Vân Trang giấu chồng chuyện đóng cảnh nóng với Huỳnh Đông

Chiều 21.10, sự kiện công chiếu phim điện ảnh Nhà ma xó diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên gồm nghệ sĩ Thanh Hằng, diễn viên Vân Trang, diễn viên Huỳnh Đông, diễn viên Quang Tuấn…

Vân Trang vào vai vợ chồng với Huỳnh Đông trong phim Nhà ma xó. Ngoài đời, cả hai là những người bạn thân thiết Ảnh: ĐPCC

Nhà ma xó là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Vân Trang với màn ảnh rộng, sau quãng thời gian toàn tâm toàn ý cho gia đình. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Quỳnh, vợ của Quân (Huỳnh Đông đảm nhận). Trước khi tác phẩm này ra rạp, một số đoạn clip nữ diễn viên 9X trong phim được chia sẻ, khiến khán giả tò mò về vai diễn lần này của Vân Trang.

Một trong những phân đoạn gây chú ý là cảnh nóng giữa Vân Trang và Huỳnh Đông. Ngoài đời, họ là những người bạn thân thiết nên khán giả tò mò khi vào vai vợ chồng trên phim sẽ thế nào. Chia sẻ tại sự kiện, Vân Trang thừa nhận cả hai không gặp nhiều khó khăn cho cảnh quay này.

Nữ diễn viên lý giải: “Cảnh quay này nhẹ, không đến nỗi đâu. Không biết mọi người xem thấy như thế nào nhưng phân đoạn này an toàn lắm, vì có các anh thiết kế hỗ trợ. Tôi với anh Đông cũng rất thân với nhau nên tới cảnh tình cảm là bị “xì”. Nói chung phân đoạn đó không quá khó đối với hai anh em”.

Vân Trang khoe nhan sắc rạng rỡ tại sự kiện công chiếu phim Ảnh: ĐPCC

Khi được hỏi về phản ứng của người bạn đời, Vân Trang hài hước thừa nhận: “Cho tới giờ phút này, tôi vẫn chưa chính thức nói với chồng rằng mình có cảnh nóng với Huỳnh Đông. Nếu như anh ấy có biết, chắc là do mấy lần trước, trong buổi giới thiệu dự án thì mọi người có hỏi. Anh ấy xem hay chưa thì tôi không biết. Chồng tôi cũng sẽ đi xem phim, tôi có xin nhà sản xuất sắp xếp ghế ngồi kế tôi, có gì tôi còn quay sang giải thích cảnh đó quay thế nào, để tối nay tôi còn được về nhà”.

Trong buổi tối cùng ngày, chồng Vân Trang cũng có mặt để ủng hộ dự án mới của vợ. Khi nói về cảnh táo bạo trong phim, nam doanh nhân cho biết Huỳnh Đông là người bạn thân thiết của gia đình nên “cảm thấy bình thường”.

Lý do Vân Trang trở lại màn ảnh rộng

Dàn sao Nhà ma xó hội ngộ trên thảm đỏ Ảnh: Hải Duy

Trước đó, Vân Trang hé lộ ba má cô ở nhà khi theo dõi các video trên mạng xã hội cũng rất bất ngờ vì khi nhập vai cô bán rau trong phim, nữ diễn viên "chửi rất mượt". Vân Trang chia sẻ trong sự nghiệp diễn xuất của mình có 2 người mà hễ gọi phim cô sẽ đồng ý ngay, không cần biết kịch bản như thế nào. Đầu tiên là đạo diễn Trương Dũng, và sau đó là diễn viên Huỳnh Đông. Với Nhà ma xó, cô tự tin đạo diễn Trương Dũng sẽ tiếp tục dành cho mình một vai diễn "đo ni đóng giày", bởi từng hợp tác rất thành công qua các bộ phim Sông dài, Dòng nhớ, Một thời ta đuổi bóng…

Quá trình quay phim, Vân Trang nhớ phân đoạn đóng với nghệ sĩ Thanh Hằng khi cô bị mẹ chồng tát thẳng tay. Để tạo cảm xúc khi nhập vai, nữ diễn viên đã để giọng ca cải lương tát mình thật. Cô nhớ lại: “Ngày hôm đó má (cách gọi thân thiết với nghệ sĩ Thanh Hằng) cho tôi ăn ngon nhưng khi vào phim tát một cái, ta nói nhớ đời. Anh Dũng còn bắt quay đi quay lại nhiều lần. Nhưng sau khi xem lại thước phim này, tôi thấy nếu má không tát thật thì sự bần thần của mình không ra”.