Vạn Xuân Group bàn giao hơn 1.300 căn hộ chất lượng cao Happy One Central

Sau một năm kể từ khi cất nóc, khu căn hộ Happy One Central giờ đây khoác lên mình chiếc áo mới với không khí rộn ràng kể từ khi Vạn Xuân Group chính thức tổ chức lễ bàn giao "mừng bạn về nhà" sáng 28.7.

Với tổng 1.304 sản phẩm chất lượng cao từ căn hộ và shophouse cùng sự đầu tư chỉn chu vào hệ tiện ích nội khu đã tạo cho Happy One Central hấp lực lớn thu hút gần 5.000 cư dân về an cư, hứa hẹn hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa giữa lòng thủ phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Huy - Phó tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết: "Trước tác động của nền kinh tế và những khó khăn, thách thức của thị trường, Vạn Xuân Group vẫn không ngừng nỗ lực cùng hơn 60 nhà thầu chính - phụ với gần 2.000 công nhân - kỹ thuật viên miệt mài trên công trường để hôm nay tự hào mang những tổ ấm chất lượng đón tân cư dân về nhà mới. Chúng tôi tin rằng, trong niềm hân hoan này, Happy One Central sẽ khởi động một cộng đồng phồn thịnh và văn minh giữa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một".

Ông Nguyễn Hữu Huy - Phó tổng giám đốc Vạn Xuân Group chia sẻ tại buổi lễ

"Được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn trở thành đơn vị quản lý vận hành là niềm vinh dự cho SSPM. Chúng tôi cam kết sẽ dành trọn trách nhiệm và kinh nghiệm của mình phụng sự cho sự phát triển của khu căn hộ đồng thời mang đến những dịch vụ tốt nhất, an toàn nhất cho quý cư dân yên tâm an cư tại khu căn hộ chất lượng cao Happy One Central", ông Hoàng Mạnh Tiến - Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý BĐS Nam Sài Gòn (SSPM), đơn vị vận hành cam kết tại buổi lễ.

Những cư dân đầu tiên chính thức nhận bàn giao căn hộ Happy One Central

Anh Nguyễn Chí Thanh, cư dân căn hộ tầng 34 tháp B chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và háo hức khi là một trong số ít những khách hàng đầu tiên tham dự lễ bàn giao. Có thể nói, sở hữu căn hộ Happy One Central là niềm mong ước của gia đình tôi. Từng ngày nhìn thấy dự án thay đổi và hoàn thiện khiến tôi rất hài lòng".

Tân cư dân và khoảnh khắc nhận nhà mới tại Happy One Central

Bên cạnh hệ thống 68 tiện ích nội khu đa dạng, vừa qua, đại diện Vạn Xuân Group cũng cho biết, để sớm đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi của cư dân tại khu căn hộ, nhiều thương hiệu từ giáo dục, ẩm thực, giải trí, mua sắm,… đã được ưu tiên mời hợp tác kinh doanh. Có thể kể đến một vài thương hiệu quen thuộc như: Trường mầm non song ngữ Vision Education, chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7: 7-eleven, nhà hàng Texas Chicken và một số thương hiệu được nhiều gia đình yêu thích cũng đã bắt đầu khởi động hoàn thiện mặt bằng, chuẩn bị phục vụ cư dân.

Hệ tiện ích tại Happy One Central đã sẵn sàng hoạt động, phục vụ nhu cầu cư dân về an cư

Qua 19 năm hình thành và phát triển, Vạn Xuân Group luôn kiên định sứ mệnh "kiến tạo không gian sống, làm hài lòng khách hàng" để đưa đến cho khách hàng những tổ ấm đầy đủ tiện nghi và môi trường sống chất lượng nhất, tự tin khẳng định vị thế khi sở hữu. Trong đó, với "thương hiệu truyền cảm hứng - Happy One", Vạn Xuân Group đã - đang và sẽ không ngừng phát triển hơn nữa để mang đến những tài sản giá trị, góp phần thúc đẩy xây dựng cộng đồng văn minh, thịnh vượng tại các vị trí tiệm cận TP.HCM và khu vực trung tâm Bình Dương.