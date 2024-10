Văn phòng chia sẻ - Sự lựa chọn thông minh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Share Office hay shared work space (Văn phòng chia sẻ) là mô hình văn phòng làm việc linh hoạt xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2005, nhờ sáng kiến của lập trình viên Brad Neuberg tại San Francisco. Mục tiêu của mô hình này là tạo ra một không gian làm việc thoải mái, mở, thúc đẩy sự hợp tác giữa cá nhân và doanh nghiệp.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, The Sentry nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm văn phòng chia sẻ hoặc không gian làm việc chung uy tín, với mức giá phải chăng.

Được thiết kế theo không gian mở hiện đại, The Sentry không chỉ mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp mà còn khuyến khích sự sáng tạo và tương tác giữa cá nhân và doanh nghiệp.

Không gian làm việc đầy tiện nghi và hiện đại của The Sentry

Các dịch vụ tại The Sentry bao gồm không gian làm việc linh hoạt, phòng họp hiện đại và các tiện ích đi kèm như: khu vực lễ tân, khu vực ăn uống, phòng vệ sinh, phòng họp với trang thiết bị hiện đại, kết nối internet tốc độ cao, an ninh 24/7… Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp không gian làm việc thoải mái, The Sentry tự hào có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp - cam kết biến mỗi văn phòng thành môi trường phát triển cộng đồng, là nơi ươm mầm và thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo của doanh nghiệp.