Vàng có thoát được 'lời nguyền' giảm giá trong tháng 9?

Dự báo tăng

Sau khi xác lập mức giá đỉnh ở 2.560 USD/ounce cuối tháng 8, giá vàng đã trượt giảm vào những ngày đầu tháng 9. Kim loại quý đã giảm tổng cộng 80 USD/ounce, có thời điểm xuống còn 2.473 USD/ounce, tương đương với mức đi xuống 3,1%. Trong nước, sau nửa tháng đóng băng, vàng miếng SJC đã giảm 500.000 đồng mỗi lượng vào hôm nay, ngày 5.9, các công ty SJC, PNJ, Doji… giảm giá mua vàng xuống 78,5 triệu đồng/lượng, bán ra 80,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng giảm nhẹ 50.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào còn 77,25 triệu đồng, bán ra 78,65 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 77,3 triệu đồng, bán ra 78,58 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 77,4 triệu đồng, bán ra 78,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng sau 2 tuần đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Nhìn lại, giá vàng thế giới thường giảm vào tháng 9. Chẳng hạn tháng 9 năm 2023, kim loại quý giảm 4%; năm 2022 giảm 3%; năm 2021 giảm 4%; năm 2019 giảm 3%; năm 2018 giảm 1%; năm 2017 giảm 3%... Liệu rằng tháng 9 năm nay, diễn biến này có lặp lại? Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho rằng có thể tháng 9 năm nay, vàng thế giới sẽ thoát được lời nguyền giảm giá. Từ mấy tháng nay, giá vàng thế giới tăng mạnh hưởng lợi từ thông tin kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, có thể bắt đầu kể từ tháng 9 này. Giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục và sau đó điều chỉnh sâu trước lực bán chốt lời của nhà đầu tư. Dù vậy yếu tố giảm lãi suất của Fed vẫn là yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá trong thời gian tới. Thêm vào đó, xung đột chính trị của các nước trên thế giới vẫn chưa có hồi kết. Xung đột Trung Đông có thể hạ nhiệt nhưng xung đột Đông Âu vẫn phức tạp. "Khả năng kim loại quý tháng 9 có thể vượt đỉnh đã đạt được trong tháng 8", ông Dương Anh Vũ dự báo.

Lãi suất giảm hỗ trợ giá vàng

Sự kỳ vọng giảm lãi suất của Fed vẫn là yếu tố mấu chốt hỗ trợ vàng tăng giá. Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, UOB cho rằng giá vàng có thể sẽ tăng mạnh hơn nữa do bất ổn địa chính trị, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Từ cuối năm 2023, giá vàng tăng lên mức 2.000 USD và vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt. Giá vàng thế giới hiện quanh mức giá 2.500 USD/ounce, tăng 25% so với đầu năm. Hai yếu tố chính đã góp phần vào xu hướng trên kể từ cuối năm ngoái, đó là nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và động thái mua mạnh của các ngân hàng trung ương. Dự kiến việc cắt giảm lãi suất toàn cầu là yếu tố thứ ba thúc đẩy nhu cầu vàng trong những tháng tới. Vàng có tiềm năng "tươi sáng" khi có thể tăng lên 2.700 USD/ounce vào giữa năm 2025 và có khả năng đạt 3.000 USD sau đó.

Ông Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis (Pháp) nhận định, Fed sẽ lo ngại lạm phát kéo dài, vượt mục tiêu nên việc cắt giảm lãi suất sẽ không mạnh như kỳ vọng của thị trường. Khả năng trong tháng 9, lãi suất sẽ được cắt giảm khoảng 0,25% và sẽ giảm thêm một lần nữa vào tháng 12, tổng cộng lãi suất sẽ giảm khoảng 0,5% trong năm 2024. Triển vọng tăng giá của vàng xuất hiện khi các động lực thị trường quay trở lại với các nguyên tắc cơ bản truyền thống, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn và lợi suất trái phiếu giảm. Giá vàng sẽ dao động gần mức hiện tại trong những tháng còn lại của năm vì phần lớn các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay đã được tính đến. Tuy nhiên, vào năm tới, vàng có thể tăng giá nhanh hơn, đặc biệt là trong nửa cuối năm. Natixis dự báo giá vàng trung bình khoảng 2.600 USD/ounce vào năm 2025. Lãi suất sẽ giảm xuống còn 3,25% vào năm 2025, điều này sẽ hỗ trợ tốt cho giá vàng.

Các mức giá dự báo về vàng của các tổ chức từ 2.600 - 3.000 USD/ounce, cao hơn mức giá hiện tại từ 100 - 500 USD/ounce, quy đổi theo giá USD ngân hàng thì tương đương mức tăng giá của vàng từ 3 - 15 triệu đồng/lượng.