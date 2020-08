Xuất hiện trào lưu âm nhạc mới nối gót K-pop

Các MV với điệu nhạc du dương, bước nhảy uyển chuyển và thời trang ấn tượng, làm người xem ngỡ mình đang xem một nhóm nhạc K-pop mới. Sau đó, người xem nhận thấy điều gì đó khác biệt: câu rap máu lửa và đoạn điệp khúc đầy cảm xúc nhưng không được hát bằng tiếng Hàn mà là tiếng Kazakh. Theo tờ South China Morning Post, Q-pop (nhạc pop ở Kazakhstan) là một hiện tượng âm nhạc chịu ảnh hưởng của K-pop với các nhóm nhạc nam làm say đắm lòng người, các nữ nghệ sĩ solo “cháy” hết mình. Dẫu chắc còn lâu mới có thể trở thành đối thủ với K-pop song Q-pop đang tạo nên làn sóng ở Kazakhstan.

Dẫn đầu trào lưu đó là nhóm nhạc nam Ninety One với 5 thành viên nam. Ca khúc đầu tay là Ayptama, ra mắt năm 2015, than vãn về người tình thay lòng đổi dạ. Ca khúc đầu tiên này được cho là bám sát công thức âm nhạc K-pop nhưng ở những bài hát gần đây, Ninety One thực sự bắt đầu hình thành phong cách cá nhân, tạo nên công thức riêng cho Q-pop. Tờ South China Morning Post dẫn ví dụ là ca khúc chính trong album cùng tên ra mắt năm 2019 - Men Emes.

Tính đến thời điểm này, MV 'Men Emes' của nhóm Ninety One nhận hơn 12 triệu lượt xem trên YouTube Ảnh: YouTube Được phát hành vào tháng 8.2019, MV Men Emes là một trong những video âm nhạc được biết đến nhiều nhất của ban nhạc Ninety One cho đến nay, với hơn 12 triệu lượt xem trên YouTube (tính đến thời điểm hiện tại). Một thành viên của Ninety One chia sẻ: "Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới . Nhưng chúng tôi muốn thể hiện vẻ đẹp và sự linh hoạt của phương ngữ trong các bài hát. Đó là lý do tại sao chúng đều được hát bằng tiếng Kazakh".

Khát vọng về hình tượng hiện đại hơn

Sự nổi lên như vũ bão của Ninety One đã truyền cảm hứng cho những ca sĩ Q-pop khác. Một trong số đó là nữ ca sĩ Alba, tên thật là Albina Bolatqyzy (17 tuổi), đến từ một ngôi làng gần Almaty - thành phố lớn nhất của Kazakhstan. Alba kể: “Tôi đã nghe nói về hãng thu âm JUZ Entertainment (chủ quản của Ninety One) khi tôi 12 tuổi. Bởi vì vào thời điểm đó, Ninety One là nhóm nhạc nổi tiếng nhất ở đất nước chúng tôi”. Alba đã đạt được ước mơ khi gia nhập hãng JUZ Entertainment vào năm 2018. Ngành công nghiệp Q-pop thường xuyên giới thiệu những tài năng mới. Đơn cử như nhóm nhạc nam DNA, ra mắt vào tháng 6 sau đợt tuyển chọn của JUZ Entertainment.

So sánh giữa K-pop và Q-pop, nhóm nhạc nam DNA nói rằng: “Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là Q-pop tương tự như K-pop. Chúng tôi không thể che giấu ảnh hưởng của nền văn hóa đó đối với chúng tôi. Đó là chưa tính đến chuyện chúng tôi cũng là người châu Á, và đất nước của chúng tôi là tổng hòa các nền văn hóa”. South China Morning Post dẫn nhận xét của nhiều chuyên gia âm nhạc cho biết mặc dù Q-pop phần lớn được sinh ra và chịu ảnh hưởng từ K-pop, nó đang nhanh chóng phát triển thành một hiện tượng riêng, khác biệt. Theo các chuyên gia, đây là một hiện tượng có thể giúp định hình nền văn hóa của Kazakhstan trong những năm tới.

Các ngôi sao Q-pop đang nổi ở Kazakhstan là nữ ca sĩ Alba và nhóm nhạc nam DNA Ảnh: SCMP Phó giáo sư Roald Maliangkay thuộc trường Đại học Quốc Gia Úc (ANU) tại thủ đô Canberra (Úc), chuyên nghiên cứu về "làn sóng Hàn Quốc" và K-pop, nhận xét: "Q-pop được xây dựng dựa trên mong muốn thay đổi xã hội của những thanh niên Kazakhstan. Điều thu hút chủ yếu là các nữ hâm mộ đến với Ninety One sẽ là sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhưng trong đó có khát vọng về hình ảnh người đàn ông hiện đại hơn".

Tương tự, giáo sư nhân chủng học kiêm chuyên gia nhạc pop Gyu Tag Lee của trường Đại học George Mason (Hàn Quốc) tin rằng tương tự K-pop ở Hàn Quốc, Q-pop đang được sử dụng như một công cụ để “xây dựng nền văn hóa quốc gia”. Với sự xuất hiện của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc mới, Q-pop đã nhanh chóng trở thành xu hướng âm nhạc chính ở nước này. Các nhóm nhạc mới như DNA đều mong muốn thông qua âm nhạc, họ có thể truyền tải văn hóa với hình thức hiện đại hơn.