YouTuber nổi tiếng của Mỹ tử nạn ngay sinh nhật

Corey La Barrie, nhân vật nổi tiếng trên YouTube với những vlog hài hước, được xác nhận qua đời vào hôm 10.5, ngay đúng sinh nhật lần thứ 25 của anh, theo TMZ. Nguyên nhân cái chết của nhà sáng tạo nội dung này được xác nhận ban đầu là do bạn anh lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn dẫn đến việc phương tiện lao vào gốc cây. Corey được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không may qua đời ngay sau đó.

Cách đây ít giờ, Jarrad La Barrie, em trai của YouTuber quá cố đã thông báo tin xấu của anh lên mạng xã hội : “Anh trai tôi - Corey, đã qua đời đêm qua (giờ địa phương) vì gặp tai nạn khi ngồi trong xe của một người bạn say rượu”. Anh bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Corey La Barrie đồng thời mong anh trai có thể yên nghỉ. Mẹ của Corey La Barrie cũng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của con trai: “Trái tim tôi tan vỡ khi nghe con trai mình ra đi trong ngày sinh nhật thứ 25. Nó đã rất say xỉn và đi cùng xe với một người bạn cũng trong tình trạng tương tự. Tai nạn đó đã giết nó ngay lập tức. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con của tôi lúc này cả. Tôi vẫn không tin đây là sự thật và lòng tôi đang chìm trong đau thương”.

Người thân, gia đình đau lòng vì sự qua đi quá đột ngột của Corey La Barrie ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo thông tin từ Sở cảnh sát Los Angeles (Mỹ), họ đã bắt giữ một nghi phạm Daniel Silva (27 tuổi), người được cho là điều khiển chiếc xe. Trước khi xảy ra tai nạn, Daniel Silva và Corey La Barrie đã có mặt tại bữa tiệc mừng sinh nhật Corey và rời đi trong tình trạng không còn tỉnh táo dẫn đến tai nạn thương tâm. Sở Cảnh sát Los Angeles đã xác nhận với Us Weekly rằng Silva đã bị bắt vì liên quan đến vụ tai nạn chết người này. Trong báo cáo, cảnh sát đề cập rằng tài xế đã thoát khỏi chiếc xe sau khi tai nạn xảy ra và cố gắng trốn khỏi hiện trường nhưng bị những người xung quanh chặn lại. Daniel Silva được yêu cầu nộp số tiền bảo lãnh 200.000 USD (hơn 4,6 tỉ đồng) nếu muốn tại ngoại. Theo TMZ, người này vẫn phải nhập viện điều trị vì gãy xương hông.

Daniel Silva bị bắt ngay sau cái chết của người bạn xấu số ẢNH: SPIKE TV