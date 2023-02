Vắng khách mua, Honda Wave 110i nhập khẩu từ Thái Lan tiếp tục giảm giá

Bắt đầu gia nhập thị trường xe máy Việt Nam từ tháng 8 năm ngoái thông qua một số đại lý không chính hãng chuyên kinh doanh xe nhập, Honda Wave 110i với các mác "Wave Thái Lan" từng thu hút sự chú ý của khách hàng.



Honda Wave 110i gia nhập thị trường xe máy Việt Nam từ tháng 8 năm ngoái Bá Hùng

Không chỉ mang danh xe máy nhập khẩu từ Thái Lan, với việc bị các đại lý "hét giá" lên tới 71,8 - 80 triệu đồng, Honda Wave 110i còn khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ xếp cùng phân khúc với Honda Wave Alpha, Yamaha Sirius...

Được biết, giá bán thực tế của Honda Wave 110i tại Thái Lan chỉ 45.700 baht (khoảng 30,7 triệu đồng). Tuy nhiên, khi về Việt Nam, mẫu xe này bị các dại lý đẩy lên gấp khoảng 3,5 lần so với giá bán Honda Wave Alpha lắp ráp tại Việt Nam.

Thực chất, Honda Wave 110i "Made in Thailand" vào Việt Nam không hướng đến số đông khách hàng mua xe máy phổ thông như Wave Alpha, mà chủ yếu nhắm đến nhóm khách hàng cá tính, thích khác biệt và chuộng xe máy Thái Lan. Tuy nhiên, con số này lại chiếm tỉ lệ khá ít trên thị trường.

Honda Wave 110i từng bị các đại lý "hét giá" lên tới 71,8 - 80 triệu đồng Bá Hùng

Xe máy phổ thông, giá bán lại "trên trời" dẫn đến việc Honda Wave 110i khó tiếp cận khách hàng. Một số đại lý tại TP.HCM nhập về từ vài chục đến cả trăm chiếc nhưng doanh số bán không đạt như kỳ vọng. Nhân viên bán hàng một đại lý xe máy ở TP.HCM, cho biết: "Honda Wave 110i bán khá chậm so với các mẫu xe máy số khác".

Chính vì vậy, sau nửa năm gia nhập thị trường Việt Nam mẫu xe này liên tục được các đại lý giảm giá để tìm khách mua. Cụ thể, như Thanh Niên đã đưa tin, chỉ sau 1 tháng gia nhập thị trường Việt Nam, giá bán mẫu xe này từ mức 72 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí ra biển số) đã giảm còn 67,9 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này vẫn được xem là khá cao và khó tiếp cận khách hàng ở phân khúc xe máy số 110 phân khối.

Giá bán hiện tại của Wave 110i "Made in Thailand" tại một số cửa hàng xe máy ở TP.HCM chỉ còn ở mức 62 - 64 triệu đồng Bá Hùng

Hiện tại, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023, sức mua xe máy trên thị trường có dấu hiệu "chững lại" Honda Wave 110i lại tiếp tục được các đại lý giảm giá. Theo ghi nhận của Thanh Niên, giá bán hiện tại của Wave 110i "Made in Thailand" tại một số cửa hàng xe máy ở TP.HCM chỉ còn ở mức 64 triệu đồng, tức giảm gần 4 triệu đồng so với trước đây. Thậm chí, có đại lý ở TP.Thủ Đức sẵn sàng bán mẫu xe này với giá chỉ 62 triệu đồng, tức giảm khoảng 10 triệu đồng so với thời điểm mới mở bán.

Honda Wave 110i "Made in Thailand" có thiết kế, trang bị có nhiều điểm khác biệt so với Wave Alpha tại Việt Nam. Bên cạnh đó việc phải gánh thêm một số loại thuế phí (như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như chi phí kho bãi, vận chuyển được nhà phân phối tính vào giá bán) cũng là một trong những yếu tố góp phần đẩy giá Honda Wave 110i "Made in Thailand" lên cao khi đến tay khách hàng Việt Nam.