Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Vạn Xuân Group khẳng định vị thế tiên phong bằng chiến dịch ra quân toàn quốc

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
12/10/2025 08:00 GMT+7

Ngày 10.10.2025, Vạn Xuân Group đã chính thức khởi động chiến dịch ra quân giới thiệu dự án Happy One Mori trong không khí sôi động và đầy cảm xúc. Sự kiện quy tụ gần 3.000 CVTV đến từ 22 đơn vị phân phối chiến lược trên khắp 2 miền Nam - Bắc, đánh dấu một cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản những tháng cuối năm.

Được đầu tư với quy mô “chưa từng có”, lễ ra quân giới thiệu dự án Happy One Mori được tổ chức đồng thời từ 2 điểm Thiskyhall (TP. HCM) và Daewoo Hotel (Hà Nội) - với cầu truyền hình kết nối trực tiếp đã tạo nên một sự kiện xuyên Việt ý nghĩa, thể hiện tầm vóc và sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ triển khai tư vấn kinh doanh dự án.

Vạn Xuân Group khẳng định vị thế tiên phong bằng chiến dịch ra quân toàn quốc- Ảnh 1.

“Đại quân” gần 3.000 CVTV ở khắp 03 miền đến từ 22 đơn vị tư vấn triển khai kinh doanh đã tạo dấu ấn đặc biệt trên thị trường sau khi chính thức ra quân ngày 10.10.2025.

 “Đại sứ Mori: Khai mở chuẩn sống chuyên gia” được xem là tuyên ngôn về tầm nhìn và định hướng phát triển chuyên nghiệp mà Vạn Xuân Group kiên định theo đuổi suốt hai thập kỷ. Từ khâu dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến chuỗi tiết mục biểu diễn đều được đầu tư bài bản, mang đến những trải nghiệm thị giác vô cùng mãn nhãn và cảm xúc thăng hoa.

Vạn Xuân Group khẳng định vị thế tiên phong bằng chiến dịch ra quân toàn quốc- Ảnh 2.

Màn hình led 200m2 mang lại trải nghiệm thú vị với hiệu ứng sống động được dàn dựng công phu

Vạn Xuân Group khẳng định vị thế tiên phong bằng chiến dịch ra quân toàn quốc- Ảnh 3.

Cây ước nguyện - Một trong những biểu trưng tại dự án với những “điều ước” được san sẻ

Điểm nhấn của buổi lễ ra quân giới thiệu dự án là phần tôn vinh “Đại sứ Mori” - những CVTV tiên phong đại diện cho tinh thần, hình ảnh và giá trị mà dự án Happy One Mori muốn lan tỏa. Họ không chỉ là những người đồng hành lan tỏa thông tin đến khách hàng - thị trường, mà còn là những “đại sứ thương hiệu” mang sứ mệnh truyền tải thông điệp “chuẩn sống chuyên gia”.

Vạn Xuân Group khẳng định vị thế tiên phong bằng chiến dịch ra quân toàn quốc- Ảnh 4.

Hơn 3.000 “đại sứ” tham dự “siêu sự kiện” ngày 10.10 - dự báo “dậy sóng” thị trường cuối năm 2025 tại TP HCM

Từ tinh thần “Đại sứ Mori”, Vạn Xuân Group mong muốn lan tỏa một giá trị sống mới - nơi mỗi khách hàng không chỉ sở hữu sản phẩm căn hộ chất lượng cao mà còn chạm đến phong cách sống hiện đại, chuyên nghiệp và đáng tự hào.

Vạn Xuân Group khẳng định vị thế tiên phong bằng chiến dịch ra quân toàn quốc- Ảnh 5.

Các chuyên đề được chia sẻ đã tạo dấu ấn mới, xây dựng hành trang cho đội ngũ sẵn sàng chinh phục thị trường trong thời gian tới

Khí thế hừng hực, tinh thần gắn kết và sự đồng lòng lan tỏa của hàng nghìn CVTV từ 02 miền Nam - Bắc đã đưa sự kiện trở thành “cú hích tinh thần” đầy ấn tượng cho toàn hệ thống.

Vạn Xuân Group khẳng định vị thế tiên phong bằng chiến dịch ra quân toàn quốc- Ảnh 6.

Cùng nhịp đập - sự kiện ra quân Miền Bắc trở thành điểm hội tụ của hơn 500 CVTV phía Bắc, hướng về Happy One Mori

 Với 1.441 sản phẩm đa dạng và 38 tiện ích chất lượng cao, độc đáo - Happy One Mori được định vị là dự án tiếp nối và nâng tầm những giá trị tinh hoa của dòng sản phẩm Happy One - tất cả đều hướng đến mục tiêu mang lại một chuẩn sống toàn diện về thể chất, tinh thần và cảm xúc hứa hẹn sẽ “khuynh đảo” thị trường; Đưa dự án Happy One Mori - biểu tượng mới của chuẩn sống chuyên gia tại cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn đến với khách hàng và nhà đầu tư cả nước.

Happy One Mori - Căn hộ tầm chuyên gia

Website: https://happyonemori.vn/


Khám phá thêm chủ đề

Vạn Xuân Group Happy One Mori Bất động sản Happy One
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận