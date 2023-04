Vắng khách, nhiều khách sạn ở Hội An, Đà Nẵng giảm giá 'sốc' dịp lễ 30.4

Giảm giá bao nhiêu cũng có

Vì lý do công việc, nên đến ngày 18.4, anh Nguyễn Thành Tân (nhà ở quận 7, TP.HCM) mới có thể lên mạng tìm phòng nghỉ ở khu vực Đà Nẵng, Hội An cho chuyến đi chơi cùng gia đình dịp lễ. "Tôi cứ lo lắng chỉ còn 12 ngày nữa đến kỳ nghỉ lễ, đặt phòng cận ngày giá sẽ tăng cao ngất ngưỡng như các năm trước. Nhưng rất bất ngờ khi giá phòng nhiều khách sạn ở Hội An và cả Đà Nẵng giảm sâu", anh Tân cho hay.

Khách sạn chen kín giáp biển trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng TN

Chọn một biệt thự hai giường ngủ hướng vườn của khu nghỉ dưỡng 4 sao ven biển, cách trung tâm Hội An khoảng 4km, anh Tân ngỡ ngàng khi giá trên trang bán phòng khách sạn trực tuyến báo giảm 56%, từ khoảng 10,4 triệu đồng còn gần 4,6 triệu đồng cho 2 đêm 29.4 và 1.5. "Tôi từng ở khu nghỉ dưỡng này trước đây, chất lượng dịch vụ khá ổn, quy mô vừa phải, không quá rộng lớn như các khu nghỉ ven biển khác nhưng không gian thoải mái, chỉ cách biển vài bước chân... Bất ngờ vì giá quá rẻ nên tôi điện thoại lại khách sạn xác minh và được biết, trường hợp khách đặt phòng trực tiếp còn rẻ hơn nữa, giá mỗi đêm chỉ còn 1,4 triệu đồng, tổng cộng 2,8 triệu cho hai đêm", anh Tân nói.

Cũng tại khu nghỉ này, giá phòng giường đôi hướng vườn từ 3,2 triệu giảm còn 1,5 triệu cho đêm 29.4; biệt thự mặt biển giảm từ 7,1 triệu còn 3,4 triệu đồng, tương đương mức giảm 52%.

Các ngày 1 và 2.5, giá phòng ở Hội An cũng xuống thấp. Chẳng hạn, các biệt thự ven biển của một resort 5 sao ở Cửa Đại giảm 30%; các biệt thự ven sông ở Cẩm Nam giảm giá 35%... Ngoài ra, nhiều khách sạn tầm trung trong thành phố Hội An cũng giảm giá 50% hoặc hơn. Khách sạn 3 sao ở Cầm Phô có phòng từ 3,5 triệu cho 2 đêm giảm còn 1,6 triệu đồng; phòng 3,6 triệu còn 1,6 triệu...

Tại Đà Nẵng, các khách sạn 3 sao ở gần biển Mỹ Khê còn giảm giá mạnh hơn, lên tới 83%, từ khoảng 2,6 triệu cho đêm 30.4 còn 442.000 đồng; phòng 2,7 triệu giảm còn 459.000 đồng... Khách sạn khác giảm hơn 70%, từ 3,2 triệu xuống 669.000 đồng; 3 triệu xuống 900.000 đồng/đêm trong kỳ nghỉ lễ...

Các khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Đà Nẵng cũng giảm giá từ 25 - 35% trong các ngày từ 29.4 đến 3.5, trên các trang bán phòng trực tuyến.

Dư thừa phòng khách sạn?

Theo thống kê, Đà Nẵng có gần 1.000 khách sạn, với số lượng khoảng 40.000 phòng. Trong đó, số dưới 2 sao có khoảng 795 khách sạn, chiếm 84% số lượng khách sạn trên địa bàn nhưng công suất buồng phòng chỉ đạt dưới 40% thời điểm trước dịch - năm 2019. Vào thời đỉnh cao của du khách trong và ngoài nước này, công suất sử dụng buồng phòng lưu trú du lịch tại Đà Nẵng cũng chỉ đạt 50%.

Hội An có số khách sạn ít hơn, vào khoảng 11.000 phòng, nhưng vì vị trí địa lý ngay cạnh Đà Nẵng, lượng phòng đã được chia sẻ. Do vậy, trong trường hợp Đà Nẵng khủng hoảng thừa phòng khách sạn thì Hội An cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự.

Nhiều khách sạn ở Hội An giảm giá phòng trong kỳ nghỉ lễ 30.4 BVH

Ông Trương Đức Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Hòn Ngọc Viễn Đông, cho rằng các khách sạn, khu nghỉ ở Đà Nẵng, Hội An đang trong giai đoạn "đói" khách quốc tế lẫn khách nội địa. Trước đại dịch, hai điểm đến này phụ thuộc vào thị trường khách Trung Quốc và Hàn Quốc. Hiện khách Hàn Quốc đã quay trở lại nhưng không đủ bù đắp cho lượng khách Trung Quốc thiếu hụt. Khách Trung Quốc đã được "mở cửa" theo chương trình thí điểm theo tour vào Việt Nam từ 15.3 nhưng số lượng còn rải rác, khách lẻ không có. Đà Nẵng cũng từng đặt kỳ vọng vào khách Ấn Độ nhưng chắc chắn đến giờ đã "thất vọng" vì số lượng không nhiều.

"Bên cạnh đó, khách nội địa vẫn còn giữ tâm lý sợ đi chơi trong nước vào dịp lễ vì hai lý do, đông đúc và giá cả bị đẩy lên, từ giá vé máy bay cho đến giá ăn ở", ông Hải nói. Theo ông Hải, cùng với việc khủng hoảng thừa phòng khách sạn, đây là những lý do khiến giá phòng lưu trú ở Đà Nẵng và Hội An giảm sốc trong kỳ nghỉ lễ này.

Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam mới đây về công suất khai thác chỗ của các hãng bay trong nước dịp nghỉ lễ 5 ngày sắp tới cho thấy, chặng TP.HCM - Đà Nẵng khá thấp, ngày 28.4 đạt 62%, ngày 29.4 đạt 72,54%; ở chiều ngược lại, Đà Nẵng - TP.HCM ngày 2.5 đạt 55,98%, ngày 3.5 đạt 42,66%. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại có công suất khai thác tốt hơn nhưng không cao như các chặng bay trọng điểm trong nước khác.