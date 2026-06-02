Văn Lang Legacy Golf Journey 2026: Kết nối thể thao, văn hóa, tinh thần di sản Việt

"Văn Lang Legacy Golf Journey 2026" được tổ chức tại Văn Lang Empire T&T Golf Club - sân golf đầu tiên đi vào vận hành trong hệ sinh thái golf của Tập đoàn T&T Group, đồng thời là điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất Tổ. Giải đấu năm nay có sự tham dự của 100 golfer, được tổ chức theo thể thức Stroke Play (đấu gậy), với Shotgun đồng loạt lúc 12 giờ 30 phút. Ban tổ chức trao các hạng mục Best Gross, giải nhất cùng nhiều giải kỹ thuật như Longest Drive, Nearest to the Pin và Hole-in-One tại các hố Par 3 chiến lược.

Trong bối cảnh ngành golf Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng hướng tới những giá trị trải nghiệm cao cấp, "Văn Lang Legacy Golf Journey 2026" thu hút cộng đồng golfer không chỉ bởi chất lượng chuyên môn và không gian thi đấu đẳng cấp, mà còn tạo dấu ấn bằng cách đưa yếu tố văn hóa dân tộc trở thành linh hồn của toàn bộ hành trình sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group cho biết, trong nhiều năm qua, T&T Group luôn kiên định theo đuổi triết lý "Tinh hoa thế giới – Bản sắc Việt Nam". Trong lĩnh vực golf, Tập đoàn không chỉ đầu tư phát triển những sân golf chất lượng cao mà còn hướng tới việc kiến tạo những điểm đến mang dấu ấn riêng, góp phần quảng bá những giá trị đặc sắc của từng vùng đất.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group phát biểu khai mạc giải đấu

Chính vì vậy, ngay từ đầu, Văn Lang Empire T&T Golf Club đã được định hướng trở thành điểm đến hội tụ giữa thể thao, văn hóa, du lịch và những giá trị di sản của vùng đất Tổ. Chính từ khát vọng đó, giải đấu Văn Lang Legacy Golf Journey được hình thành.

"Sẽ không có nơi nào phù hợp hơn vùng đất Tổ Vua Hùng để bắt đầu hành trình Legacy. Từ Phú Thọ - nơi khởi nguồn của dân tộc Việt Nam - chúng tôi mong muốn xây dựng một giải đấu không chỉ dành cho những người yêu golf, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào về văn hóa, lịch sử và những giá trị bền vững của Việt Nam", ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ tinh thần "Legacy" - di sản được kế thừa và tiếp nối qua nhiều thế hệ - giải đấu hướng tới việc tôn vinh những giá trị cội nguồn của dân tộc Việt Nam thông qua ngôn ngữ của golf, nghệ thuật, ẩm thực và văn hóa bản địa đặc trưng. Đây cũng là định hướng xuyên suốt mà Văn Lang Empire T&T Golf Club đang theo đuổi: xây dựng một điểm đến không chỉ dành cho thể thao và nghỉ dưỡng, mà còn là không gian lưu giữ và lan tỏa tinh thần Việt trong diện mạo hiện đại.

Sự kiện năm nay đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho mùa hè 2026 tại sân golf Văn Lang Empire T&T Golf Club, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ nơi đây. Hiện nay, sân golf đã đưa vào vận hành và khai thác 18 hố golf tiêu chuẩn quốc tế, đón hàng chục nghìn lượt golfer và du khách tới trải nghiệm kể từ khi đi vào hoạt động. Nhiều công trình trọng điểm sẽ lần lượt ra mắt trong thời gian tới như Clubhouse Sơn Tinh và tổ hợp khách sạn cao cấp, hướng tới việc hoàn thiện mô hình golf - nghỉ dưỡng - văn hóa mang dấu ấn riêng tại vùng đất Tổ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của giải đấu, chiều ngày 31.5.2026, tại sân golf Văn Lang Empire T&T Golf Club đã diễn ra lễ trồng cây lưu niệm. Đây là hoạt động ý nghĩa mang tính biểu tượng, góp phần hoàn thiện không gian văn hóa tại sân golf, hướng tới những giá trị phát triển bền vững, hài hòa giữa thiên nhiên, con người và bản sắc bản địa. Nghi thức trồng cây lưu niệm không chỉ dừng lại ở một hoạt động môi trường, mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần vun đắp cho những giá trị trường tồn theo thời gian, lan tỏa thông điệp về một phong cách sống xanh, gắn kết và đồng hành bền vững mà Tập đoàn T&T Group cùng Văn Lang Empire T&T Golf Club đang kiên trì kiến tạo.

Lễ trồng cây lưu niệm trong khuôn khổ giải đấu

Một trong những điểm check-in biểu tượng của sân là hố Signature Par 3 số 17 với cột Đại kỳ nổi bật giữa không gian đồi núi. Tại đây, chòi vọng canh được mô phỏng theo kiến trúc nhà ở của người Việt cổ và nhà thủ lĩnh thời Văn Lang, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Từ vị trí này, golfer có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh 18 hố golf cùng tổng thể kiến trúc của sân, tạo nên một trong những góc nhìn đặc trưng và giàu dấu ấn nhất của toàn dự án.

Bên cạnh đó, Phật Bà Tam Diện được tạc từ đá granite nguyên khối cũng là một trong những cảnh quan thu hút đông đảo golfer và du khách khi ghé thăm. Với chiều cao 9 m, phần đế rộng 3 m, tượng Phật Bà Tam Diện là biểu tượng của sự bình an, nhân văn và những giá trị thiện lành trong đời sống tinh thần của người Việt. Đây đồng thời cũng là công trình thể hiện tâm huyết và mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp tới cộng đồng của Tập đoàn T&T Group.

Tượng Phật Bà Tam Diện tại sân golf

Trong những năm gần đây, xu hướng phát triển golf tại Việt Nam không còn dừng lại ở việc đầu tư hạ tầng sân bãi hay chất lượng dịch vụ đơn thuần. Nhiều đơn vị vận hành đang tìm kiếm những giá trị khác biệt nhằm tạo dấu ấn với cộng đồng golfer trong nước và quốc tế. Với "Văn Lang Legacy Golf Journey 2026", yếu tố di sản và bản sắc Việt đã được lựa chọn làm trung tâm của toàn bộ trải nghiệm, từ ý tưởng chủ đạo cho tới cách thức tổ chức.

Việc xây dựng một giải đấu thường niên mang tính nhận diện riêng cũng được đánh giá là bước đi chiến lược của Văn Lang Empire T&T Golf Club trong hành trình phát triển thương hiệu. Nếu trước đây các giải golf chủ yếu tập trung vào yếu tố chuyên môn hoặc networking, thì nay yếu tố cảm xúc và câu chuyện thương hiệu đang trở thành giá trị cốt lõi để tạo dấu ấn lâu dài với người tham dự.

Trong tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch định hướng phát triển golf là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế văn hóa thể thao du lịch tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Với định vị khác biệt cùng cách tiếp cận giàu bản sắc, Văn Lang Legacy Golf Journey được kỳ vọng sẽ từng bước trở thành sự kiện thường niên mang tính biểu tượng của vùng đất Tổ, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh golf Việt Nam theo hướng hiện đại nhưng vẫn đậm đà giá trị văn hóa dân tộc.