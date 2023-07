'Vàng tặc' bất chấp và manh động

Khi PV đang tác nghiệp, một số người từ lán trại tiến tới đe dọa. Trong đó, một người đàn ông cầm theo dụng cụ bằng gỗ, hình chiếc búa lớn lao vào hành hung, liên tục dọa đánh các PV. Khi một số người khác đến can ngăn, người này mới dừng lại. Đó chỉ là một trong số những tình huống cho thấy sự manh động của "vàng tặc".



Đối với vụ việc này, ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, chia sẻ rằng khu vực bãi 5A đã hết hạn giấy phép khai thác vàng từ lâu và đang chờ cấp phép trở lại. Những người có hành vi đe dọa, đuổi đánh PV là các nhóm khai thác vàng trái phép. Lực lượng công an huyện đã kiểm tra, truy quét bãi vàng trái phép tại khu vực này. Công an H.Phước Sơn cũng đã triệu tập 2 người đàn ông có hành vi cản trở, uy hiếp, rượt đuổi, dọa đánh một số PV tiếp cận hiện trường để xử lý triệt để...

Hồi tháng 11 năm ngoái, trước việc các tụ điểm khai thác vàng trái phép "mọc lên" liên tục ở địa bàn các huyện: Phú Ninh, Đông Giang..., UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các địa phương không được làm ngơ, bao che cho hoạt động khai thác vàng trái phép. Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng với địa hình xa xôi, cách trở, việc nắm bắt kịp thời hoạt động của "vàng tặc" không phải lúc nào cũng thuận lợi. Chưa kể, những kẻ khai thác vàng lậu luôn có nhiều cách để né tránh cơ quan chức năng và sẵn sàng chống trả.

Không chỉ Quảng Nam, ở những địa phương khác như Bình Thuận, Kon Tum, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế..., nạn khai thác vàng trái phép cũng xảy ra. Đồng nghiệp của chúng tôi ở Thừa Thiên-Huế thông tin Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) triệt phá vụ khai thác vàng trái phép, khởi tố, bắt giam 2 bị can... Người viết cho rằng chỉ có áp dụng những biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn thì mới hy vọng dập tắt được nạn khai thác vàng lậu, vốn ngày càng tỏ ra bất chấp và manh động.