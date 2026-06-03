Văn Phú vào Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam

Kết quả này ghi nhận những nỗ lực phát triển bền vững, uy tín thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản.

Khẳng định vị thế bằng chiến lược phát triển bền vững

Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng. Đây được xem là một trong những giải thưởng uy tín của ngành bất động sản, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án và thương hiệu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường.

Năm nay, giải thưởng thu hút gần 1.000 hồ sơ đăng ký từ các doanh nghiệp trên cả nước. Các hạng mục được đánh giá thông qua hệ thống tiêu chí về năng lực tài chính, chất lượng dự án, uy tín thương hiệu, trách nhiệm xã hội và chiến lược phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh cạnh tranh cao của thị trường, việc Văn Phú được xướng tên trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam cho thấy năng lực phát triển ổn định, định hướng đầu tư bài bản cũng như uy tín thương hiệu được xây dựng trong nhiều năm qua.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình kiên trì theo đuổi các giá trị phát triển bền vững, đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào các dự án hướng đến nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Đại diện Văn Phú nhận giải "Top 10 doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam"

Kiên định triết lý lấy con người làm trung tâm

Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, Văn Phú theo đuổi định hướng "bất động sản vị nhân sinh", đặt yếu tố con người và chất lượng sống làm trọng tâm trong quá trình phát triển dự án.

Theo đó, thay vì áp dụng một mô hình phát triển đồng nhất, doanh nghiệp lựa chọn nghiên cứu đặc điểm từng địa phương, văn hóa bản địa và nhu cầu thực tế của cư dân để xây dựng các sản phẩm phù hợp với từng khu vực.

Từ dự án đầu tiên là Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông đến các dự án như The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ hay gần đây là chuỗi dự án mang thương hiệu Vlasta, doanh nghiệp đều hướng tới việc tạo ra những không gian sống có bản sắc riêng, gắn với môi trường và văn hóa địa phương.

Mỗi dự án được Văn Phú chú trọng từ quy hoạch, thiết kế dựa trên nghiên cứu về môi trường và tập quán sinh sống của từng địa phương (Ảnh: Tổ hợp nghỉ dưỡng mặt tiền biển quốc tế Vlasta - Sầm Sơn)

Đại diện doanh nghiệp cho biết mỗi dự án đều được nghiên cứu từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến trải nghiệm cư dân nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa yếu tố hiện đại và giá trị bản địa.

Tại Thanh Hóa, dự án Vlasta - Sầm Sơn được phát triển theo cảm hứng từ nhịp sống miền biển, hướng tới mô hình đô thị nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên. Trong khi đó, tại Hải Phòng, Vlasta - Thủy Nguyên được định hình theo hướng kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Vlasta - Thủy Nguyên tôn vinh tính bản sắc giữa đô thị hiện đại và văn hóa bản địa

Ở thị trường phía nam, dự án Vlasta Premier - Phú Thuận được xem là bước đi mới của doanh nghiệp trong phân khúc nhà ở cao cấp. Dự án tập trung vào các yếu tố trải nghiệm sống, tiện ích, không gian xanh và chất lượng môi trường sống, thay vì chỉ chú trọng mở rộng quy mô phát triển.

Vlasta Premier - Phú Thuận là dự án mở đầu cho dòng sản phẩm cao cấp tuyển chọn Vlasta Premier do Văn Phú phát triển

Theo nhiều chuyên gia, khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và giá trị sử dụng thực tế, các yếu tố như không gian sống, hệ sinh thái tiện ích và trải nghiệm cư dân ngày càng trở thành lợi thế quan trọng đối với doanh nghiệp phát triển dự án.

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, Văn Phú cho biết vẫn kiên định với định hướng phát triển dài hạn, ưu tiên chất lượng dự án và giá trị bền vững thay vì chạy theo tốc độ tăng trưởng ngắn hạn.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2028, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển hơn 3.000 ha quỹ đất chiến lược, triển khai khoảng 20 dự án trọng điểm và cung cấp ra thị trường trên 35.000 sản phẩm.

Doanh nghiệp đang mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đồng Nai, TP.HCM và Cần Thơ. Riêng trong năm 2026, trọng tâm phát triển được đặt tại khu vực phía Nam với kế hoạch triển khai thêm 5 dự án mới.

Theo đại diện Văn Phú, mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp là xây dựng hệ sinh thái đô thị chất lượng trên phạm vi toàn quốc, tạo ra các không gian sống phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người dân tại từng địa phương.

Danh hiệu "Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam" được xem là dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của doanh nghiệp. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đã đạt được mà còn tiếp thêm động lực để Văn Phú tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm và góp phần kiến tạo những đô thị đáng sống trong tương lai.