Vẫn phải chờ cuộc cách mạng của ông Troussier

P HIÊN BẢN NHẬT BẢN CỦA ĐỘI TUYỂN VN

Đội tuyển Trung Quốc đã có chiến thắng 2-0 nhưng người hâm mộ và báo chí nước này đều cảm thấy chạnh lòng khi đội nhà phải chơi co cụm phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Ngược lại, có không ít đánh giá tích cực về cách đội tuyển VN trình diễn lối chơi kiểm soát bóng khiến các cầu thủ Trung Quốc phải hì hục chạy theo trái bóng. Tờ Tân Dân của Trung Quốc viết: "VN từng chỉ là đội bóng nhỏ ở châu Á, nhưng chơi ở thế cửa trên so với đội Trung Quốc". Các chỉ số trên sofascore.com cho thấy các cầu thủ VN đã kiểm soát bóng đến 65% trong hiệp 1 (cả trận là 63%), có tổng cộng 604 đường chuyền (nhiều gấp 1,7 lần), với tỷ lệ thành công lên đến 83% so với 76% của đội Trung Quốc. Mặc dù vậy, cũng phải lưu ý đội Trung Quốc trội hơn ở những cơ hội cụ thể và các cú sút nguy hiểm, trong khi chúng ta vẫn khá chật vật tiếp cận khung thành đối thủ.

Do va chạm mạnh với cầu thủ Trung Quốc, Hồ Văn Cường bị khâu 7 mũi

Bùi Hoàng Việt Anh và đồng đội tập vào tối 11.10

Bình luận viên Đặng Phương Nam phân tích: "Về mặt cơ bản, đội tuyển VN đang khá ổn ở phần sân nhà và giữa sân. Vấn đề của chúng ta là làm sao triển khai tiếp thì phải chờ. Nhưng bằng thông số chuyên môn và mắt nhìn có thể dễ dàng thấy hàng thủ tự tin dám cầm bóng, bật nhả 1 - 2 khiến cầu thủ Trung Quốc chạy theo bóng. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu để kiểm soát khu vực từ giữa sân, còn làm sao để đưa bóng tiếp cận khu vực cấm địa thì chúng ta chưa thực hiện được. Sau trận đấu, HLV Troussier tỏ ra hài lòng, tôi cho rằng ông nói thật. Là chiến lược gia có tâm thế của "nhà truyền giáo", cách ông Troussier tiếp cận các trận đấu rất khác với chúng ta. HLV khác có thể sẽ xem trận gặp Trung Quốc như "sinh tử" vì ý nghĩa của nó thì trong mắt "Phù thủy trắng" đó chỉ là trận giao hữu đơn thuần để thử nghiệm. Ông tung Văn Khang hay Văn Cường, Đình Bắc, Tuấn Tài… vào đá hết trong từng bước đi cụ thể tuân theo chiến lược dài hạn, rõ ràng".

N HỮNG ĐIỂM HẠN CHẾ

Đội tuyển VN vẫn đang như một công xưởng ngổn ngang, nơi HLV Troussier vẫn loay hoay lựa chọn nguyên vật liệu, tìm điểm kết nối để ráp các bộ phận lại với nhau. Điểm hạn chế lộ rõ trong hiệp 2 khi đội Trung Quốc bắt bài ý đồ Hoàng Đức lùi xuống kéo người để tuyến giữa VN phất bóng dài ra sau lưng hàng thủ đối phương. Tuấn Hải và Văn Toàn sau đó bị bắt chết và chúng ta không còn tạo ra cơ hội đáng kể nào, trong cảnh hai biên tiếp ứng bóng dưới mức yêu cầu.

Hoàng Đức (14) đang là điểm sáng trong cách HLV Troussier xây dựng lối chơi cho đội tuyển VN VFF

Bình luận viên Đặng Phương Nam đánh giá: "Các bàn thắng gần đây của đội tuyển VN đều xuất phát từ hai biên của Tấn Tài, Văn Hậu. Hai biên của chúng ta đã không chơi ấn tượng trước đội Trung Quốc, nhưng là trong cảnh đội tuyển VN đang tập kiểm soát bóng. Định vị cách chơi của đội VN và Hoàng Đức đang là công trình thú vị nhưng còn dở dang. Cậu ấy có thể cùng Tuấn Anh, Hùng Dũng tạo ra "tam giác huyền ảo" ở giữa sân nhưng ngược lại chúng ta mất một tiền đạo mục tiêu vì Văn Toàn, Tuấn Hải là tiền đạo cánh.

Tôi thấy từ khi tiếp quản đội tuyển VN, HLV Troussier đang từng bước hoàn thiện lối chơi: đầu tiên là vị trí thủ môn và 3 trung vệ, sau đó kết nối với hai biên và tiền vệ trung tâm. Sắp tới, chúng ta sẽ chờ xem đội VN xây dựng lối chơi từ khu trung tuyến đến 1/3 sân đối phương. Đương nhiên, ở đợt tập trung này đội VN chưa có đầy đủ con người tốt nhất để tạo ra lối chơi tốt nhất. Tất cả vẫn phải chờ xem liệu cuộc cách mạng này của "Phù thủy trắng" có phù hợp với con người của VN hiện tại, hay mãi mãi sau này. Tuy nhiên, tầm nhìn của ông Troussier là World Cup 2026, nơi lứa Văn Khang, Minh Trọng, Văn Cường, Đình Bắc, Thái Sơn, Tuấn Tài… cứng cáp. Tất cả những điều này sẽ phải chờ nhưng nét định hình trong lối chơi của đội tuyển VN đã rõ ràng hơn rồi. Còn một khi đã kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, áp đặt được lối chơi thì ngược lại các cầu thủ của chúng ta sẽ không còn phải chạy quá nhiều nữa vì ép đối thủ phải chạy theo bóng".