và là một trong những phim có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Thậm chí, có một chiến dịch xin đề cử Oscar cho tác phẩm này ở các hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Quay phim xuất sắc.

Bên cạnh việc kiếm được hàng triệu USD cho Warner Brothers, Wonder Woman đã giúp truyền cảm hứng đến các phim thuộc vũ trụ DC. Phần Wonder Woman tiếp theo cùng sự trở lại của Gadot và Jenkins đang được chuẩn bị.

Tạ Ban