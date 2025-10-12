Vạn Xuân Group khẳng định vị thế tiên phong bằng chiến dịch ra quân toàn quốc

Được đầu tư với quy mô “chưa từng có”, lễ ra quân giới thiệu dự án Happy One Mori được tổ chức đồng thời từ 2 điểm Thiskyhall (TP. HCM) và Daewoo Hotel (Hà Nội) - với cầu truyền hình kết nối trực tiếp đã tạo nên một sự kiện xuyên Việt ý nghĩa, thể hiện tầm vóc và sự đồng lòng của toàn thể đội ngũ triển khai tư vấn kinh doanh dự án.

“Đại quân” gần 3.000 CVTV ở khắp 03 miền đến từ 22 đơn vị tư vấn triển khai kinh doanh đã tạo dấu ấn đặc biệt trên thị trường sau khi chính thức ra quân ngày 10.10.2025.

“Đại sứ Mori: Khai mở chuẩn sống chuyên gia” được xem là tuyên ngôn về tầm nhìn và định hướng phát triển chuyên nghiệp mà Vạn Xuân Group kiên định theo đuổi suốt hai thập kỷ. Từ khâu dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến chuỗi tiết mục biểu diễn đều được đầu tư bài bản, mang đến những trải nghiệm thị giác vô cùng mãn nhãn và cảm xúc thăng hoa.

Màn hình led 200m2 mang lại trải nghiệm thú vị với hiệu ứng sống động được dàn dựng công phu

Cây ước nguyện - Một trong những biểu trưng tại dự án với những “điều ước” được san sẻ

Điểm nhấn của buổi lễ ra quân giới thiệu dự án là phần tôn vinh “Đại sứ Mori” - những CVTV tiên phong đại diện cho tinh thần, hình ảnh và giá trị mà dự án Happy One Mori muốn lan tỏa. Họ không chỉ là những người đồng hành lan tỏa thông tin đến khách hàng - thị trường, mà còn là những “đại sứ thương hiệu” mang sứ mệnh truyền tải thông điệp “chuẩn sống chuyên gia”.

Hơn 3.000 “đại sứ” tham dự “siêu sự kiện” ngày 10.10 - dự báo “dậy sóng” thị trường cuối năm 2025 tại TP HCM

Từ tinh thần “Đại sứ Mori”, Vạn Xuân Group mong muốn lan tỏa một giá trị sống mới - nơi mỗi khách hàng không chỉ sở hữu sản phẩm căn hộ chất lượng cao mà còn chạm đến phong cách sống hiện đại, chuyên nghiệp và đáng tự hào.

Các chuyên đề được chia sẻ đã tạo dấu ấn mới, xây dựng hành trang cho đội ngũ sẵn sàng chinh phục thị trường trong thời gian tới

Khí thế hừng hực, tinh thần gắn kết và sự đồng lòng lan tỏa của hàng nghìn CVTV từ 02 miền Nam - Bắc đã đưa sự kiện trở thành “cú hích tinh thần” đầy ấn tượng cho toàn hệ thống.

Cùng nhịp đập - sự kiện ra quân Miền Bắc trở thành điểm hội tụ của hơn 500 CVTV phía Bắc, hướng về Happy One Mori

Với 1.441 sản phẩm đa dạng và 38 tiện ích chất lượng cao, độc đáo - Happy One Mori được định vị là dự án tiếp nối và nâng tầm những giá trị tinh hoa của dòng sản phẩm Happy One - tất cả đều hướng đến mục tiêu mang lại một chuẩn sống toàn diện về thể chất, tinh thần và cảm xúc hứa hẹn sẽ “khuynh đảo” thị trường; Đưa dự án Happy One Mori - biểu tượng mới của chuẩn sống chuyên gia tại cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn đến với khách hàng và nhà đầu tư cả nước.

Happy One Mori - Căn hộ tầm chuyên gia Website: https://happyonemori.vn/



