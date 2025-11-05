Văn Phú kiến tạo khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước tại miền Nam

Bước tiến chiến lược của Văn Phú tại miền Nam

Trên hành trình 22 năm phát triển, Văn Phú đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ bất động sản Việt Nam bằng loạt dự án quy mô lớn như Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, Grandeur Palace - Giảng Võ, Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phỏng), Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa), The Terra - Bắc Giang…

Tiếp nối hành trình đó, Khu đô thị du lịch Đại Phước trở thành bước tiến chiến lược khẳng định tầm vóc và tư duy quy hoạch dài hạn của Văn Phú tại thị trường phía Nam, với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng. Dự án không chỉ là một dấu mốc đầu tư, mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn phát triển đô thị tương lai - nơi công nghệ, sinh thái và văn hóa được hòa quyện, hướng đến một đô thị thông minh, bền vững và vị nhân sinh đích thực.

Tọa lạc tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Khu đô thị du lịch Đại Phước sở hữu vị trí chiến lược trong vùng phát triển năng động bậc nhất Đông Nam Bộ, nơi hội tụ các trục giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp TP.Thủ Đức và trung tâm TP.HCM. Với lợi thế chỉ cách trung tâm thành phố vài phút di chuyển qua cầu Nhơn Trạch (Đồng Nai 2) hoặc cầu Cát Lái trong tương lai, Đại Phước được xem như "bán đảo nghỉ dưỡng" ven đô, hứa hẹn trở thành điểm đến mới của đô thị - du lịch - dịch vụ phía Đông Nam Bộ.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước

Dự án sở hữu lợi thế kết nối hiếm có khi giao thoa giữa đường bộ - đường thủy - hàng không: gần sân bay quốc tế Long Thành, tiếp giáp các tuyến cao tốc và mạng lưới logistics trọng điểm của vùng kinh tế TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Không chỉ thuận tiện giao thương, vị trí này còn giúp Khu đô thị du lịch Đại Phước trở thành "đô thị cửa ngõ" của phía Đông TP.HCM, điểm trung chuyển du lịch, thương mại và dịch vụ của toàn khu vực.

Tầm nhìn khác biệt - Vị nhân sinh, thông minh, giàu bản sắc

Khác với những khu đô thị nghỉ dưỡng khép kín, Văn Phú định hình Khu đô thị du lịch Đại Phước như một không gian sống mở - nơi thương mại, du lịch, văn hóa và sinh thái giao thoa hài hòa. Đây không chỉ là nơi để ở, mà là một hệ sinh thái đô thị sống động, nơi con người được tận hưởng, sáng tạo và gắn kết.

Trung tâm của quy hoạch là triết lý "vị nhân sinh" - lấy con người và cộng đồng làm hạt nhân phát triển. Mỗi khu phố, công viên, không gian công cộng được thiết kế như một điểm chạm kết nối: kết nối giữa các thế hệ, giữa nhịp sống hiện đại và thiên nhiên bản địa, giữa phát triển đô thị và gìn giữ giá trị môi sinh. Đại Phước vì thế không chỉ kiến tạo một khu đô thị, mà còn định hình lối sống đô thị nhân văn, bền vững và giàu cảm xúc cho tương lai.

Không gian sinh thái tại Khu đô thị du lịch Đại Phước

Tại đây, thương mại, du lịch, văn hóa và sinh thái được hòa quyện thành một hệ sinh thái sống năng động, nơi cư dân và du khách có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống xanh, tiện nghi và kết nối. Mỗi khu phố, mỗi không gian công cộng đều được thiết kế để khuyến khích sự tương tác, lan tỏa tinh thần cộng đồng - đúng với tinh thần "phát triển vì con người" mà Văn Phú luôn theo đuổi.

Đô thị thông minh - Hạ tầng xanh bền vững

Dự án áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật tiên phong trong kiểm soát môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Cụ thể, Kênh sinh học, vùng ngập nước, quảng trường trữ nước giúp kiểm soát ngập và làm sạch nguồn nước; Bioswale và Wetland tự nhiên tăng đa dạng sinh học, cải thiện không khí và tạo cảnh quan đặc sắc; Hệ thống quản lý năng lượng, chiếu sáng và môi trường số hóa hướng tới mục tiêu "Không phát thải - Không ngập - Không lãng phí".

Những giải pháp này cho thấy tầm nhìn dài hạn và năng lực tài chính vững mạnh của Văn Phú. Hơn cả, khẳng định bản lĩnh của một doanh nghiệp phát triển đô thị bền vững theo chuẩn quốc tế.

Không gian sống đa dạng - Bản hòa ca của bốn miền di sản

Với tổng diện tích hơn 125ha, trong đó gần 30% diện tích là cây xanh và mặt nước, Khu đô thị du lịch Đại Phước được chia thành bốn phân khu biểu tượng, kể lại câu chuyện văn hóa Nam Bộ bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại.

Biệt thự ven sông "The Water Coconut Zone" - sang trọng, ẩn mình trong mảng xanh dừa nước đặc trưng.

Khu "230s Zone" - trung tâm sôi động mang tinh thần sáng tạo và kết nối, lấy cảm hứng từ thông điệp "tôn vinh sự đa dạng và hòa nhập" của Maersk.

"The Black Tea Zone" - cửa ngõ du lịch trên sông, nơi mỗi ly trà mở đầu câu chuyện văn hóa Nam Bộ.

"The Green Rice Zone" - không gian nghỉ dưỡng độc đáo, hòa quyện giữa màu xanh cốm và sắc nước mây trời.

Mỗi phân khu là một "chương chuyện kể", tạo nên bản giao hưởng văn hóa - sinh thái - con người, vừa mang tính nghệ thuật, vừa thấm đẫm hơi thở phương Nam.

Khu đô thị du lịch Đại Phước được quy hoạch bài bản, đồng bộ

Khi các công trình hạ tầng chiến lược như cầu Cát Lái và cầu Nhơn Trạch hoàn thành, Khu đô thị du lịch Đại Phước sẽ vươn lên thành trung tâm du lịch - thương mại - văn hóa năng động bậc nhất ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến của giới chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng cư dân tinh hoa, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho toàn vùng.

Không chỉ là một khu đô thị, Đại Phước là tuyên ngôn về tầm nhìn và bản lĩnh kiến tạo của Văn Phú - một thương hiệu tiên phong trong phát triển đô thị vị nhân sinh, đặt con người và giá trị cộng đồng ở trung tâm mọi quy hoạch.