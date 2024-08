Vanessa Williams kể về vụ bê bối Hoa hậu Mỹ 40 năm trước

Vanessa Williams là bằng chứng sống cho thấy quá khứ không quyết định tương lai. "Tôi vẫn ở đây và vẫn đứng vững, vẫn cảm thấy mạnh mẽ", nữ diễn viên, ca sĩ và cựu Hoa hậu Mỹ (61 tuổi) chia sẻ với tạp chí People.

Giờ đây, cựu diễn viên phim Ugly Betty và Desperate Housewives đang bước vào vai một phụ nữ quyền lực trong vở nhạc kịch chuyển thể từ tiểu thuyết The Devil Wears Prada sắp ra mắt tại London, tái hiện hình ảnh bà trùm tạp chí thời trang cứng rắn Miranda Priestly (do Meryl Streep đóng trong bộ phim ăn khách năm 2006 - The Devil Wears Prada).

Vanessa Williams đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 1984 ROLLING STONE

"Được đóng vai lớn trong một vở nhạc kịch mới là một trong những ước mơ của tôi. Tôi đang làm những gì mình yêu thích", Williams nói. Cô cũng đang chuẩn bị phát hành Survivor, album đầu tiên sau nhiều năm từ khi trình làng album Everlasting Love (2005), thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc đời mình và tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Đây là thành công trong sự nghiệp và cũng là hạnh phúc mà 40 năm trước nhiều người cho rằng cô khó thể đạt được sau những đau thương dưới ánh đèn sân khấu.

Vanessa Williams còn là ca sĩ kiêm diễn viên PEOPLE

Williams bước ra sân khấu thế giới với tư cách là người phụ nữ da đen đầu tiên đăng quang Hoa hậu Mỹ tại cuộc thi năm 1984. Bên cạnh việc được nhiều người ca ngợi là hình mẫu và tạo nên lịch sử, cô đã phải mỉm cười và vẫy tay trước những lời chỉ trích phân biệt chủng tộc được tung ra từ hậu trường. 10 tháng sau, tất cả đã sụp đổ một cách đáng kinh ngạc.

Vào ngày 13.7.1984, những bức ảnh khỏa thân mà cô chụp nhiều năm trước và được hứa sẽ giữ bí mật danh tính đã được bán, đồng thời đăng trên tạp chí Penthouse. Ngay lập tức scandal này làm hoen ố hình ảnh trong sáng của Williams.

"Có rất nhiều gánh nặng, áp lực, sự xấu hổ, sự phán xét. Tôi đã gánh chịu tất cả những điều đó khi mới 21 tuổi", Williams nói khi nghĩ lại về vụ bê bối đã thống trị báo chí thế giới trong nhiều tuần. Nếu có mạng internet vào thời điểm đó, mọi thứ sẽ tan thành từng mảnh.

Tuy nhiên, Williams đã cho thế giới thấy thế nào là hồi phục sau khi vấp ngã. Cô hy vọng những người trẻ tuổi có thể học được từ khả năng phục hồi của cô. Cô cũng có một góc nhìn mới về những gì đã xảy ra từ rất lâu trước đây.

Williams vẫn còn ở độ tuổi rất trẻ khi chụp ảnh vào năm 1982, lúc cộng tác với một nhiếp ảnh gia thời còn làm việc cho một công ty người mẫu ở New York. Những bức ảnh được gửi đến Penthouse có sự góp mặt của Williams và một người mẫu nữ khác, cả hai đều được thông báo rằng họ chỉ xuất hiện dưới dạng bóng mờ.

"Tôi nhìn lại bản thân mình lúc 19 - 20 tuổi và nghĩ, 'Ôi Chúa ơi, mình thật ngây thơ, thật cả tin, thật dễ bị tổn thương'", Williams nói.

Khi được hỏi điều gì đã giúp cô vượt qua nỗi đau khổ đó, cô chia sẻ rằng: "May mắn thay, tôi có một gia đình tuyệt vời". Chỗ dựa tinh thần của Williams lúc bấy giờ chính là mẹ Helen, bố Milton và em trai Chris cùng những người thân thiết khác trong gia đình của cô.

Vanessa Williams bên bố mẹ và em trai PEOPLE

Là một bà mẹ có 4 con đã trưởng thành, giờ đây cô xem xét trải nghiệm này qua góc nhìn của những đứa con mình. "Tất cả chúng giờ đây đều lớn hơn tôi lúc đó. Tôi trở nên nổi tiếng ở tuổi 20 và bị đe dọa giết chết, phải trải qua việc vượt qua một rào cản lớn. Tôi nhìn lại bản thân mình khi 20 tuổi và nói, 'Ôi trời, tôi chỉ là một đứa trẻ'", Williams nhận định.

Năm 2015, ban tổ chức Hoa hậu Mỹ đã công khai xin lỗi Williams vì thúc đẩy cô từ bỏ vương miện trong bối cảnh scandal. Với tất cả những gì Vanessa Williams đạt được về mặt cá nhân và nghề nghiệp trong nhiều năm qua, cô không hề cay đắng. Ngược lại, cô nói: "Tôi thực sự hạnh phúc".