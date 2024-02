Văn Mai Hương bày tỏ mong muốn song ca với Lady Gaga

Văn Mai Hương thừa nhận không còn dám bày tỏ tình cảm với thần tượng Lady Gaga sau nhiều tranh cãi BTC

Hứa Kim Tuyền - Văn Mai Hương - Myra Trần là những khách mời đầu tiên của talkshow mới mang tên Hỏi hang. Là những người bạn đồng hành thân thiết trong âm nhạc, bộ ba không ngần ngại chia sẻ về khó khăn lẫn mong muốn của nhau.

Khi chọn lá bài "Một ca khúc của bản thân mà bạn nghĩ xứng đáng được đón nhận nhiều hơn", cả ba đều có ngay những cái tên của các sản phẩm hay nhưng chưa may. Với Hứa Kim Tuyền, dù đã sở hữu nhiều bản hit nhưng Nếu anh là em vẫn là một sáng tác mà anh rất yêu và hy vọng sẽ được biết đến nhiều hơn trong tương lai. Văn Mai Hương hy vọng có thể làm được nhiều hơn cho bài hát Trên cây cầu bên sông, còn Myra Trần ấp ủ dự định làm mới ca khúc Dừng yêu.

Hứa Kim Tuyền từng viết báo, Văn Mai Hương chuyển mình sau Vietnam Idol, Myra Trần bắt đầu từ thất bại BTC

Với lá bài "Nghệ sĩ mà bạn muốn kết hợp nhất trong tương lai", Myra Trần quyết tâm chơi lớn khi đề xuất chọn bao gồm nghệ sĩ quốc tế vì "mình có quyền ước mơ". Hứa Kim Tuyền chọn ngay Ariana Grande, còn Myra Trần hào hứng bày tỏ mong muốn kết hợp với Beyoncé. Trong khi đó, Văn Mai Hương gây bất ngờ khi tiết lộ Lady Gaga là nghệ sĩ mà cô mong muốn kết hợp nhất trong tương lai. Sau nhiều tranh cãi về việc cover và bản quyền ca khúc Always Remember Us This Way, Văn Mai Hương vẫn chân thành bày tỏ sự hâm mộ với Lady Gaga.

Nữ ca sĩ tiết lộ trước đây từng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Lady Gaga với chú thích "Happy birthday my queen" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật nữ hoàng của tôi) cách đây 12 năm. Nhưng đó là điều cô không còn dám thể hiện dạo gần đây. "Tuổi trẻ của mình tuyệt vời, thú vị hơn khi càng lớn, mình càng khó thể hiện việc mình thích một điều gì đó", giọng ca Đại minh tinh chia sẻ.

Lá bài "Áp lực lớn nhất bạn từng phải trải qua trong sự nghiệp" khiến Myra Trần thở dài ngay sau khi đọc. Cô nhớ lại khoảng thời gian mất tất cả khi qua Mỹ và chấp nhận "bắt đầu từ những thất bại" để học cách biết ơn những ngày tháng từng loay hoay với sự nghiệp âm nhạc của chính mình. Myra Trần xúc động tâm sự: "Tôi muốn về Việt Nam hát, nhưng không biết là khi nào". Cô cho biết mình tin vào sự sắp xếp của vũ trụ và vào một ngày tình cờ, cô có duyên trở thành nàng Lady Mây của Ca sĩ mặt nạ mùa đầu tiên.

Myra Trần trải lòng về về những áp lực khi bỏ sự nghiệp sang Mỹ BTC

Văn Mai Hương có một năm 2023 thành công với "cơn mưa" giải thưởng tại Làn Sóng Xanh 2023. Trước khi chiến thắng giải thưởng Nữ ca sĩ của năm cùng nhiều hạng mục khác, Á quân Vietnam Idol 2010 cũng đã có thời gian dài tìm cách chuyển mình trong âm nhạc, đặc biệt là khi khán giả đã quen thuộc với hình ảnh tuổi teen. "Tôi mất rất lâu để sự chuyển mình trong âm nhạc của mình làm cho khán giả có thể thích nghi và mọi người chấp nhận rằng Văn Mai Hương đã lớn, Văn Mai Hương đã trưởng thành. Và điều đó phải chứng minh qua rất nhiều năm và chứng minh qua âm nhạc của mình", cô chia sẻ.

Tại WeChoice Awards 2023, bộ ba Hứa Kim Tuyền - Văn Mai Hương - Myra Trần kết hợp cùng nhau qua ca khúc Cầu vồng lấp lánh. Khi nhận bài hát, Myra Trần lăn tăn trước bài toán khó là hát một thể loại mới trong lần đầu kết hợp với Văn Mai Hương. Bản thân Hứa Kim Tuyền cũng trăn trở trước sự kỳ vọng của khán giả về một màn kết hợp ballad từ hai giọng ca nữ đầy nội lực.