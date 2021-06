Xu hướng nghệ sĩ làm MV “giá mềm”

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều MV chỉ có kinh phí vài triệu đồng, nhưng thành quả thu về không hề nhỏ: nhiều khán giả yêu thích và có lượt xem (view) rất cao. Đơn cử như MV Hoa nở không màu do Hoài Lâm thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chỉ tốn 1,5 triệu đồng phí sản xuất nhưng đã dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng và hiện có gần 200 triệu view tính riêng trên YouTube. Chính MV này cùng với MV Buồn làm chi em ơi (thực hiện với kinh phí tương tự) đã giúp Hoài Lâm được nhiều khán giả yêu thích trở lại sau những “lùm xùm” về đời tư. Từ thành công này, Hoài Lâm cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường mới đây ra mắt tiếp MV Hoa nở vô thường với cách quay mộc mạc, kinh phí thấp, chú trọng vào âm nhạc và cũng đang thu hút sự tìm nghe của công chúng.

Không phải MV tiền tỉ với những khung hình duy mỹ, Cho mình em (32 triệu view) của hai rapper Binz và Đen Vâu cũng chỉ tốn vài triệu đồng, ghi lại quá trình Binz - Đen Vâu cùng nhau thảo luận, ngồi viết lời, thu âm, hoàn thành sản phẩm ngay tại phòng thu của Binz trong suốt 15 giờ. Theo đánh giá từ khán giả, chính hình ảnh gần gũi của “trai thành thị” và “trai nông thôn” trong MV là điểm nhấn, tạo nên chất riêng. MV mới Cô độc của K-ICM - Zino (hiện có 3 triệu view) được ê kíp chia sẻ chỉ tốn 5 triệu đồng khi thực hiện với bối cảnh là khoảng đất trống giữa một rừng thông, người đàn người hát rất ăn ý. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng tiết lộ MV Nhật ký của mẹ do Hiền Thục hát chỉ có “vỏn vẹn 3 triệu để thực hiện”.

Cứ tưởng Hoài Lâm đầu tư 1,5 triệu đồng làm MV đã là thấp nhất V-pop , nhưng vẫn có ca sĩ khác “phá kỷ lục” này. Mỹ Anh - con gái của ca sĩ Mỹ Linh, ra mắt MV đầu tay Got you với chi phí chỉ khoảng 1 triệu đồng - là tiền thuê phông nền, còn lại đều do cô tự đạo diễn, nhờ bạn cùng lớp quay trong bối cảnh sân trường, nhà riêng. Chỉ lên sóng không lâu nhưng sản phẩm này đã nhanh chóng nhận được tình cảm của người hâm mộ. “Phù thủy âm nhạc” Hoàng Touliver từng chia sẻ về chi phí thực hiện MV Vài lần đón đưa chỉ hơn 100.000 đồng làm cùng Soobin Hoàng Sơn với phần hình ảnh hai màu đen trắng, được thực hiện giản đơn bằng cách gắn một máy quay trên xe hơi, chạy quanh Sài Gòn. Vậy mà MV đã gặt hái thành tích lớn trên các bảng xếp hạng, trong đó có 58 triệu view trên YouTube.