Xưởng phim hoạt hình Việt mơ về bộ nhân vật thuần Việt chinh phục khán giả

Cùng với việc đặt mục tiêu sáng tạo và sản xuất nội dung giải trí lành mạnh cho trẻ em, Hi Pencil Studio còn được biết đến là xưởng phim hoạt hình do người Việt sáng tạo. Trước đó, vào năm 2012, từ phim ngắn Say hi to Pencil (đoạt giải UNTV - Liên Hiệp Quốc trong cuộc thi Plural+ 2011 diễn ra tại Mỹ), hai tác giả trẻ Huỳnh Thanh Thanh và Phạm Phương Anh (lúc bấy giờ đang là sinh viên năm 2), với sự hỗ trợ của Công ty Điền Quân, đã gầy dựng thành loạt phim hoạt hình dành cho thiếu nhi Xin chào bút chì.