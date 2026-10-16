Vạn Xuân Group khai màn dự án mới – Happy One Elite

Happy One Elite tọa lạc ngay mặt tiền đường Tam Bình, dự án được phát triển trên khu đất hơn 8.760m², gồm một khối công trình cao 25 tầng nổi, hai tầng hầm và một tầng mái. Dự kiến cung cấp khoảng 784 sản phẩm, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.200 người.

Không khí sôi động tại sự kiện Lễ Động thổ - Ép cọc thử Happy One Elite sáng 15.10.2026

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vạn Xuân Group chia sẻ: "Là dự án thứ sáu thuộc dòng Happy One, Happy One Elite kế thừa kinh nghiệm phát triển của Vạn Xuân Group, đồng thời thể hiện định hướng nâng cấp sản phẩm. Chúng tôi chú trọng từ thiết kế, tiện ích đến chất lượng triển khai, hướng đến những giá trị thiết thực cho cư dân tương lai".

Ông Trịnh Xuân Hà, chia sẻ định hướng phát triển dự án Happy One Elite

Happy One Elite được triển khai với sự đồng hành của các đối tác chuyên môn. Trong đó, Phan Vũ là đối tác thi công; Ong & Ong đảm nhiệm thiết kế kiến trúc; Belt Collins phụ trách thiết kế cảnh quan và ICIC triển khai thiết kế cơ sở.

Tổng Giám đốc Ong&Ong Việt Nam - Ông Hoàng Hữu Dũng phát biểu trong buổi lễ

Ông Lương Anh Kiêm - Phó Tổng Giám Đốc đơn vị thi công Phan Vũ khẳng định: "Chúng tôi cam kết tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, đặt an toàn lao động và chất lượng thi công lên hàng đầu. Phan Vũ sẽ tập trung nguồn lực, phấn đấu sớm hoàn thành, bàn giao hạng mục theo kế hoạch để triển khai các phần việc tiếp theo".

Đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Phan Vũ phát biểu về công tác triển khai móng cọc

Với Vạn Xuân Group, mỗi cột mốc triển khai dự án không chỉ đánh dấu một bước tiến trong hoạt động đầu tư, mà còn là cơ hội để tiếp tục khẳng định những cam kết đã đặt ra với thị trường. Tại các dự án trước, tiến độ triển khai, chất lượng bàn giao và hoàn thiện – bàn giao sớm sổ hồng cho cư dân góp phần tạo dựng niềm tin với khách hàng. Tiếp nối nền tảng đó, Happy One Elite chú trọng tính minh bạch, chất lượng công trình và trách nhiệm với khách hàng, đồng thời nâng cấp không gian sống và trải nghiệm cư dân.

Đại diện Vạn Xuân Group cùng các đối tác thực hiện nghi thức động thổ - ép cọc thử Happy One Elite

Ngay sau Lễ Động thổ - ép cọc thử Happy One Elite, các hoạt động thi công sẽ được đẩy mạnh với cam kết kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và môi trường. Vạn Xuân Group và các đối tác đặt mục tiêu mang đến cho thị trường một sản phẩm hoàn mỹ về thiết kế, chuẩn mực về chất lượng, minh bạch pháp lý và giá trị bền vững.

Ban lãnh đại hệ thống đại lý cùng lưu lại khoảnh khắc tại Lễ động thổ ngày 15.10.2026

Được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới tại cửa ngõ Đông TP.HCM, Happy One Elite không chỉ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị mà còn mở ra thêm lựa chọn an cư, đầu tư giàu tiềm năng. Sự hiện diện của dự án tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của Vạn Xuân Group, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và ghi dấu hành trình hơn hai thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bất động sản phía Nam.

