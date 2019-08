‘X-men: Dark Phoenix’ góp phần làm Disney thua lỗ 170 triệu USD

Tại cuộc họp mới đây với các nhà đầu tư, Bob Iger, Chủ tịch Disney cho biết thành công vang dội của những cái tên “sừng sỏ” như: Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4… không đủ sức để giúp Disney sinh lời trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân của sự thua lỗ hiếm hoi này được lý giải là bởi doanh thu quá thấp của các bộ phim mà “gã khổng lồ” này tiếp nhận từ Fox. “Thành tích các phim của Fox thấp hơn hẳn trong quá khứ và thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của chúng tôi khi mua công ty này”, người đứng đầu Disney nhấn mạnh.

X-men: Phượng hoàng bóng tối trở thành nỗi thất vọng của khán giả lẫn Disney ẢNH: FOX

Được biết, tác phẩm góp phần lớn nhất vào khoản lỗ 170 triệu USD của Disney chính là X-men: Dark Phoenix (tựa Việt: X-men: Phượng hoàng bóng tối). Phim từng bị hoãn chiếu hết lần này đến lần khác và cuối cùng ra mắt khán giả màn ảnh rộng vào tháng 6.2019. Dẫu được “nhá hàng” là một tác phẩm bi tráng, đầy cảm xúc khép lại chặng đường 20 năm của thương hiệu phim dị nhân đình đám song Phượng hoàng bóng tối lại trở thành nỗi thất vọng của người hâm mộ bởi nội dụng mờ nhạt, cốt chuyện hời hợt trong khi phần kỹ xảo cũng không làm hài lòng người xem. Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, “bom xịt” này chỉ được chấm 23%. Đáng nói, tác phẩm “ngốn” tới 200 triệu USD chi phí sản xuất, chưa bao gồm tiền quảng bá, tiếp thị. Tuy nhiên, con số mà X-men: Dark Phoenix thu về vỏn vẹn 252 triệu USD.

Theo The Hollywood Reporter, tình hình hiện tại khiến Disney cân nhắc giữ lại hay loại bỏ những dự án tiếp nhận từ Fox. Được biết, các thương hiệu giá trị nhất mà “nhà Chuột” được hưởng từ xưởng phim này gồm: Avatar, Kingsman, Planet of the Apes, Ford v. Ferrari… sẽ tiếp tục tồn tại. Trong khi đó, nhiều tác phẩm bị trì hoãn vô thời hạn, đơn cử như phim kinh dị The Woman in the Window do Amy Adams đóng chính. Những tháng gần đây, Disney đã loại bỏ không ít dự án được phát triển bởi Fox. Thông tin từ nhiều nguồn thân cận cho biết từ năm 2020 trở đi, Fox có thể tạo ra khoảng 10 bộ phim/năm và hơn một nửa trong số đó sẽ được chiếu trên hệ thống Disney+.