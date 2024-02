Vắng khách, vàng giảm giá trước ngày Thần tài

Vắng vẻ bất ngờ

Theo ghi nhận của Thanh Niên, thị trường vàng ngày 18.2 (tức mùng 9 tết, ngày vía Ngọc Hoàng) trước ngày Thần tài (mùng 10 tết) vắng hơn những năm trước. Tại Trung tâm vàng bạc đá quý PNJ Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), lượng khách đến mua thưa thớt dù đa dạng các sản phẩm phục vụ ngày Thần tài từ những miếng vàng 5 phân hình hạt đậu, hình túi vàng, đồng tiền vàng 1 chỉ, cho đến bộ sưu tập 3 miếng, 6 miếng, 8 miếng vàng (loại mỗi miếng 1 chỉ) gắn liền với một chữ đính kèm như Lộc - Phát - Thịnh - Vượng, Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên, bộ sưu tập Kim Bảo Như Ý, quà tặng PNJArt Kim Long Phi Vân với hình tượng rồng vàng vươn mây độc đáo…

Đại diện Công ty PNJ cho biết xu hướng người tiêu dùng, đặc biệt giới trẻ, năm nay quan tâm đến vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát (túi tiền, cỏ bốn lá, thỏi vàng, hạt đậu…) từ 3 - 5 phân để tiện bỏ vào ví hay cho vào heo đất tích cóp; miếng vàng chữ An cũng được lựa chọn với mong muốn một năm an lành… Dù hôm qua lượng khách khá vắng nhưng đại diện đơn vị này cho biết đã chuẩn bị lượng hàng để đáp ứng nhu cầu ngày Thần tài hôm nay (19.2).

Công ty SJC ngày 18.2 vắng khách mua vàng hơn những ngày trước T.Xuân

Tình trạng vắng vẻ cũng diễn ra tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM) khi lượng khách đến mua vàng giảm còn khoảng 1/3. Đại diện Công ty SJC lý giải do ngày Thần tài rơi vào thứ hai đầu tuần nên có thể khách đi làm, không thuận tiện đi mua vàng nên công ty mở cả ngày chủ nhật. Thế nhưng không ngờ ngày 18.2 lại vắng hơn những ngày trước đó khá nhiều.

Ghi nhận ở hệ thống các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý lớn tại TP.HCM trong ngày hôm qua (18.2) đều có chung tình trạng ít khách, mua bán thưa thớt. Tại cửa hàng H.T trước mặt đường chợ An Đông (Q.5), chỉ có duy nhất cặp vợ chồng trẻ đang xem những chiếc nhẫn bằng vàng trắng. Một dãy cửa hàng nằm sát nhau ở khu vực này cũng vắng vẻ, người bán nhiều hơn người mua.

Tại một loạt cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý ở chợ Thiếc (Q.11) lượng khách cũng giảm mạnh so với các dịp ngày Thần tài trước đây. Chủ một cửa hàng vàng chia sẻ: Các năm trước kiều bào về VN đón tết cũng là đối tượng khách hàng lớn. Họ mua nữ trang để tặng cho anh chị em, người thân trong gia đình. Thế nhưng năm nay lại vắng hẳn.

"Một số người nói vàng ở VN đang có giá cao hơn vàng thế giới nhiều quá nên không mua. Khách hàng quen thì than năm vừa qua làm ăn không tốt, tết đến không có tiền tiêu thì lấy đâu ra mua vàng đầu năm. Còn ngày chính mùng 10 nữa hy vọng khách sẽ nhiều hơn. Nhưng năm nay chắc cũng giảm khoảng một nửa so với năm trước", người này dự báo.

Lượng khách hàng đến đông nhất vẫn là cửa hàng kinh doanh vàng Mi Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Đa số khách hàng lựa chọn mua dây chuyền, lắc tay, nhẫn. Còn những sản phẩm liên quan Thần tài như bao bì lì xì hình thỏi vàng, Thần tài lại ít được quan tâm.

Thực tế, trong vòng 5 năm trở lại đây, nhu cầu mua vàng ngày vía Thần tài ngày càng sụt giảm, đặc biệt vào năm 2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện. Theo báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tính cả năm 2023, nhu cầu tiêu dùng vàng tại VN nói chung giảm nhẹ 6%, từ 59,1 tấn trong năm 2022 xuống còn 55,5 tấn trong năm 2023. Trong đó, nhu cầu vàng miếng và vàng xu giảm 2% trong năm 2023, ở mức 40 tấn; nhu cầu vàng trang sức giảm 16%. Riêng nhu cầu tiêu thụ vàng tại VN trong quý 1/2023 đã giảm 12%, từ mức 19,6 tấn trong quý 1/2022 xuống còn 17,2 tấn.

Giá vàng sụt giảm

Thị trường vàng trước ngày Thần tài trầm lắng khiến giá vàng cũng được kéo giảm. Vàng miếng SJC giảm 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng, trong đó giá mua có mức giảm mạnh hơn. Công ty SJC mua vào còn 75,8 triệu đồng, bán ra 78,4 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 75,75 triệu đồng, bán ra 78,35 triệu đồng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng có giá mua vào cao hơn các đơn vị khác, lên 76,2 triệu đồng, nhưng giá bán ra chỉ 77,2 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng giảm từ 200.000 - 350.000 đồng/lượng, rời khỏi mức cao kỷ lục xác lập trước đó. Công ty SJC mua vàng nhẫn còn 63,5 triệu đồng, bán ra 64,7 - 64,8 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 64,73 triệu đồng, bán ra 65,83 triệu đồng… Đáng chú ý, ở nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, giá vàng nhẫn, vàng nữ trang chênh lệch nhau khá lớn dù cùng chất lượng. Ví dụ tại một cửa hàng khu vực chợ An Đông, nếu khách mua vàng nhẫn trơn (vàng 24K) loại 1 chỉ của cửa hàng thì được báo giá 6,44 triệu đồng/chỉ nhưng nếu mua loại vàng nhẫn 1 chỉ bọc trong vỉ nhựa của SJC thì cao hơn đến 400.000 đồng. Hay chênh lệch giữa vàng nhẫn, vàng nữ trang các loại từ SJC đến nhiều cửa hàng đều được đẩy lên mức 1,2 triệu đồng/lượng, cao hơn những ngày trước đó.

Dù vậy, giá vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn vàng nhẫn 13,6 triệu đồng/lượng. Đồng thời, vàng miếng SJC đắt hơn giá thế giới 18,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 4,8 - 5,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế ở mức 2.013 USD/ounce.

Theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, giá vàng thế giới trong tháng 12.2023 đã lập mức kỷ lục. Hiện vàng thế giới quay đầu đi xuống nhưng vàng miếng SJC vẫn đang neo ở mức cao. Bên cạnh đó, những ngày qua giá vàng nhẫn 4 số 9, vàng nữ trang đều tăng mạnh và cũng đang xác lập giá kỷ lục. Điều này cũng khiến một số người e dè để mua vào ở thời điểm hiện tại.

"Những năm trước đây, thông thường cứ sát ngày Thần tài là giá vàng nhẫn, vàng nữ trang tăng vọt và ngay sau đó là giảm mạnh. Chiêu đẩy giá của các công ty kinh doanh vàng kéo dài khiến người dân chán ngán và rút kinh nghiệm. Cộng thêm tình hình kinh tế năm vừa qua gặp khó khăn, thu nhập của nhiều gia đình giảm sút nên năm nay việc chi tiền mua vàng cầu may hay để cất giữ cũng giảm. Thị trường vàng dịp Thần tài năm nay vắng hơn các năm trước là do những lý do trên cộng lại. Tâm lý nhiều người đã không còn nhắm mắt chạy mua vàng dịp Thần tài trong khi giá vàng đang ở mức đỉnh. Đó là chưa kể chênh lệch giữa giá mua và bán cũng cao hơn ngày thường thì càng khiến người mua lúc này rủi ro bị lỗ rất lớn. Mua vàng lấy hên đầu năm mà lại bị lỗ nghĩa là tiền đi ra thì với nhiều người cũng không còn may mắn nữa nên họ sẽ cân nhắc hơn", ông Phan Dũng Khánh nói.