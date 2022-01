Vận tải hành khách liên tỉnh của TP.HCM 'kém vui'

Trao đổi với báo chí sáng nay (21.1), ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TP.HCM) cho biết hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh của TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2022 khá ảm đạm.

Cụ thể, trong 57 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, đến thời điểm này vẫn còn 10 tỉnh, thành chưa nối lại liên kết với TP.HCM. Ngoài ra, còn 1 số địa phương áp dụng các quy định cách ly đối với người dân về quê ăn tết. Do đó, dự báo năm nay, sản lượng hành khách qua bến xe liên tỉnh chỉ đạt khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái; Đường sắt còn được khoảng 30% và hàng không được cao nhất 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại các bến xe, ngày cao điểm dự báo đón khoảng 60.000 hành khách, rất thấp so với số lượng khoảng 130.000 hành khách so với cao điểm tết những năm trước.

Do đó, trọng tâm phục vụ tại các bến xe là công tác kiểm định phòng chống Covid-19, đảm bảo đủ xe cho hành khách. "Với sản lượng khách thấp, lượng xe hiện nay đang thừa nhiều. Tới thời điểm này, các doanh nghiệp cũng chưa có kế hoạch tăng cường xe buýt để hỗ trợ vận tải hành khách liên tỉnh trong trường hợp thiếu xe. Tuy nhiên, các đơn vị cũng có sẵn kế hoạch dự phòng, sẵn sàng hỗ trợ tăng cường xe trong trường hợp cần thiết" - ông Hải thông tin.





Cũng theo ông Hải, trên địa bàn thành phố có 51 đơn vị vận tải hành khách liên tỉnh. Trong đó có 22 đơn vị đăng ký kê khai tăng giá vé. Mức tăng cao nhất là 40% ở các tuyến miền Tây và 60% ở các tuyến phía bắc, tương đương so với năm ngoái.

"Mới đây, Sở GTVT TP.HCM cũng đã gửi văn bản đề xuất Sở Y tế báo cáo UBND TP điều chỉnh một số tiêu chí về vận tải hành khách liên tỉnh, tháo gỡ giới hạn số lượng hành khách trên xe đối với TP.HCM. Tuy nhiên, hành khách đi đến các tỉnh vẫn phải tuân thủ quy định phòng chống dịch tại các địa phương" - vị này thông tin thêm.

Theo thống kê của Công ty cổ phần Bến xe miền Đông, bình quân mỗi ngày Bến xe miền Đông xuất bến 150 - 170 chuyến xe, mỗi chuyến chỉ có 5 - 6 khách. So với giai đoạn bình thường trước dịch, lượng xe xuất bến chỉ đạt 12 - 15%, hành khách chỉ đạt 5%.

Bến xe miền Tây cũng ghi nhận mỗi ngày xuất bến 74 chiếc xe, phục vụ khoảng 505 hành khách. Nếu so với ngày bình thường, số xe chỉ đạt được 8%, khách chỉ đạt được 3%.