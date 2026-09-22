Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển cán bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 486 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định này thay thế Quyết định 259-QĐ/TW ngày 24.1.2025 của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng và có hiệu lực từ ngày ký.

Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng ẢNH: TTXVN

Quyết định 486 có 6 điều thay vì 5 như Quyết định 259 (bổ sung điều khoản chuyển tiếp). Số lượng các khoản tại các điều ở quyết định mới được giữ nguyên nhưng bổ sung nhiều điểm mới.

Cụ thể, điều 1 về chức năng, Văn phòng Trung ương Đảng được giao thêm "bảo tồn và phát huy di sản lịch sử cách mạng của Đảng".

Đáng chú ý, tại khoản 21 điều 2 bổ sung quyền của Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương. Đồng thời, các cơ quan Trung ương và địa phương có trách nhiệm ưu tiên bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận biệt phái cán bộ theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Cũng tại khoản 1 điều 2 Văn phòng Trung ương Đảng được giao thêm nhiệm vụ tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo, đề xuất lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, địa phương hoặc còn ý kiến khác nhau.

Tại khoản 5 điều 2, quyết định giao thêm nhiệm vụ thẩm định bên cạnh việc theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án, văn bản trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thẩm quyền, phạm vi, yêu cầu, quy trình, tiến độ, thành phần hồ sơ, thể thức văn bản.

Đồng thời, Văn phòng Trung ương Đảng cũng được quy định rõ là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến thẩm định, ý kiến tham gia của các cơ quan đối với các đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thẩm định độc lập báo cáo tiếp thu, giải trình và nội dung đề án theo chức năng tham mưu tổng hợp; phối hợp với các cơ quan xây dựng đề án hoàn thiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoặc Thường trực Ban Bí thư ký ban hành.

Tại khoản 6 điều 2, Văn phòng Trung ương Đảng là đơn vị chủ trì thay vì chỉ tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư tại cơ cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trên môi trường số.

Ở khoản 6 điều 2, thay vì góp ý với Ban Tổ chức Trung ương và phản ánh với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư như Quyết định 259, theo quyết định mới, Văn phòng Trung ương Đảng được giao phản ánh với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư về tình hình nhân sự chủ chốt của tỉnh, thành phố (bí thư, phó bí thư thường trực, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND) khi có yêu cầu.

Tại khoản 2 điều 3, Quyết định 486 về tổ chức bộ máy đã bổ sung Vụ Văn thư - Thư ký vào cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Tài chính và Quản lý đầu tư được đổi tên thành Cục Tài chính. Đồng thời, bổ sung Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào đơn vị sự nghiệp của Văn phòng Trung ương Đảng.

Cơ cấu doanh nghiệp trực thuộc được yêu cầu giảm từ 3 như Quyết định 259 xuống còn 1. Bộ Chính trị yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức thực hiện việc sắp xếp các công ty theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau sắp xếp.