Vạn Phát Velora - 'điểm sáng' đầu tư tại Đông Cần Thơ

Nhiều nhà đầu tư nhanh nhạy lựa chọn Vạn Phát Velora để đón sóng thị trường

Lợi thế vị trí - đón đầu làn sóng hạ tầng

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 1A, liền kề KCN An Nghiệp, Vạn Phát Velora được đánh giá là tâm điểm giao thương của toàn khu vực Tây Nam bộ. Từ dự án, cư dân và nhà đầu tư có thể kết nối thuận tiện đến trung tâm TP.Cần Thơ, Sóc Trăng hay các tỉnh lân cận qua nhiều trục huyết mạch như Quốc lộ 60, Phạm Hùng, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng. Đặc biệt, khi cầu Đại Ngãi hoàn thành, thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn gần một giờ, tạo ra lực đẩy lớn cho giá trị bất động sản trong khu vực.

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng, bản thân dự án cũng sở hữu hệ thống nội khu hoàn chỉnh. Đường nội bộ rộng thoáng, quy hoạch hợp lý, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ… giúp Vạn Phát Velora sẵn sàng đón cư dân vào sinh sống và phát triển hoạt động kinh doanh.

Đô thị giao thương sầm uất với tiện ích đồng bộ

Định hướng trở thành một đô thị thương mại hiện hữu, Vạn Phát Velora không chỉ mang đến không gian sống tiện nghi mà còn kiến tạo môi trường giao thương năng động. Bên trong khu đô thị, cư dân được thụ hưởng hệ tiện ích đa dạng gồm trường mầm non, trạm y tế, sân thể thao, công viên trung tâm… Tất cả được thiết kế chú trọng tính kết nối cộng đồng, mang lại không gian vừa hiện đại, vừa gần gũi với thiên nhiên.

Phối cảnh tiện ích dự án Vạn Phát Velora

Song song đó, dự án nằm trong bán kính vài phút di chuyển tới các tiện ích ngoại khu quan trọng như siêu thị, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, chợ trung tâm hay khu du lịch Hồ Nước Ngọt. Điều này giúp cư dân vừa tận hưởng nhịp sống an lành, vừa thuận tiện trong công việc và giao thương.

Pháp lý minh bạch - yếu tố bảo chứng niềm tin

Vạn Phát Velora ghi điểm với hồ sơ pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng nền, từng căn nhà liền kề và tiến độ triển khai rõ ràng. Đây là yếu tố quan trọng giúp khách hàng yên tâm "xuống tiền", đồng thời nâng cao thanh khoản khi chuyển nhượng.

Sự bảo chứng còn được củng cố bởi hai thương hiệu: chủ đầu tư Vạn Phát - doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm tại ĐBSCL và DKRS - đơn vị kinh doanh tiếp thị và phân phối bất động sản uy tín với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, mạng lưới rộng khắp cả nước.

Giá bán hợp lý, chính sách linh hoạt - thời điểm vàng để sở hữu

Một trong những lợi thế cạnh tranh nổi bật của Vạn Phát Velora chính là mức giá hiện tại. So với mặt bằng bất động sản trung tâm Cần Thơ, giá tại đây vẫn ở mức hợp lý. Chỉ cần thanh toán 20% giá trị sản phẩm, tương đương khoảng 368 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu bất động sản tại dự án. Phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suất 0% trong vòng 18 tháng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tối ưu dòng vốn.

Trong sự kiện giới thiệu vừa qua, hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư từ Cần Thơ, Sóc Trăng và các tỉnh lân cận đã tham dự, nhiều giao dịch được chốt ngay tại chỗ. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của dự án và niềm tin vào tiềm năng sinh lời từ khu Đông Cần Thơ.

Không gian xanh mát của Vạn Phát Velora

Đón đầu giá trị tương lai

Theo đánh giá của các chuyên gia, khi hạ tầng trong khu vực hoàn thiện, bất động sản Đông Cần Thơ sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hưởng lợi đồng thời từ công nghiệp, logistics, du lịch và hệ thống cảng biển. Sở hữu Vạn Phát Velora ở giai đoạn này được xem là "nước cờ thông minh", vừa đảm bảo an cư, vừa nắm giữ cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.

Với sự cộng hưởng của vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích đa dạng, pháp lý minh bạch và giá bán hợp lý, Vạn Phát Velora đang khẳng định vai trò "điểm sáng" trên bản đồ đầu tư bất động sản Tây Nam bộ.

Thông tin chi tiết tham khảo tại website: https://www.vanphatvelora.vn/