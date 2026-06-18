Van Phuc City được vinh danh ‘Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam’

Giải thưởng là sự ghi nhận dành cho những thương hiệu và dự án bất động sản tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển sản phẩm, nâng tầm chất lượng sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên Van Phuc City được xướng tên ở hạng mục danh giá này. Trước đó, dự án đã liên tiếp đạt danh hiệu "Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam" vào các năm 2019, 2020, 2022. Đồng thời ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng uy tín khác như: Top 10 Dự án BĐS nhà ở thương mại chất lượng nhất 2024; Dự án phát triển khu đô thị ven sông tốt nhất; Dự án Khu đô thị có thiết kế quy hoạch tốt nhất… cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Không chỉ là một khu đô thị hiện đại, Van Phuc City còn là biểu tượng cho chuẩn sống xanh - sang trọng - tiện nghi giữa lòng TP.HCM, nổi bật với môi trường sống chất lượng, hệ tiện ích đẳng cấp và cộng đồng cư dân tinh hoa. Những giải thưởng danh giá chính là minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững và những giá trị khác biệt mà Van Phuc City không ngừng kiến tạo cho cư dân và khách hàng.