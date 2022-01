Không còn quận, huyện vùng đỏ, TP.Hải Phòng mở lại 2 bến xe

Theo thông tin mới nhất mà CDC Hải Phòng cung cấp, từ 12 giờ ngày hôm qua (17.1), không còn quận huyện nào ở TP.Hải Phòng nằm trong cấp độ 4 (vùng đỏ). Trong đó, H.Bạch Long Vĩ là cấp độ 1 (vùng xanh), H.Cát Hải là cấp độ 2 (vùng vàng) và các quận, huyện còn lại là cấp độ 3 (vùng cam).

Tại cấp độ phường, xã, tại TP.Hải Phòng chỉ còn P.Đổng Quốc Bình (Q.Ngô Quyền); xã Hồng Phong, xã An Đồng (H.An Dương), P.Hưng Đạo (Q.Dương Kinh) là vùng đỏ. 11 phường, xã là vùng xanh; 53 phường, xã là vùng vàng và 149 phường, xã là vùng cam.

Cũng từ hôm nay, Sở GTVT TP.Hải Phòng đã cho phép bến xe Vĩnh Niệm, bến xe phía Bắc và các hoạt động vận tải theo tuyến cố định nội tỉnh, vận tải hành khách bằng xe bus được hoạt động trở lại.

Trước đó, từ 12.1, Sở GTVT TP.Hải Phòng cũng khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Đồ Sơn.

Đặt mục tiêu đón 4,53 triệu lượt khách

Bên cạnh đó, UBND TP.Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch Hải Phòng.





Mục đích của kế hoạch này là xác định các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để hồi phục hoạt động du lịch TP.Hải Phòng trong năm 2022 phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và đảm bảo thích ứng, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Kế hoạch cũng đề ra các phương án tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp du lịch sớm ổn định, từng bước phục hồi, thích ứng trong tình hình mới; tập trung xây dựng nguồn nhân lực an toàn, điểm đến an toàn và dịch vụ du lịch an toàn trên địa bàn thành phố; chủ động, kết nối các tỉnh, thành phố để phát triển tuyến, điểm du lịch an toàn liên vùng; đẩy mạnh tuyên truyền du lịch Hải Phòng với thông điệp “Hải Phòng - điểm đến an toàn, tin cậy” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Trong kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như đảm bảo an toàn tại các điểm đến và an toàn cho khách du lịch; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch; xây dựng, làm mới sản phẩm du lịch phù hợp nhu cầu của thị trường trong giai đoạn bình thường mới; đẩy mạnh chuyển đối số trong ngành du lịch; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động lĩnh vực du lịch; chuẩn bị kế hoạch đón khách quốc tế khi điều kiện cho phép.

Với kế hoạch trên, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch TP.Hải Phòng yêu cầu ngành du lịch điều chỉnh sản phẩm, xây dựng sản phẩm mới và làm mới sản phẩm cũ để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách du lịch trong bối cảnh sống chung an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Theo kế hoạch, các sản phẩm du lịch của TP.Hải Phòng sẽ dựa theo tiềm năng, thế mạnh của các loại hình phù hợp với thị trường như du lịch thể thao (golf, đua xe đạp, chạy marathon…), du thuyền nhằm thu hút đối tượng khách có khả năng chi trả cao; du lịch trải nghiệm (nông nghiệp nông thôn, ẩm thực) và chăm sóc sức khỏe (suối khoáng nóng, khám chữa bệnh) thu hút đối tượng khách gia đình, học sinh, sinh viên và người lớn tuổi; du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo thu hút đối tượng khách gia đình, giới trẻ, khách đi theo đoàn; du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo để thu hút đối tượng khách doanh nhân, chính trị gia và văn nghệ sỹ; du lịch văn hóa tâm linh thu hút đối tượng khách là phụ nữ và người lớn tuổi.

Với kế hoạch đó, TP.Hải Phòng đặt mục tiêu, năm 2022, du lịch Hải Phòng sẽ đón và phục vụ được 4,53 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3,7 nghìn tỉ đồng.